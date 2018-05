07.05 Periodismo ciudadano

Tránsito: volcaron un auto y una camioneta en rutas 226 y 51

Alrededor de las 6.15 de este lunes, dos rodados volcaron por causas que aún se tratan de establecer. Fuentes oficiales confirmaron que no hay heridos.



Este lunes alrededor de las 6.15 un Fiat Novo y una Toyota Hilux volcaron en la intersección de las rutas 226 y 51, tras haber impacto violentamente.



Fuentes oficiales confirmaron que no se registraron heridos pese a la espectacularidad del incidente y que las personas involucradas no son de Olavarría. Personal policial estuvo apostado en el lugar pero no se realizan cortes de tránsito.

Un lector de El Popular Medios, Silvio, compartió sus imágenes desde el lugar del hecho.