05.09.2018

¿Qué caída recordás?

Los oyentes respondieron la consigna del día en "Mejor de mañana" y participaron de los premios.



Hola, cómo están? Respecto a la consigna, recuerdo cuando al salir del gimnasio voy a tomar el cole y por confiada que conozco la zona no recordé el borde de una vereda y quedé estampada en la vereda, el celular voló por el aire diseminado por todos lados. Me levanté más rápido que ligera, no les dí a los/as que controlan las cámaras y a cualquiera que pasara por ahí la oportunidad de que se rían de mí ????. Estela 666



Hola buen dia minpeor caida fue la del miercoles pasado me cai en la ducha estqba con mis hijos y no s elo deseo a nadie ,fue una caida con suerte porque me cai g me golpee la parte trasera ,podria haverme deanucado porque fue con el cordoncito de la ducha con la que me golpee, es muy doloroso y todavía tengo dolores, soy Romina 654



Buen diaaaaaaa... Yo una vez fui a la casa de una chica que me gustaba mucho.. Como era tiempo de verano estaba eya con toda su familia tomando algo fresquito en la vereda.. Yo ya hacia varios dias que sentía que mi bicicleta andaba rara. Pero no hice caso... Llegando a la casa de ella..(yo muy sonriente ya saludando con la mano desde lejos) me dispuse hacerme el grasioso y quice hacer wily en mi bici y se me quebró la orquiya... Me di un golpaso y me raspé todoo... De todos modos aguantandome el tremendo dolor me sume a las carcajadas de eyos y me le aguante como todo un hombree.. Ese fue el peor golpe de mi vida fisica y vergonzosamente... Gerardo 341



Hola , recuerdo cuando trabajaba de albañil me caí , de un andamio .. Soy Gerardo con él 561



Buen dia, puente colgante Sargento Cabral tropecé y caí, parque lleno, tenia 18 años, me levanté creo antes de caer jaja. Paula 523



Buen dia amiga la caída más estúpida mía, iba en bici y se me metió el pantalón en la cadena y quedé enganchado me reía solo en el piso. Jorge 093, saludo Claudia como siempre



Buen día chicas! Yo recuerdo que iba para el desfile con mi guardapolvo impecable y por mirar si venía un auto me tropecé y flor de golpe, pero es verdad me levanté rápidamente y mirando si alguien me veía por temor al ridículo.. Silvia 373



Hola chicas!!! Les cuento que iba darles leche a los perro en el patio, reto al gato que se había escapado,se me cruzó corriendo y caí con bowl leche ,mi hija se reía y el gato se paró a mirarme, Norma 236



La caída mía fue bastante fuerte estaba en el patio escuché a los bomberos y salí corriendo a la vereda, estaba en ojotas, resbalé en el pasto verde y caí sentada, me levante rapidísimo. Susana 065



Hola equipo por la consigna recuerdo que iba al cine con mi hermana y el novio de ella. Hacía mucho frío e iba con un tapado y de manos en los bolsillo ibamos meta charla y al subir al cordón erro pie y me caigo. De yapa con las manos en los bolsillo, no me podía parar de la risa y la verguenza que iba el novio de mi hermana. Anahi 733



Hola ! Yo salgo a correr todos los dias ! Y hace unos dias, a 50 metros mio se tropieza un muchacho y se cae ! ahh ! Hasta mi me dolió !! No me causa ninguna gracia los accidentes !!! Saludos !!





Hola! buen dia, unas de las caídas que recuerdo es una mañana, iba caminando distraída metí el pie en un pozo, me di un golpe... encima se me rompió la sandalia. Patricia 329