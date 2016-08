¿En qué caso legal te hubiese gustado actuar si fueses abogado? Los oyentes de "Mejor de mañana" participaron de la consigna.

Si hubiese sido abogado procuraría no contaminarme como muchos y aplicaría los derechos para nuestros mayores y desamparados por el estado, soy José 873 Buen día equipo, a mi me gustaría ser abogado de un divorcio de famosos, con mucha platita y una señora bondadosa jaja, en verdad tendría que haber sido abogado cuando me despidieron de mi trabajo, buena semana, Raúl (156) Buen día soleado. No sé si me hubiese gustado ser abogada pero, en el caso que sí me dedicaría a hacer cumplir la ley sobre los/as maltratadores/as de animales para que cumplan condenas reales y no que hagan trabajo comunitario y listo, cárcel. Estela 666 De ser abogada me gustaría resolver los casos sin resolver, como la muerte de mi papa. Sabina 822 Buen día chicos soy Analia. Por la consigna, paso. Seria cualquier cosa menos abogado. No va con mis principios no sirvo para mentir jaja. Le quiero mandar un saludo grande a mi abogado Nestor Musa. Es un genio. Gracias Hola gente! Sí tuviera que trabajar de abogada, me abocaría a defender a los pueblos originarios y a los animales, y a hacer lo posible contra las macroempresas nacionales o extranjeras, que vienen a llevarse los recursos propios a otro lado, y contaminan nuestra tierra. María 159

Buen día. A mi me gustaría ser Ana Rosenfeld. El terror de los maridos. Esa abogada se dedica a los divorcios más complicados y siempre tiene una artimaña para salir triunfante. Me encanta . Noelia 094

Buen día equipo, me gustaría ser abogada para poder hacer rápidas las adopciones de los niños abandonados y ayudar a los que no tienen dinero para los trámites. Me molesta el que está desesperado para engañar a la gente. (A mi me pasó ) La próxima doy nombre jaja. María 129.

Denuncian acumulación de suciedad en cordones A través de Comunidad EL POPULAR, una vecina planteó que un sector de su barrio no se realizan la limpieza en los cordones y calles. Se trata de una situación del barrio Jardín, desde donde Mirta, una vecina, compartió fotos a través de Comunidad EL POPULAR, mostrando el estado de la calle. Según comentó, en las cunetas y cordones del barrio sobre avenida Trabajadores se acumula la basura. "No pasan máquinas ni barrenderos con escobillones, y pagamos puntualmente nuestros impuestos", argumentó Mirta.

28.07 Reclamos por las calles de Villa Aurora A través de Comunidad EL POPULAR, una vecina del barrio Villa Aurora reclamó por el estado de las calles de tierra. Planteó que los chicos para ir a la escuela "caminan más de 15 cuadras con barro". Cintia, vecina del barrio Villa Aurora, difundió a través de Comunidad EL POPULAR que este miércoles por la noche un camión se quedó encajado por el mal estado de las calles. Estuvo 12 horas en el lugar, hasta que lo pudieron sacar. La situación se dio en Los Claveles entre Necochea y avenida Colón, aunque Cintia aclaró que "los niños que van a la escuela del barrio Villa Aurora caminan más de 15 cuadras y hace más de 30 años es lo mismo".

15.07 ¿Cuál fue el mejor fin de semana con tus amig@s? Los oyentes de "Mejor de mañana" participaron de la consigna.

Hola, todos los sábado nos reunimos en nuestra casa a compartir. Cada uno lleva algo y disfrutamos algo rico, somos cinco. Nos divertimos tanto que nos duele la pansa de tanto reírnos, es una amistad que siempre estamos ahí . Ruben. 357 Buen día equipo. Un finde lindo fue cuando nos reencontramos (familia incluida) con mi amiga de la infancia en Mar del Plata. El día que llegamos estuvimos hasta la madrugada charlando. Fuimos a la playa, a cenar etc. Nos divertimos mucho. Estela 666

Buen día! Los mejore momentos que pase fueron cuando vivía en La Plata. Siempre me juntaba con mis amigos, ívamos al bosque , escuchábamos a Johon Lenon y seguro era muy feliz! Nelida 232

Hola! Hace muchos años unos días a la playa de Neco y ahora estamos viendo de hacer un viajecito a Médano Blanco. Pao 878 Recuerdo un día de Spa en Tandíl con mis amiguchis! Genial. Gabi 037

Hola. Tengo muchas compañeras en el cole pero tengo una amiga especial y el día del amigo nos vamos a reunir a festejar. Luna 936

16.07 Vecinos cansados de falta de respuestas Viven en Villa Aurora Sur. Hablan de años sin mantenimiento. Reclaman mejoras urgentes. Vecinos de Villa Aurora Sur compartieron su reclamo con El Popular Medios respecto del mal estado de las calles. Mencionan que son años sin mantenimiento y reclaman mejoras urgentes en la zona. En una de las imágenes se observa la esquina de Tucumán y Las Heras que está "intransitable" y en otra la entrada al barrio sobre Autopista Fortabat.

Línea Directa abierta a quejas, reclamos y opiniones Yo le quiero preguntar al señor Galli si algún día anduvo por la avenida Ituzaingó es imposible de andar un día nos vamos a matar de Colón a Trabajadores algun día irá a hacer algo. Soy Bety. Quería saber el Municipio que hace con la leña que juntan haciendo mantenimiento se la agarran los mismos municipales porque me dieron una orden para retirar y resulta que no quedaba más una verguüenza. Fui al Hospital es una vergüenza la falta de limpieza. Los baños dan asco no se puede entrar del olor están inundados. Quá vergüenza. Y las garrafas salen cada una 140 pesos imaginate que hace frío y yo uso 2 garrafas y media. Y gano 4000 pesos. Tenés que hacer magia. Yo soy sola y no alcanza. Soy Estela vine por unos días a Olavarría. La sorpresa que ví lo abandonada que está la ciudad y sucia el intendente nuevo no lo ve y el personal de limpieza brilla por su ausencia espero lo pase gracia Se ve que Macri no tiene compasión por los jubilados ni por nadie. Cuanto tendríamos que ganar los jubilados para pagar el gas. Yo gano 4.000 pesos. Soy Rosa. Muy lindo el desfile pero a la gente le falta el aplauso el gritar con ganas Viva la Patria, cantar las marchas de Malvinas, de la Bandera, el Himno, a la gente que estaba en el palco oficial, al intendente Galli que se puso de pie por el colegio Normal solamente y los demás que eran. Falta expresión en la gente. Lo demás todo hermoso. Soy Olga. Quiero hacer público mi descontento. Es una vergüenza la atención del Hospital de Hinojo. El domingo llevé a mi hijo y me dijeron que no había médico. Que lo lleve a Olavarría porque el doctor llegaba después de las 20 horas. No saben que la gente se enferma todos los días. Esta gestión realmente avergüenza. Soy Carmen. Muy claro lo que pasó con las ambulancias. "Los Galli" no saben y eso los lleva al conflicto y la denuncia como forma de ejercer autoridad. Que hermoso Día de la Patria! Me siento orgullosa lo que fue el desfile nunca vi algo tan hermoso! Felicitaciones a todos los organizadores y a nuestro intendente que participó en todos los actos. Soy Amelia. Stuppia que se ponga a trabajar siempre tiene pretextos que trabaje y deje trabajar. Es vergonzoso lo que hace. Soy Daniela. Hermoso marco de gente, esa bandera del parapente preciosa! Pero la organización un desastre. Soy Blanca.

Línea Directa: obras sociales, descuentos a porteros y arreglo de calles Salud Soy María. En María Auxiliadora me cobraron y soy de PAMI. ¿Cuándo van a hacer algo por los jubilados? Pero en la guadia con todas las mutuales te cobran. Depende que médico haya. Con IOMA 150 pesos tenés que pagar. Soy María. ¡Qué vergüenza PAMI fui a la guardia de María Auxiliadora y cobran 50 pesos! Fui a sacar un turno al Hospital para mi suegra en la parte de Gastroenterología para un estudio y le dieron turno para dentro dos meses. ¡Qué vergüenza! Esté como para tener algo malo. Paros y descuentos Si los gobernantes empresarios y legisladores hicieran todo bien nadie reclamaría nada y se terminarían las huelgas. Soy María. Soy Hugo. Es vergonzozo lo que están reclamando SUTEBA y ATE lo que hay que hacer es trabajar y pensar que los jubilados con la mínima también sufren los tarifazos los pagamos y no molestamos a nadie nosotros ya trabajamos ahora lo tienen que hacer ellos. Los porteros piden trabajo y cuando lo tienen, hacen paros. Está muy bien que les descuenten los días no trabajados. Vergonzoso lo de SUTEBA. Sí no trabajan que no cobren. No les importan los alumnos ni la calidad educativa. Soy Carlos. Totalmente de acuerdo que aumenten a los maestros pero que se pongan a trabajar en serio. Los perjudicados son los chicos. Soy Hugo. Otros reclamos No valoran nada porque los tiempos de años van cambiando cada vez mas antes podíamos vivir tranquilos ahora tenemos que cuidar nuestra casas para que no nos roben. Soy Cecilia. Agradezco muchísimo al intendente Ezequiel Galli por su presencia en el desfile de Sierras Bayas. Fuimos honrados con su presencia. Hoy ví que estaban tapando los pozos de la avenida Alberdi espero que lleguen hasta la Del Valle tapando. Cuando uno trabaja y falta se pierde el presentismo y estaría muy bien que se le descuenten los días de paro que se termine todo eso y ahora los porteros hay escuelas que son un desastre y los del turno noche nada hacen. Soy María. Quiero saber cuando van a entregar los materiales hace cinco meses que los pedí. Nadie te da respuerta y lo peor de todo se me cayó un pedazo de techo y casi mata a mi hijo. Necesito una respuesta urgente señor Galli hasta cuando tengo que esperar por Dios cuánta burocracia. Que pasa que el Intendente no hace arreglar las calles. Soy Jorge Ibarlucía de barrio AOMA.

04.07 La inseguridad, cómo se vive en los diferentes sectores de la ciudad Tras el trágico hecho del barrio Trabajadores, la comunidad mostró su indignación y bronca. Línea Directa recibió críticas y opiniones. En el barrio Dorrego usurpan casas son cuevas de delincuentes la policía sabe donde están los conocen bien lo que pasa les tienen miedo o hay connivencia. Soy Estela.

Soy José. Anoche vi cómo la policía detuvo a un joven motociclista en Pueyrredón y Tacuarí como si fuera un asesino precisaron 9 patrulleros y dos moto policías. La verdad. Una vergüenza. Estaba toda la policía y patrulleros de Olavarría. ¿Qué tienen miedo? No están capacitados. Es una vergüenza a los verdaderos chorros no los encuentran nunca. Ayer toda de policías en el barrio porque pasó este desgraciado hecho después no andan nunca y muy poco es cada vez más peligroso vivir en estos barrios. Soy Fabio de Escuela 6. Yo también quisiera saber qué hacen los padres nadie se hace cargo la mayoría son menores tendrían que responder ellos por lo que hacen sus hijos. Hola con respeto al accidente del Penitenciario Recofsky hace mas de 6 meses que estamos pidiendo que demarquen la ruta Unión de los Pueblos desde Olavarría hasta Hinojo y no hacen nada no es el único accidente en esa rotonda por falta de más señalización porque en días de niebla es imposible circular y sin luz igual. Soy Rubén de Colonia Hinojo. Qué poca información tiene el comisario Busto que dice que en estos barrios no hay conflictos ni inseguridad una pena que recorra un poco más. Soy vecina del barrio Escuela 6. Soy Patricia. El Dorrego tranquilo? Hoy a dos barrenderos los encañoron y les robaron los celulares. Soy Carlos.

¿Dónde descendió la delincuencia? Acá en el barrio Independencia está cada vez peor. Venta de droga, robos a toda hora. Soy Liliana.

Como no dijo el jefe que es un barrio tranquilo a que le llama tranquilo yo vivo a dos cuadras es tierra de nadie que no mientan digan la verdad tienen miedo. Soy Ana.

El comisario Busto es o tiene miedo que dice que en el barrio Trabajadores no hay delitos que camine la calle más seguido. Soy Juan. No es problema de la policía o la Justicia el problema somos nosotros la gente no se mete nunca ven nada miran para otro lado. Hace un par de años nadie se metía con la seguridad del otro por que el vecino se metía en defensa del otro ahora no pasa así. A mi forma de ver las cosas yo creo que los delitos determinarían cuando cambien las leyes. Si un menor es capaz de portar un arma, de robar y sacarle la vida a una persona entonces ese menor esta preparado para recibir una condena (ir preso).

Reclamos por el estado de un camino rural A través de Comunidad EL POPULAR, una vecina compartió imágenes de un camino que se encuentra a pocos kilómetros de Blanca Grande, donde no se puede transitar por el estado. Romina compartió fotografías del camino de la Ruta 226 vieja, 3 kilómetros antes de llegar a Blanca Grande, donde se pueden ver importantes huellones llenos de agua, que impiden el paso de los vehículos. "Es una vergüenza, no puedo llevar a los nenes a la escuela porque ya me encajé 2 veces y nadie hace nada. Nadie me da una respuesta, ni el delegado", sintetizó en el mensaje.

Continúan las quejas por el estado de las calles en localidades Vecinos de Loma Negra, Sierra Chica y Sierras Bayas, plantearon sus reclamos. Soy de Sierra Chica que mugre hay en las calles qué hace el delegado que no manda a limpiar las calles. Soy Liliana de Sierra Chica por qué no invita al delegado a conocer el barrio municipal y vea la mugre que nos rodea. Y de paso lo conocemos ya que desde que está no le conocemos la cara. Soy Walter de Loma Negra y este mensaje es para avisarle al intendente que el estado de las calles de esta localidad son una vergüenza no se puede transitar, pareciera que los impuestos nuestro no valieran. Me gustaría que con sus cámaras recorran y vean el estado lamentable e intransitable en el que se encuentran las calles de la Nueva Villa. Pregunta: ¿están esperando que suceda algo para ponerse la pilas para arreglarlas? Soy Griselda. Soy María de Sierras Bayas para decir que sucio está mi pueblo la calle Roca, agua, barro y basura. En la plaza de Pueblo Nuevo de Sierras Bayas también están todos rotos los juegos. No los reparan y los pocos que hay los rompen. Otros temas Muchas gracias a los integrantes de Odontología del Hospital por su buena atención. Soy Sergio. Soy Sergio te molesto para hacerte una pregunta hoy fui a llevar las planillas con la consulta médica y como que habiía rendido en La Máxima también y como me había pasado los 30 días para entregar las planillas me vuelven a cobrar otra vez así que perdí lo que le había pagado hace un mes atrás teniendo que pagar. Otra vez que vergüenza En el barrio Jardín se está viviendo inseguridad soy vecino de ahí señor presidente del consorcio tome cartas en el asunto. Espero que la Municipalidad haga algo con los 4 autos abandonados que hay desde la Sarmiento hasta Rivadavia. Que tapen los pozos con tierra en San Vicente. Una vergüenza. Soy María.

Reclaman por terrenos sin limpiar A través de Comunidad EL POPULAR, un vecino compartió las imágenes de un terreno, reclamando la limpieza del sector. Patricio compartió las imágenes de la esquina de Merlo y Aguilar, donde hay varias bolsas y basura tiradas en una vereda con pastizales, reclamando la limpieza del sector. "La vereda frente a mi casa es una verdadera vergüenza, nos comunicamos con la gente de limpieza para que venga y todavía seguimos sin novedades. Espero que se pueda solucionar", fue el mensaje.

16.06 Denuncian matanza de perros en una cantera Proteccionistas independientes compartieron imágenes donde se observan perros muertos en estado deplorable. Proteccionistas independientes de animales denuncian públicamente una matanza de perros en el Camino de los Peregrinos, pasando la zona de Loma de Paz. Los vecinos se manifiestan preocupados por la desaparición de perros que, en algunos casos, fueron hallados en este basural, ubicado en inmediaciones de una cantera. El año pasado encontraron una gran cantidad de galgos y zorros apilados muertos y despellejados. En la tarde de este miércoles, un grupo de proteccionistas se topó nuevamente con el desagradable panorama de varios perros muertos y sus patas atadas con alambres. Ademas pudieron rescatar una hembra muy malherida que había sido arrojada en el lugar.

Línea Directa abierta a quejas, reclamos y opiniones ¿Qué pasa con la empresa Ola Bus? Otra vez deja a los chicos parados en las paradas. Una vergüenza. Soy Yanina. Qué vergüenza el boleto y los que trabajamos también nos merecemos viajar gratis. Soy Graciela. Para darte una información mi hijo trabaja en Coopelectric y paga los servicios como cualquier otra persona (luz, gas, agua, etc). ¿Por qué Coopelectric no publica los sueldos de los gerentes y consejeros? Sería muy bueno. Coopelectric un desastre! Hace 3 meses que reclamo por 2 farolas quemadas. Soy Aurora. Traen decenas de policías por 20 choferes. Son impresentables los concejales por qué no traen la misma cantidad de policías para combatir la delincuencia. Yo sugiero que si la Cooperativa de luz está en desacuerdo con el freno tarifario yo considero justo que los que trabajan en Coopelectri paguen la luz como cada uno de nosotros así se dan cuenta del aumento. Soy Ana María de barrio CECO. Si la señora (ministra de Salud Zulma) Ortiz fue al Hospital se olvidó de pasar por la parte de Salud Mental es un desastre. Soy Norma de Sarmiento Norte. No confundan a la gente los empleados de Coopelectric no son empleados del sindicato Luz y Fuerza. Coopelectric es una empresa local y el sindicato es provincial! Con el tema del boleto estudiantil porque cada uno debe pagar 2 pesos y se termina el tema del boleto porque aquel que no quiere pagar y te tira el humo del cigarrillo hay que analizarlo porque no paga y reclama. Excluyo el alumno primario de la causa Soy Néstor. Me da vergüenza la oposición y el boleto estudiantil. Soy jubilado y pago la mitad. La verdad yo no entiendo la gente nunca está conforme con nada si hay policías porque está y si no está qué hacen. Así con todo. Felicitaciones a los estudiantes por su lucha y por lograr la gratuidad del boleto! Vivan los pibes que son el futuro del país! Viva la Democracia! Soy Soledad Me pone muy triste estas desigualdades llenas de agresión, parece que está vigente lo del gobierno anterior, seguir con la violencia y patoterismo.

Reclamos por el estado de las calles A través de Comunidad EL POPULAR, un vecino expuso la situación de las calles del barrio Villa Aurora. "Realmente una vergüenza", planteó. Guillermo del barrio Villa Aurora planteó que en su sector "las calles están intransitables, muchos baches, mucho barro, nada de mantenimiento". "Realmente una vergüenza", aseguró. Asimismo envió una fotografía de Las Rosas al 2500.

La actualidad en Línea Directa Inseguridad, subas de tarifas, transporte público, barrios y calles, algunos de los planteos.

Los olavarrienses pueden comunicarse con Canal Local al 15652620, con FM 98 POP al 15565065, con Mesa de Noticias al 15501214, por Facebook o Twitter.

Quiero felicitar a los diputados especialmente a César Valicente y Liliana por defender a la clase humilde. Soy Beatriz. El señor Lacunza no sabe que hay grandes canteras que están trabajando con menos turnos de obreros. Que hay una fábrica de explosivos que está sacando gente. ¿En qué país vive esta gente? Que buena la integración de arte que exponen provincia y municipio. Lo que da pena es que trajeron todo el equipamiento de afuera habiendo tantas empresas locales. Fui al Hospital a hacerme una tomagrafia y no me hicieron nada. Fui a las 16 y hasta las 17.30 me quedé y me tuve que ir tomaban mate se reían y comían factura y sobre eso no podia ir al baño adonde me tengo que ir a quejar. Soy María. Por Ituzaingó desde del Valle a Avellaneda no se puede circular con ningún tipo de vehículo hay muchos pozos. Nos sentimos abandonados ya que la inseguridad y los ladrones nos tienen presos en nuestro barrio Juan Martín de Pueyrredón. Soy Susana. Me podrían informar si el intendente Galli se está haciendo algo para terminar las 39 casas del barrio UOCRA. En la calle Laprida de Villa Laclau en Loma Negra no se puede caminar del barro que hay. Soy Norma. Soy un vecino de Hipólito Yrigoyen y me vino más del doble de luz. Gracias a las gestiones de César Valicenti y muy buen compromiso de los pibes de La Cámpora. Mis nenes no llegaron de la escuela. Todavia salen a las 12 el colectivo no paró iba lleno que desastre digo por qué no ponen otro colectivo son chicos para dejarlos hasta la 1:15 de la tarde que vergüenza da como si no pudieran poner otro si el gasoil les es regalo.

31.05 Línea Directa abierta a quejas, reclamos y opiniones El Popular Medios recibe quejas, reclamos, sugerencias y pedidos de ayuda en Canal Local al 15652620, en FM 98 POP al 15565065 y en Facebook o Twitter. Porque el amigo Julio Frias no le hizo el pedido de sacar la tasa municipal de la factura de gas al Intendente Eseverri? Soy Pano Vega A no olvidarse que Liliana Schwindt siempre pensó en el obrero ahora todos quieren figurar. Soy María. Soy de Sarmiento Norte las calles son un desastre. ¿Cuándo se pueden arreglar? Estaría bueno que pasen los barrenderos y el recolector. Por qué no llevan la basura de toda la cuadra. En parte de Mariano Moreno y también tenemos aumento. Que se fijen primero. Soy María. Soy Malvina. Al señor intendente que coloque contenedores en los barrios así se evitaría los basurales por la ciudad. Les agradezco a la empresa de recolección que retiró el viernes las ramas de la poda en Yrigoyen y Pellegrini. Soy Alicia. Quisiera saber por qué los colectivos en hora escolar no pasan en tiempo y forma. Esquivan el horario. El viernes en la parada de la escuela Normal. Pasó un cole rápido no subió a todos y una persona quiso arrebatar a tirones a una nena. Los policías no pueden cuidar la salida de los colegios. Tengo miedo que nuestros héroes desaparezcan con este gobierno por lo que están diciendo que todo lo que están haciendo va a ser histórico. Soy Susana. A estudiar chicos. Rompí la llanta y la cubierta de mi auto que lo uso para ir a trabajar. ¿Cuándo van a arreglar el pozo de la Del Valle y ruta 51? Soy Pablo. Acá aumenta todo agua, luz y gas y las jubilaciones mínimas cuando aumentan. Soy Ernesto. Acá en la avenida Alberdi se salió el arreglo que hicieron en los pozos que los arreglaron con tierra por favor que el intendente haga algo . Algún político debería hacer algo para que las mujeres se puedan jubilar! Es una vergüenza que tenga que esperar 5 años más! Los que no tienen trabajo se mueren de hambre! Soy Elba. Yo estoy muy de acuerdo con lo que hace la diputada Schwindt. Ella se esmera tanto por Olavarría. Sin embargo nadie la votó. La gente de Olavarría es muy desagradecida. Soy Rubén. Por favor que el delegado de Sierra Chica vea las calles del barrio Federal no puedo salir de mi casa. En el barrio Bancario I gracias a Dios ya se terminó con la obra de las cloacas! Pero desde que la empresa entregó la obra, Malvinas Malvinas no pasó a limpiar las cunetas! ¿Cuál es el motivo? Y por eso no creo ofrecer el aumento de las tasas ya que si barriera el barrio lo hacen un sólo día a la semana! No es justo porque nosotros pagamos las cloacas! Soy Marcos.

30.05 La comunidad se expresa en El Popular Medios Los olavarrienses tienen una Línea Directa abierta a quejas, reclamos y sugerencias a través de Canal Local, FM 98 POP, Facebook y Twitter. Quería agradecer a la empresa recolectora que en el día de hoy retiraron las ramas de Yrigoyen y Pellegrini. Soy Alicia. Es de admirar ese médico que queda de guardia con médicos de pasantía y las enfermeras en el Hospital. Por favor que el intendente haga algo, tengo mi cuñado internado, valoro y agradezco lo que hacen. Soy Blanca. ¿Qué pasa en Hinojo que ya no podemos andar por las calles? Ya los pozos parecen canteras! Prometieron mucho y nadie se hace ver. Soy Walter. El martes concurrí con mi hijo a la guardia de pediatría y me encontré con la sorpresa que había un solo pediatra y dos residentes. Lo sabe el intendente? Soy Juan. Soy Carlos de Villa Floresta Sur por favor podrían pasar por calles Canaveri y Amparo Castro y mirar el asfalto está roto y hace mucho. Estoy muy enojada de este gobierno. No nos aumentaron nada la jubilación de ama de casa. Soy Graciela. Me llamo Ramona. Tengo 70 años y ayer por ser el día de la patria recorrí nuestra Olavarría y no pude ser que nuestra ciudad está tan abandonada lo que es el veredón el intendente Galli no pasa por ahí y no ve no hay personal de limpieza nunca vi así nuestra Olavarría. Dolor y tristeza. Mi mamá tenía turno para el oculista 9.30 y llegué dos minutos más tarde y no la atendieron el Hospital es un descontrol y una vergüenza. Qué pasa con el cajero del Hospital no anda no tiene luz la puerta tiene la cerradura rota. Soy José Manuel. Cuándo van a arreglar el pozo en la rotonda Del Valle y ruta 51. Soy Pablo. Quería saber cuándo el señor intendente va a dar la orden para que tapen el pozo que está en la rotonda de Del Valle y Alberdi. Soy discapacitado. Gano 3500 al mes no puedo pagar el gas donde hay que ir para que me ayuden. Soy Lorena hoy fui a Traumatología y es una vergüenza que haya gente esperando afuera yo fui con un bebé de 3 meses y no me atendieron tengo que ir el lunes el lugar es un desastre. Es un desastre Traumatología del Hospital Municipal. No puede ser que no puedas entrar y hagas una cola hasta afuera con el frío que hace. Mucha gente grande y mujeres con chicos en una oficina de dos por dos. No pueden hacer algo para cambiarlo a un lugar más grande. Una vergüenza. Quería agradecer a la policía por el magnífico procedimiento en los desalojos de barrio Independencia. Hay que entender que no era gente con necesidades. Los departamentos ocupados eran aguantaderos que pasaban de mano a mano. Los vecinos fuimos escuchados! Y mi repudio a Galli que nunca nos atendió ni para escucharnos.

25.11.2015 Línea Directa a la comunidad El Popular Medios recibe quejas, reclamos y sugerencias a través de Canal Local al 15652620, de 98 POP al 15565065, de Facebook o Twitter. Estoy con mucha bronca. Fui al Cementerio Municipal y me encontré que estaba cerrado porque cierra a las 13 horas. Soy Sonia. Sería bueno que el nuevo intendente extienda la atención en Hospital y salas periféricas. Necesitamos médico a la tarde para los que trabajamos de mañana. ¿Qué pasa con el puente de la calle Merlo? Porque hay dos personas ahí trabajando y no se sabe si están trabajando en el puente o están plantando árboles. Robaron de acuerdo a la información un kiosco a las 14 horas donde estaba la policía que está en la esquina de la ciudad hay una cosa que me queda claro no la dejan actuar por no tener armas tienen que cambiar las leyes creo que si verdad. Soy Néstor. Cómo nos quejamos los olavarrienses con los gobiernos, ahora Eseverri y ya empezaron con la gestión del nuevo intendente en cuanto a lo de cultura, hay gente que nunca está conforme.

24.11.2015 La comunidad y las preguntas al intendente electo Los olavarrienses manifestaron sus dudas sobre los temas que más les preocupan. Fue tras la entrevista en vivo a Ezequiel Galli en Canal Local. Aquí un extracto de los mensajes en Línea Directa. ¿Podrían preguntarle a Galli quién va a ser el delegado de Sierra Chica? Soy Mirta de Sierra Chica. Espero que Galli venga al barrio Tiro Federal a terminar el asfalto que no hizo Eseverri por ejemplo la calle San Martín. Soy Sonia. Un abrazo grande a Ezequiel Galli y que se acuerde de las localidades. También de Sieras Bayas que está tan abandonada. Soy Pablo. Me gustaría saber si Galli va hacer como Eseverri. Si lo vamos a ver nos atenderá o se va a negar a recibirnos? Soy Graciela. En Plan Vea de Loma Negra van a hacer las cloacas. Soy María. Preguntale a Ezequiel que va a pasar con el Hospital de Hinojo. Necesitamos urgente un reductor de velocidad en avenida Pringles y esquina Yrigoyen es una locura como pasan los autos a muy alta velocidad. Soy Maximiliano. Quiero saber si tiene pensado algo para el Cerro Luciano Fortabat. Soy Claudio. ¿Qué va pasar con los Centros Recreativos? Soy Cristina.

02.09.2015 Quejas por la limpieza en el autódromo Vecinos de la zona del autódromo se quejaron por la suciedad en el sector tras la carrera y pidieron que alguien se ocupe de la limpieza de la zona.

28.08.2015 Reclamos y pedidos en Línea Directa El Popular Medios recibe quejas, reclamos, sugerencias y pedidos de ayuda en Canal Local al 15652620, en FM 98 POP al 15565065 y en Facebook o Twitter. ¿Qué pasa que Eseverri dejó sin asfaltar sólo tres cuadras de Nicolás Avellaneda sobre la avenida Urquiza? ¿Cuál fue la causa que no las hizo? ¿Le faltó presupuesto? Es una vergüenza están intransitables las calles o será que se acuerda de nosotros sólo en elecciones. Soy Marina. Quisiera pedirle al señor intendente que mandé gente al Cementerio Municipal a combatir las ratas es una vergüenza que también anden ratas en los nichos usar de tener que sufrir por perder un familias también sufrimos por ver que las ratas andan en los nichos. En la esquina de Pourtalé y Hornos hay un terreno abandonado más de 20 años lleno de chatarra y residuos. La gente sigue tirando basura y animales muertos. Soy Eliana. Pedidos de ayuda Necesito que me ayuden con mercadería y leche tengo tres nenes soy sola no tengo nada para darle de comer a mi nene ayúdeme. Soy María. Teléfono: 15201394 Necesito una silla de ruedas. Teléfono: 15689723. Cuido una abuela de 92 necesitaría una bici. Soy Liliana. Teléfono: 15672292

25.08.2015 Línea Directa con El Popular Medios Por las diferentes vías de comunicación, El Popular Medios recibe quejas, reclamos, sugerencias y pedidos de ayuda en Canal Local al 15652620, en FM 98 POP al 15565065 y en Facebook o Twitter. Los limitadores tendrían que colocar antes de las rotondas porque pasan como vienen. Antes de las escuelas y en calles con mucha circulación donde juegan chicos en la calle Chiclana en el barrio Bancario que es de doble mano y la usan todos los vecinos del CECO! No contra el Terraplén! Es un motivo por el cual atropellan a los niños y a los ciclistas! Soy Fabián. Díganle a la persona que pasó por calle 142 de Rivadavia hacia Pringles en la camioneta municipal que pase también cuando llueve a ver si pasa tan ligero como hoy y había niños jugando en el barrio Corpi. Soy Ricardo. José cuando vas a hacer las cloacas en el bario Villa Floresta. Soy Blanca. Pedidos Si hay alguien que me puede colaborar con ropita de bebé o algún cochecito se los agradezco mucho. Soy Daiana. Teléfono: 15226800 (sólo mensajes puedo recibir). Necesitaría la solidaridad de las personas. Quien me pueda ayudar por dos meses necesitaría una silla de ruedas con ruedas grandes atrás así yo puedo hacer arreglar mi silla. Soy Mariela Horn. Chacabuco 3234. Teléfono: 15532357.

¿Alguien tendrá leche en polvo y pañales para darme para mi bebé de 11 meses? Soy Nancy. Teléfono: 15233692





20.08.2015 Continúa abierta la Línea Directa El Popular Medios recibe quejas, reclamos, sugerencias y pedidos de ayuda en Canal Local al 15652620, en FM 98 POP al 15565065 y en Facebook o Twitter. Me tocó ir al Hospital de Traumatología. Da vergüenza ver el lugar todos amontonados en sillas de ruedas las cuales tenés que ir moviendo porque no entra la cantidad de gente que hay por favor que el secretario de salud o quien corresponda se de una vuelta por el lugar. Villa Fortabat necesita que regulen la circulación y estacionamiento de camiones. Soy Manuel. En el barrio CECO en Pellegrini y Presidente Perón dejan camiones y algunos son los que transportan vacas un olor insoportable. Soy Carmen.

¿Cómo puede ser que los colectiveros de Ola Bus siempre redondeen a favor de ellos porque dicen que no tienen monedas? ¿Cuántos boletos ganan a favor por día para ellos? Y cuando uno le dice que los días anteriores nos cobraron de más, ellos nos contestan que no van a trabajar para nosotros. Que nos quisieran ver ocho horas arriba de cole manejando. Soy Cristina de Sierra Chica. Quisiera que corten el pasto en los separadores de Pringles entre Pueyrredón hasta Del Valle. Soy Rosa María. Olavarría está llena de reclamos, por calles, cloacas, contaminación ambiental, escuelas con amianto y sin edificio propio! Está organizada Olavarría en función de las necesidades de los trabajadores? Soy Nicolás. Nos quejamos de los perros callejeros pero los tiramos. Nos quejamos de la basura y dejamos basura en la calle. En fin. Soy Cecilia. Soy de VAF, están colocando limitadores de velocidad que me parece perfecto pero por qué no empiezan por arreglar las calles de Villa Nueva. Son un desastre. Llenas de pozos, esquivás uno y agarrás diez. Soy Mario. La Autovía no es la solución hasta chocan sobre ella hay que ser más prudentes y aflojar con la velocidad. Soy Andrea. Los limitadores están totalmente mal colocados en lugares que no cumplen funciones! Soy Fabián. Nada absolutamente nada tiene sentido si no hay controles ejemplo en las escuelas hay la nueva policía y están todo los autos en doble fila eso es lo que tienen que hacer con control. Soy Jorge La seguridad vial que dice Eeseverri, el no usar celular y no usar el cinturón es para los ciudadanos? La policía tendría que dar el ejemplo y hacen lo contrario. Soy Gabriel Yo quisiera saber cuándo van a arreglar el puente colgante que se rompió? Ya que es un acceso al jardín y la escuela, los chicos que concurren a la mañana tienen que ir hasta Sarmiento o Trabajadores. Soy Marta.

19.08.2015 Reclamo por las condiciones de viajes en colectivos Una vecina de la ciudad compartió imágenes sobre un viaje en colectivos en el que denuncia que los estudiantes viajan parados. "Tienen que tener más controles", reclamó. Según compartió Valeria con Comunidad EL POPULAR, este miércoles por la mañana se encontró con muchas personas viajando paradas en el colectivo que se dirige desde Sierras Bayas a Olavarría. "Es una vergüenza", reclamó, al tiempo que resaltó que "llamé a la empresa y me dijeron que no pueden hacer nada, que no podían mandar un refuerzo y que iban a dejar asentado mi reclamo. Tienen que tener más controles".

19.08.2015 Sigue abierta la Línea Directa con la comunidad El Popular Medios recibe quejas, reclamos, sugerencias y pedidos de ayuda en Canal Local al 15652620, en FM 98 POP al 15565065 y en Facebook o Twitter. ¿Qué pasa con el gas en Hipólito Yrigoyen pasando La Rioja? Hay mucha gente que lo necesita. ¿Podés avisar que en Peña y Chacabuco hay un pozo muy grande? Se va a pegar un palo si lo agarra alguna moto. Soy una vecina de Pueblo Nuevo. Tendrían que arreglar la entrada del Plan Vea de Loma Negra por los pozos que hay. Soy Norma. Quiero decirle a los vecinos del barrio Amparo Castro que cuiden las mascotas porque hay mala gente envenenado. Soy Graciela. Fui a la plaza Luján con mis hijos y me encontré que habían sacado todos los juegos. ¿Qué pasó? Soy Julia. ¿Cuando el Municipio va hacer una conferencia de prensa anunciando obras en los caminos rurales que es una vergüenza como están? Que se acuerden del campo que también paga impuestos. Soy Omar. Quisiera saber cuándo el intendente va a sacar el chiquero al que llaman playa de camiones de Córdoba y Pueyrredón con la que han destruido las calles del barrio Soy Silvana. Pedidos Necesito que me presten dos trajes de payaso para los festejos del Día del Niño. Soy Mariano. Teléfono: 15557512.

14.05.2015 Quejas por molestias por la luz de un cartel Un vecino olavarriense se comunicó con EL POPULAR para expresar su reclamo por un cartel lumínico que, en horario nocturno, confunde a los automovilistas por su parecido con las luces del semáforo que se encuentra a pocos metros. El reclamo del vecino es por el cartel de una farmacia, ubicado a pocos metros del semáforo que se haya en Sarmiento y Vicente López, en dirección a la avenida Pringles. Según comentó el vecino a este medio, "a la tardecita y a la noche la luz verde intermitente de la farmacia confunde con las luces del semáforo, y si vas medio distraído se puede producir una tragedia". El conductor indicó que cuando el semáforo está en rojo, la luz del cartel lo opaca, pero cuando está verde se confunde las luces del semáforo y del cartel intermitente.

30.01.2015 Un vecino se queja por el mal estado de la calle donde vive Vive en San Martín entre calles 203 y 179. Asegura que hace dos años no pasa una máquina. La situación empeora en épocas de lluvia. Dice haber hecho el último reclamo en diciembre. Llegó al barrio hace once años y desde hace algún tiempo le llega a su casa el agua proveniente de las calles 203 y 201 cercanas al arroyo San Jacinto. Ante el diálogo con El Popular Medios expresó que "es un tramo abandonado" ya que las máquinas llegan hasta las arterias aledañas pero no avanzan hacia la calle donde Diego habita con su familia. A través de un mensaje llegado a Canal Local se preguntaba "¿cuándo me van a limpiar la calle que cada vez que llueve se me inunda la casa? Cada vez que vienen las máquinas pasan hasta un campo y una quinta de verano. He reclamado muchas veces. Tengo un video para mostrarle al intendente".

28.01.2015 Opiniones diversas sobre el body painting en los Corsos Oficiales La polémica sobre el body painting en las bailarinas de la comparsa Daíi Yará tuvo una importante repercusión en las redes sociales y la gente pudo dar su opinión con un mensaje de texto en la Línea Directa de EL POPULAR Medios. Hay mil formas de mostrar la belleza femenina sin caer en la vulgaridad. Soy Griselda.

¿Por qué no apoyan a estos chicos ("Reyes de la noche") y no apoyar a esa gente que pone mujeres desnudas. Es algo en familia. ¡Qué vergüenza! Piensen con la cabeza. Soy Claudia.

La gente que no quiere ver a las chicas que se queden en su casa. Si tuvieran que pagar para ver seguro no se quejarían Soy Rosana.

Que la gente deje de criticar. Aguante Pablo Bravo. Soy Noemí.

El padre (Helios Eseverri) prohibió a Los Redondos.. El (José Eseverri) tenía que prohibir algo. Soy Juan.

Que cobren entrada. Van a ver como los quejan, no van. Soy Gabriel.

Los que no quieren a las chicas en los Corsos son los que miran el programa de Tinelli? Soy Dany de barrio CECO.

¡Qué sociedad tan gris! Sáquense el morbo de la cabeza. El body-painting es Arte. Los chicos viven rodeados de violencia mediática, pero de eso no se quejan, no? Parece que estamos en el siglo 14 y no en el 21.Vivan y dejen vivir. Soy Norma.

Si todos hacemos lo mismo que los demás, Olavarría deja de ser una ciudad tranquila casi de pueblo. No porque afuera bailen desnudas acá también lo hagan. Si en Buenos Aires hay zona roja, no lo vamos a hacer nosotros. Soy Luján.

Esas personas que critican el corso u otras cosas, que no vayan porque en todos los Corsos son así. No acá solamente. Es para pasar un lindo rato con su familia. Soy Marcos.

El problema no son los chicos los que miran, son los maridos. ¿Qué hago, no lo llevo? Soy Andrea

¿Qué ejemplo le damos a los niños con las chicas de la carroza desnudas? Una tanga es mejor. Cambia un poco. Soy María.

Me gustaría que para los carnavales traigan comparsas de Entre Ríos o Corrientes (como supo hacerlo don Helios) donde las mujeres podemos apreciar hombres de verdad ya que sino es desigual: todo para que miren los hombre. Soy Cristina.

¿Todavía queda gente tan retrógrada? Eso es arte. ¿Por qué no se preocupan cuando sus hijos ven gente drogándose por cualquier lado? Hipócritas es poco. Soy Mónica.

Creo que no tenemos memoria. Hace años atrás ya desfilaron chicas así de comparsas que vinieron de afuera y nadie dijo nada. Al que no le gusta que no vaya. Esa es mi idea. A mí no me gusta algo y no voy. Nos quejamos demasiado.

Dejen d criticar. Lo que muestran es puro arte. Abran la mente y expliquen a los hijos lo que es. Soy Cristina de barrio CECO I.

Si los hombres que bailan irían desnudos, ¿qué harían las mujeres ? El año pasado iban pintadas de los clubes de fútbol y nadie se quejó. Soy Carlos.



En sus comienzos, seguramente los grandes Corsos fueron así. Mucha moralina. Hay cosas peores. Soy Héctor de barrio Sarmiento.

Con respecto a las chicas que bailan en el Corso, está perfecto. Al que no le gusta que no concurra. En todos lados es así. Si vamos al caso miren tele y computadora que miran sus hijos. Soy Guille.

La inoperancia de los funcionarios es increíble. O bailan desnudas todos los días o no. Qué hacemos los demás días, ¿no llevamos los chicos? Soy Miguel.

En los corsos tendría que haber más mascaritas sueltas para reírse. Las comparsas son para distraer la vista. Soy.mario.

Los chicos miran pornografía en Internet. Que controlen mejor eso los padres. Soy Andrea.

Es una desubicación total que hagan eso en el Corso. ¿Qué se le puede decir a los niños que van a divertirse? Antes de poner chicas desnudas ponga cosas para los niños que hace mucha falta. Soy Rosana.

Por favor hay que dejar que los Corsos sean Corsos. Y al que no le guste que no vaya. Soy Tatiana.

Lo de las chicas es arte. Al que no le guste que se quede en su casa. Soy Mario.

A esa gente amargada que nada les cae bien. Somos una ciudad grande aunque con algunas mentes chiquitas. Aguanten los corsos. Soy Jorge.

Soy un turista de Tucumán y estoy de paseo por Olavarría. Me parece una mala imagen ver a estas chicas mostrando lo que a la mayoría no nos gusta por nuestros hijos.

¡Qué vergüenza! Qué cuidad pacata. Los Corsos son así. Los menores miran en la televisión continuamente mujeres en lolas y tampoco se van a traumar por dos chicas. Soy Celeste de barrio CECO I.

Estoy de acuerdo con los Corsos pero que las chicas semidesnudas sean mayores de edad!Soy Magui.

Yo creo que los que les molesta es que nuestros maridos las admiran! Se ven peores cosas en televisión y no dicen nada. Soy de Loma Negra.

Me parece espantoso ver a las chicas desnudas en el Corso. Si bien es para chicos me parece muy desubicado. Soy Marina.

Muy fácil. Al que no le gusta que no vaya. Soy Paola.

Se quejan porque dos chicas van pintadas y desnudas entre comillas. Si vos vas al centro ves cada piba mostrando todo y nadie dice nada. Gente: abran la cabeza. Eso es arte y se ve en todas las comparsas del país. Soy Milva.

Seguro que los que critican lo de las chicas de la comparsas son unos envidiosas. No cualquiera se puede mostrar así. Soy Esther y tengo 72años.

Felicito a quien realizó la pintura en las jóvenes. Es arte como bien lo explicó el señor. En la calle se observan peores muestras de mal gusto. Soy Elba de Sierras Bayas.

Sin dudas Olavarría es una ciudad con alma de pueblo. Que nadie vaya a Brasil o Gualeguaychú porque veremos más arte como este. Aguanten las chicas. Soy Nick.

Felicito al intendente por sacar a las mujeres desnudas. Que dejen divertir a los niños. Soy Olga.

Soy del barrio San Vicente. Me parece una falta de respeto al baile poner chicas desnudas que no saben ni siquiera caminar en una comparsa. Soy Silvia.

¿Para qué quieren bajar las chicas? No es nada malo al contrario es bueno ver estilo de arte en los Corsos así la gente lo conoce. Hay cosas peores que se ven en la calle día a día. Soy Kevin.

La gente se queja por todo. Es arte. A la gente que no le guste que se quede en la casa. Soy Valeria.

La verdad que acá no están acostumbrados a ver esas cosas. Tendrían que ir a otro lado que saben lo que es el arte. Soy Romina.

La gente le molesta todo. Por el ruido de la Doma y ahora por el Corso. Que no vayan. Soy Roberto.

¿Por qué en vez de fijarse en las chicas de las comparsas no se fijan en la policía que molesta a los que van a divertirse? Soy Rodrigo.

Una bombacha o culote queda mejor. No es una playa nudista. Soy Patricia.

Será arte pero que lo hagan en una pared. Un asco me parece bien que no las dejen estar así. Y justo con los Bomberos. Qué mala imagen. Soy María.

Me parece muy bien que no bailen las chicas. No tendrían que bailar ni el domingo que viene ni durante dure el Corso. Soy Cristina.

A la gente no la conformás con nada. Después se quejan que no tienen donde ir ? Soy Anahí.

Es un asco esas chicas desnudas. No vas a comparar con Corrientes. Soy Marta.

En otros años también hubo chicas. Así me parece genial lo que ofrecen este año. Los felicito. Soy Susana.

¿Cuándo va a abrir la cabeza la gente que se quejan de las chicas de la comparsas?. Es arte. Que se queden en la casa a los que no les guste. Hay cosas peores, drogas y alcohol. Soy Gabriel.

¿Nadie mira Tinelli con sus hijos? Si los muchachos fueran con mini sunga, ¿se quejarían Soy Gladys.

Se trata de que estamos en una ciudad en crecimiento pero el crecimiento no se trata de que nos pongamos todos en bolas! Se trata de ser original! De dar un ejemplo en lo posible! De mostrar la belleza de la mujer desde otro lugar! Simplemente eso! Soy Sol.

Soy el integrante de mayor edad de la comparsa. Y me da lástima de lo que está pasando. Porque hasta mi madre participa de la misma. Soy Miguel.



Daii Yará no debe faltar en el Corso para los niños. Que le saquen el conchero y se pongan mallas y las pinten porque son pocas las comparsas que hay y las inseguras o celosas que se queden en su casa. Aguante Daii Yará. Soy Mabel.

Como bailarina y la chica que va pintada me gustaría poder opinar! Porque la verdad no se qué entienden por desnudos. No se ve nada. Vean las fotos y yo particularmente tengo puesta silicona en las lolas y el conchero es como una mini tanga! Y todo el cuerpo pintado es como tener ropa elastizada así que los que dicen que es desnudo, hay miles de cosas peores! No se puede creer esto. Soy Noelia Nievas. Una de las chicas con body-painting. Salgan del closet gente! Mucho crecimiento en población pero la mente?

Les gusta q n vayan x tv s ven cosas peores fuerzaaa daiyaraa!!!!!!!son los mejores besos a todos en especial a loli gracias claudia



Los papas no entienden el arte? Saben q miran cuando ellos no estan en casa? Bueno q después opinen. Soy Blanca.



Lo felicito a Pablo Bravo...y a las chicas q van pintadas!!! En la tele se ven cosas peores!! Kiero que siga Dai Yara!!! Soy Adriana.

Decile a los chicos q salgan no hagan caso en TV los niños ven cosas peores. Soy norma

Felicito a esas chicas que nadie diga nada porque como la tele que tenemos vemos mas que eso. Soy Susana



Hola quería decirles que escuche muchas opiniones. El que no le guste las chicas desnudas que se queden en su casa. Soy Daniel.

21.01.2015 Quejas por la atención en el hospital Distintos llamados a EL POPULAR Medios dieron cuenta de las dificultades en el sector de Traumatolgia del Hospital Municipal. Básicamente las quejas tienen que ver con el sector se encontraría desbordado y las largas colas y la espera generan mal humor en los pacientes que aguardan en el lugar.

17.12.2014 Asfalto y cloacas: dos temas recurrentes El Popular Medios en todos sus formatos tiene una línea directa con la gente. Opiniones, reclamos, sugerencias y pedidos. Aquí un extracto y resumen de los mensajes día a día.

Ofrecimientos Tengo pañales para adultos. Los interesados comunicarse al 15530980. Agradecimientos Mi agradecimiento a Humberto por su sacrificio y voluntad mantiene el predio de la Virgen de la Loma. Dios lo proteja.

Quiero agradecer por los arreglos y limpieza que están realizando en el Cementerio Municipal. Soy Noemí. Pedidos de ayuda Necesito una heladera. Tengo un nene chiquito y no puedo comprar. Soy Claudia. Teléfono 15600310 Reclamos El bacheo genera lomadas peligrosas. Necesitamos que rehagan la Ituzaingó entre Colón y Trabajadores, y las cloacas en barrio Sarmiento Norte. Soy Mónica.

Los barrios Nicolás Avellaneda, Bancarios I, Sargento Cabral, Martín Fierro, 10 de junio y Belgrano. ¿No pagamos los impuestos?, ya que no nos dan las cloacas que son una necesidad básica. Soy Carlos. Como en todos lados, los pobres somos discriminados. Yo vivo a tres cuadras del Parque Avellaneda donde está todo asfaltado y nosotros tapados de tierra y cuando llueve llenos de barro pero bueno la gente del CECO tiene los caminitos de hormigón para caminar en el Parque.

Llamé dos veces al 0800 para reclamar por un corte de pasto y todavía estoy esperando en Collinet y Antártida Argentina. Soy Norma.

Soy un vecino de la Escuela 6. Están pasando las máquinas por las calles y las están dejando peor. Los maquinistas no saben nada pero ellos no tienen la culpa sino los que los mandan. Un desastre.

¿Para cuándo pasarán las cloacas por el barrio Belgrano y Martín Fierro que pagamos el atmósferico 350 pesos y nos dura un mes o dos. Es demasiado el gasto. Soy Laura. Hace 44 años que vivo en calle Leal entre Necochea y Dorrego en el barrio Luján y no pasan las cloacas. Soy Alberto.

¿Para cuándo las cloacas en el barrio Facundo Quiroga I? Hace más de 20 años que esperamos. Se necesita más que la plaza. Soy Ester. Se hacen muchas obras pero en el barrio Hipólito Yrigoyen no tenemos cloacas y es un desfile de camiones atmosféricos. Soy Graciela. Los barrios Nicolás Avellaneda, Bancarios I, Sargento Cabral, Martín Fierro, 10 de junio y Belgrano. ¿No pagamos los impuestos?, ya que no nos dan las cloacas que son una necesidad básica. Soy Carlos. Vivimos en calle 114 entre La Rioja y Pellegrini. No se puede vivir por la tierra. Hemos hecho muchos reclamos y nadie nos escucha. En vez de asfaltar L'Amalí, que nos hagan acá que vivimos como chanchos. Podrían mandar una máquina para limpiar el terraplén del barrio Luz y Fuerza por los pastizales. Es una vergüenza. Que alguien haga algo en el Cementerio Municipal. Hay una mugre tremenda. Soy Amanda.

11.12.2014 El mal estado del Cementerio, vuelve a la escena de debate Televidentes de Canal Local volvieron a plantear el estado de abandono del Cementerio Municipal. El reclamo es constante y se repite con frecuencia. ¿Por qué antes de arreglar la plaza no hace los arreglos del Cementerio? Porque la gente que viene de afuera dice 'qué lindo tiene la plaza y los parques'. Solamente nosotros vemos lo feo. Cuando vengan visitas a Olavarría, que vayan a conocer las ruinas del Cementerio Municipal porque las ruinas son famosas. Soy María. Soy un vecino de Olavarría y sentí gran indignación cuando fui al Cementerio a llevarle flores a mis familiares y me encontré con su sepultura arrasada y toda la tierra arada. Esa tumba era del 1925 y estaba en perfectas condiciones con las tres cruces de mármol y las inscripciones. Soy Agustín. En el Cementerio Municipal hay mucha mugre y ya es un baldío. ¿Eso no lo ve José Eseverri? Soy Fabián. Posible aumento de tasas

Lamentable lo de los impuestos. La luz terrible. El agua ni te cuento. ¿Quién puede seguir con sueldos tan bajos? Los jubilados no pueden pagar las boletas. Si pagan, no cenan de noche. No llegan. Es una vergüenza. Total pagamos nosotros los coches de alta gama. Soy Neli. Parece que con el aumento de tasas, José se quiere comprar otra camioneta. Soy Fabián. Yo creo que el intendente José Eseverri está instigando a los barrios de la periferia a hacer los reclamos cada vez más fuertes y estamos dispuetos a hacerlos. Soy Pablo.

11.11.2014 Eseverri y oposición: disconformidad y apoyo Más de 300 personas se comunicaron con Canal Local para manifestar su total rechazo a la compra de la Grand Cherokee. Entre ellos, hubo apoyos a la gestión oficial y disconformidad con los concejales denunciantes. ¿Eseverri pone a disposición la Grand Cherokee para salir del barrio 12 de octubre cuando llueve? Da vergüenza. Que diferencia. El padre del intendente venía al Municipio caminando y su hijo en un vehículo de alta gama. Soy Lidia. No hay que comparar. Con este Intendente se vive mejor. El padre tenía su gente y no aceptaba opinión. Que Eseverri le de a los comedores escolares que comen con 5 pesos. Soy Walter. Dejen tranquilas las cosas que lo votan igual. Soy Mario de Hinojo. Mucho más grave que la compra del coche oficial es como se discrimina a los barrios donde los dirigentes de los mismos no piensan como el Intendente. No tienen cloacas, iluminación, pavimento y arreglos de calles. Cominotto y Cladera: ¿por qué no se ponen a trabajar en vez de buscar dramas? Que se fijen en las cosas buenas. El Intendente es el administrador de los recursos municipales. No es el dueño de la ciudad y por lo tanto no puede disponer de esos bienes libremente. Lo felicito a José. Que la disfrute. Se lo merece. Olavarría está muy linda. Soy José. Que el Intendente con esa plata ayude a la gente más carenciada. Soy Silvana A la gente no hay nada que les venga bien. La primera vez que Olavarría está tan linda en todo sentido. Soy Vicente. Que vergüenza. El intendente haciendo ostentación con un coche de alta gama y su papá caminaba la calle para solucionarle el problema a los vecinos. Soy María. La gente que se queja de la camioneta del Intendente: ¿para qué lo votó? Soy Stella Es una lástima que José pase esto. Será que el entorno no ayuda o no aconseja. Se lo ve muy solo y tal vez por eso comete estos errores. Cominotto no genera nada positivo para la ciudad y lamento que una persona respetable como Cladera quede pegada a una persona. Un vehículo oficial es necesario. Si hubiese comprado una camioneta de cualquier marca criticarían igual. Este gobierno hace muchísimo en obras públicas. Soy Mabel Eseverri en una Grand Cherokee y acá en Colonia no podemos caminar por las calles rotas. Soy Oscar. Ese millón de pesos que gastaron de más se podría haber destinado para insumos o equipos para el Hospital o en cámaras para nuestra seguridad. Soy Marta Se quejan, hablan mal y después lo votan. No seamos hipócritas. Soy María No pertenezco a ningún partido político pero la gente tiene razón en decir que hace el Intendente. Pago todo los impuestos y la calle del barrio en donde vivo es de tierra. Soy Ester de Sierras Bayas. Hay que dejar de quejarse y cuando se tiene que votar que se fijen a quién. Yo no tengo baño hace dos meses que estoy esperando los materiales.Una vergüenza. Soy Yanina. Muy linda la camioneta y después nos dicen que no hay máquinas para arreglar las calles. Vivimos como en una villa. No se preocupan por nuestro barrio. Soy Fabio, vecino de la Escuela 6. De la inseguridad se tiene que encargar el mismo Intendente porque Cladera y Cominotto aún no mantienen ningún cargo en la intendencia. Soy Flavia. Le pido al Intendente que antes de hacer semejante gasto se ocupe de entregar las escrituras en Villa Aurora sur. Soy Olga. Felicito al Intendente. Se lo merece. Ha hecho mucho por Olavarría y la gente nunca está conforme con nada. Y Cominotto ya no sabe que hacer para sacar al Intendente. No se da cuenta que no le llega ni a los talones. Soy Romina.