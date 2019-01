¿Qué canciones recordás de tu infancia? Los oyentes de "Mejor de mañana" respondieron la consigna y participaron de los premios del día.

Xuxa, Reina Reech en colores, y después ya empezó Chiquititas y me sabia todas las canciones. Si habré jugado al lobo esta, al pelo pelito es! re lindo el programa de hoy chicos, hoy los chicos no disfrutan de esas simples cosas. Belén Hola! Soy Valentino y esas canciones me las canta mi mamá y son muy antiguas y son re lindas, tengo 9 años y feliz porque escucho lo que escuchaban hasta mis abuelos todas me gustan, soy Valen 812 Qué lindoo! Heidiiii me encanta recordar, soy Yesica 654. Carlitos Balá, qué gusto tiene la sal??? genios! qué lindos recuerdos! A mí me gusta la de Popeye Marino soy jeje tengo lindos recuerdos cuando mi abuela hacia algo con espinaca y nos decia que ibamos a ser como Popeye con mucha fuerza si comíamos espinaca, soy Carlos 494 Buen día equipo, yo recuerdo Carlitos Bala, el gran Pipo Pescador y María Elena Walsh, saludos Raúl

Holis también estaban los Parchís, el grupo Menudo, La ola verde con Flavia Palmiero si la memoria no me falla. Soy Mabel 882

Buen día!! La que siempre se me pegó y cante tanto a mis nietos, la de Pipo pescador!! Vamos de paseo pi pi pi en un auto feo!! Re linda canción!! Isabel 462

Por la consigna recuerdo a Manolo Galván, el tema "no me levanto", Miriam 662 de Hinojo

Buen dia! soy MARTA 804 A MI ME GUSTABA SIEMPRE CARLITOS BALA, GABY, FOFO Y MILIKI, besos

Hola buen dia! !Cómo estás? Yo escuchaba los parchís, Xuxa y la reina Maria Elena el twist del mono, se acuerdan del programa Festilindo?? Tere 828

Y x la consigna : jose Luis belez canciones ke escuchavan en mi casa muy lindas !!!! Valen

. Estela 666

Buen dia!. Como no recordar las canciones de Maria Elena Walsh, me lleva a recordar mi profesora de música que tuve en el primario y secundario, Margarita Gainza. Con ella en piano cantabamos Manuelita y otras. Recuerdo tb en el jardín que iba nuestro hijo el "Mono liso", "El Reino del revés" y obvio "Manuelita" entre otros. Gaby, Fofo y Miliki con "Mi barba tiene tres pelos", "Los siete días de la semana" y las inolvidables "Hola don pepito, hola don José" y "La gallina turuleca". También aún recuerdo las canciones de Carlos Bala. Que tengan un lindo día. Estela 666 Hola como están con estos dias tan FEOSS..mis canciones de la infancia eran todas las de Xuxa..me encantaban!!! Luciana 076..besitos..!!

Hola buen día ami me marco los Pimpinella me pasan un tema de ellos y nos anotan Celeste 249 y mi nena Guillermina 475, gracias

Las canciones que recuerdo de mi infancia son las que tenia en un cassette compilado. Entre ellas: Pinocho, algunas de Carlitos Bala, Mi Tio Mario... entre otras. Aun las canto a mis alumnos y a mi hija. Soy Luciana 637

Hola equipo, qué recuerdos tan bellos! yo escuchaba a Lorena Paola cuando era chiquita, también Carlitos Bala, Xuxa. Anahi733

Hola soy Nora 286 a mí me gustaban los temas de Miliki Fogo, los payasos que hacían las películas con Andrea del Boca

Soy de la época de Gaby, Fofó y Milicky. Mónica 844

GANADOR: Buen diaaa! Qué lindo escuchar a Gaby Fofó y Miliky!! Aunque mi corazón siempre con mi querido y adorado Carlitos Balá. Abrazo, Maria 544 Buen diaaa! Qué lindo escuchar a Gaby Fofó y Miliky!! Aunque mi corazón siempre con mi querido y adorado Carlitos Balá. Abrazo, Maria 544

09.01 ¿Qué te inspira la luna? Los oyentes respondieron a la consigna de "Mejor de mañana" y participaron de los premios del día.

Hola buen día, luna llena presagio de buen tiempo aunque. No siempre ocurre.pero estar bajo su luz por las noches inspira contemplar una posible salida por ej. a orillas de algún espejo de agua José 873

POR LA CONSIGNA DEL DIA A MI LA LUNA ME HACE COMO QUE ALGUIEN MIRA DESDE ELLA DESDE CHICA PIENSO Y VEO JAJAJA MARTA 804 Besos

Hola la luna me encanta verla creación de Dios.soy Natalia 779

Buen dia. Que linda consigna. Luna es misterio que encierra, magia y belleza que nos ilumina cada noche. Inspira a imaginar sin límites, contemplarla es lo más hermoso y simple que pueda existir. Hay que aprender de e?la que aunque siempre está sola, nunca deja de brillar. Estela 666

Hola a mi la luna me inspira PAZ AMOR Y VERLA LLENA VEO ANGELITOS A SU ALREDEDOR QUE ME ESTAN CUIDANDO ES HERMOSO VER Y DISFRUTAR EN SUS FASES A LA LUNA SOY ROMINA 654 buen miércoles

Buen día equipo, muy linda música hoy para recordar nuestro rock nacional, la luna me transmite romanticismo,paz, tranquilidad, saludos

Hola, la luna me inspira paz , soy Isabel 119

Holaaa la luna me inspira paz! Y sueño también jajaja Nati 515

Buen día. Siguiendo la consigna de esta mañana; podría estar describiendo a la luna por horas, pero en resumen, es una de las cosas más lindas que tiene la noche. Te incita a hacer cosas que no se harían con otro Astro. Tiene ese magnetismo de hacer que bajo su flojo, todos cambiando. Es algo maravilloso. Soy David. (Últimos números del DNI) 848

Hola la mejor por lejos radio 98 Pop mi fiel compañera de las mañana..a mi la luna me causa ternura, pasión y misterio, la miro cada ves que sale por las noches me detengo a observarla y me voy hacia allá, soy Susi 296

GANADOR Hola buen día es la primera vez que mando, muy lindo el programa!! La luna me inspira amor y romance. Maru 349

04.01 ¿Qué modelos o gente de pasarela recordás? Los oyentes de "Mejor de mañana" respondieron a la consigna y participaron de los premios del día.

Modelo que espero sea realmente como es en la pantalla es Valeria Mazza. Daniela 738

Buen día. La modelo que recuerdo por su elegancia y el perfil bajo que tiene es la sra Teresa Calandra. Estela 666

Buen día equipo, para mí modelos que marcaron una época en la pasarela y debajo de la misma son Mariana Arias y Carolina Peleriti, saludos Raúl (156), buen fin de

Buen día !!!! Feliz Año nuevo gente de la radio!!! Hacia rato que no los escuchaba !!! Dos generaciones distintas Tete. Coustaro que para mi se hizo más conocida despues por sus programas y esa personalidad y sabiduría y Valera Mazza....Saludos Mariela 885

Para mi, una modelo re agradable y muy bonita es Luisana Lopilatto, es de mi época jaja

Con respecto a la consigna me gustaban más los cuerpos elegancia de las modelos de antes. Mas curvas altura más femeninas. De la actualidad me gusta Pampita aunque no tiene altura tiene mucha naturalidad sensualidad y rostro de mujer argentina la típica morocha hermosa. Mónica 941

Hola! yo me acuerdo de la Dra Yanina Castaño cuando fue mis mundo, era y es bellísima, soy Romi 654

Holaa la modelo que más recuerdo es Valeria Mazza que a pesar de que pasaron algunos años esta muy bella...Miriam 662 d hinojo

Hola buen día, yo recuerdo a Claudia Schifer y de hoy me gusta mucho Pampita miro mucho programa de modas me encanta me anotan, soy Cele 249 y un tema de Enrique Iglesias, gracias

02.01 ¿Cuál es el sonido que estamos escuchando? Los oyentes de "Mejor de mañana" respondieron la consigna de este viernes y participaron de los premios del día.

"Hold the line"...Silvia, Dni 373. De mi época y bellísimo

Puede ser: "Hold the line", de Toto. Estela 666

Hola. Buen día. .!!! El tema es Hold the line de Toto. ..saludos. Santino 092

GANADOR TOTO. Quedate en Línea. Oscar 367 TOTO. Quedate en Línea. Oscar 367

27.12.2018 ¿De qué manera dormís en verano? Esa fue la consigna de "Mejor de mañana". Los oyentes participaron del sorteo del día.

Hola equipo por la consigna, antes de acostarme un bañito con agua fría, el ventilador y ahí sí a dormir con los vidrios abiertos también ..Anahi 733 Buen día Clau, se complica para dormir en el verano, mucho calor y ni hablar teniendo una bebé, el mejor método un buen baño. Lucre 924 Respecto a la consigna, en esta época es complicado dormir pero, lo hago con ventanas abiertas de adentro, ventilador, me baño varias veces al día así uno está más fresco, pero con pijama de verano. . Estela 666. Es mejor dormir sin corpiño para liberar la sangre

Hola chicas,!!! Terrible estás noches y de yapa mi casa no tiene persianas o sea no podes tener las ventanas abiertas porque da a la calle!! Prendo el aire un rato y tipo ,2 de la mañana me pongo el ventilador!! Isabel 463.

Miriam 662, de Hinojo. Duermo con ventilador de a ratos... pero la siesta ni loca duermo Buen día equipo, yo duermo con las ventanas abiertas, tengo la suerte de cómo está distribuida la construcción siempre hay circulación de aire, a y en ,zunga para estar más fresquito, saludos Raúl. Comparto totalmente lo de la oscuridad lo practico por las enseñanzas de mí familia, otro tema, ahora me entero de los problemas de la señora Yanela para descansar por la noche, ahí hay otra cosa Claudia, después le comento jaja

Hola. Buen día. Imposible dormir con este calor. Vivo en barrio jardín y es igual a vivir en una caja?. Cuando llegó de trabajar abro todas las ventanas pero el aire no corre,prendo el ventilador,baño al bebé, me baño y trato de dormir algo pero siempre un mosquito te interrumpe el sueño. ..no entra aire sino mosquitos y por estar en planra baja siempre pasa algún vecino chusma y a cerrar las ventanas ...asi que se duerme como se puede Noelia 094. Besosssssss

Buen día equipo! Nosotros para poder dormir mantenemos la casa a oscuras durante el día. Luego, a la tardecita, abrimos y ponemos ventiladores. Bañarnos antes de dormir. Josefina 885 Buen dia! soy Nora 286 yo sufro muchísimo del calor pero bueno estamos en verano, prendo el ventilador y me tapo con una sabana para que el aire no me haga mal a la espalda

Cuando no soporto...me levanto...me mojo con un paño de agua fresca los brazos y piernas..la parte de arriba...y no me seco...el ventilador hace su trabajo..me refresca un montón y así me voy durmiendo ...Claudia 738

Uy esta bravo el calor,se pasa tratando de estar en la sombra y ventilador para poder dormir,aunque de noche no da ganas de acostarse con el vientito que alivia el calor del dia. Besos soy Betina con el 413

Buen día, para dormir con este calor es todo un protocolo, para empezar cuando baja el sol comenzá a abrir todo buscando aire fresco que no hay, antes de acostarse dejá las ventanas entre abiertas, gastas un tarro de algún producto para los mosquitos, como la casa sigue con el aire caliente pones el ventilador y ya cansado te dormiste!!! Buen año!!! Mario 037

Buen dia equipo, yo sufro mucho el calor entonces trato de dormir lo más fresca posible y con ventilador. Vanesa 287

Hola anoche fue el referente, el calor acomulado dentro de la casa fue imposible sacarlo con el ventilador. Dormir con poca ropa y aguantar también rogar poder conciliar el sueño. José 873

Yo habro temprano. Aunque después siga temprano cerrar antes que haga más calor y a la noche todo abierto! Duermo sin ropa!! ... Y si es necesario un rato de aire acondicionado... Y No me gusta el verano. Nancy 877

Buen día Clau! se complica para dormir en el verano, mucho calor y ni hablar teniendo una bebé, el mejor método un buen baño. Lucre 924

Holaaa chicasss!! En casa trato de ventilar, airear muy temprano tipo 6 (cuando comienza a calentar el Sol ,oscurezco) logramos almorzar cómodos al atardecer vuelvo a repetir si hace mucho calor la ventana d la habitación abierta para que circule aire, Elisabet 026

Hola chicas!yo no suelo usar ventilador...duermo con el vidrio abierto y en bikini para no sufrir el calor...Saludos..Flor 401

Buen dia gente linda! yo sufro muchísimo el calor, soy de acostarme siempre muy tarde de madrugada y cuando me acuesto pongo los ventiladores y como estoy cansada me quedo tan dormida que ni me entero del calor ja ja lo bueno seria pasar el verano en tierra del fuego, soy María mi número 865, gracias por mi compañía de todas las mañanas

Buen día es la primera vez que participó en la radio muy linda! Trato de mantener la casa oscura y refrescante antes de dormir, soy Nati con el 515 Buen dia yo oscurezco toda la casa prendo el aire de la cocina y en las habitaciones ventilador a full, me acuesto y trato de ni siquiera pestanear ja ja, Paula 523

Para descansar mejor no prendo el horno, ropa liviana uso y refrescar toda la casa ni bien se puede. Soy Luciana 637

Yo sufro terrible el calor ya que cocino almuerzo y cena..y bueno se Zafa prendiendo el aire..descanso muy bien porque llego a la noche muyyy cansada .Soy Moni 017...

21.12.2018 ¿Qué le dirías al intendente? Los oyentes de "Mejor de mañana" respondieron la consigna y participaron de los premios del día.

Soy Norberto, felices fiestas! para cuándo las cloacas en Loma Negra? porque tiran orina a la calle, vivo Avenida Fortabat. A Ezequiel un doble agradecimiento porque estando en España me atendió el teléfono y me solucionó el problema que tenia con un trabajador, también lo convoque por el problema de otro sindicato y también lo soluciono por esas dos cosas muchas gracias. Miguel Arena Buenos días, mi nombre es Jorge Hugo Figueroa. Mis saludos al intendente que ayer por la tarde accedió amablemente a tomarse una foto con mis hijos. Desde mi labor como arquitecto no puedo dejar de mencionar que nunca tuve tanto trabajo proveniente de la obra pública (participando de licitaciones que hemos ido ganando o perdiendo dependiendo de las presentaciones totalmente transparentes). Les mando un gran abrazo y los mejores deseos para éstas fiestas. Jorge.

Sr intendente: por qué no hacen controles de alcoholemia a la salida de los club? Graciela

Hola Claudia! por qué no le preguntas Galli qué pasa que la avenida Alberdi? está toda rota, Jorge del barrio Coronel Dorrego, saludo Hola! Galli no tenes cara, el lugar q tenes te queda demasiado grande!!! Las familias mineras seguimos esperando a que te dignes a firmar o a ponerte de acuerdo para que el barrio de AOMA comience... Seguimos pagando y esperando gracias a Vos q no haces nada . Lo anunció en conferencia!! Quisiera consultes al Intendente qué pasa con los parques industriales? Y Por qué permiten construir galpones en zonas de casas quinta donde viven familias permanentemente? Marcela

Sr intendente pensó en la gente que perdió el trabajo? en los q no comen? GRACIELA

Excelente Ezequiel cantando las cosas como son! Las escuelas no se destruyen de un día para el otro ! No se pasó de calle de asfalto a calle de tierra en los barrios, no se les saco las cloacas para dejarlos a los vecinos son los servicios. Fue la desidia y el abandono durante tantos años, y que hoy los que fueron gobierno piden que se haga , como si ellos no hubiesen tenido la posibilidad de hacerlo! Abrazo y a seguir así! Gory!! Hola buen día felicitaciones al intendente porque veo que por primera vez se están preocupando por escuelas públicas . Isabel Hola, qué pasa con los servicios de la empresa OlaBus con destino a Ss Bs? El sábado se le cortó la dirección a un colectivo, ayer comenzó un incendio en otro al salir de la localidad Lamentable!

23.11.2018 ¿Qué canción comienza con estos acordes? Esa fue la consigna del día en Mejor de mañana. Conocé los ganadores del viernes 23 de noviembre.

GANADORA: BELEN 902- La canción es de Luis Miguel

20.11.2018 ¿Qué casa o lugar te gustaría conocer? Los oyentes respondieron la consigna y participaron de los premios del día. La ganadora fue Claudia con el 584.

Hola soy Claudia 584 me gustaria poder entrar a ver la casa de Susana Gimenez....que me muestre su casa y las hermosas ropas que usa.(incluyendo los calzados).

1 corte de Sonia Clar Coffeur estilista Unisex en Belgrano 1975 1 obsequio de Iris Plantas y Flores en España 2980 1 super muzzarella con 6 empanadas de La Chacha

15.11.2018 ¿Cuál es el sonido que más o menos te agrada? Los oyentes respondieron la consigna y participaron de los premios del día.

Mi tío julio picando carne. Renzo Buen dia . Para mi el tiqui taca . Era un juego con dos palitos unidos por un hilo que se golpeaban entre sí .Y este parece un sonido de batería o un telar. Mabel 682 . Buen finde a todos Para mí es una máquina de escribir Olivetti. Renzo 426 Claudia me podes repetir la consigna. Renzo Buen dia ese sonido parece de una hormigonera o mezcladora de albañiles, soy Maria 865 gracias por acompañarnos y no hay una ayudita? Sino puede ser el sonido de la pelota que un jugador de tenis o padel hace rebotar cuando entrena o juega. Estela 666

Buen día equipo, para mí es el sonido de los primeros teclados de las computadora, que no se haga el que no conoce el tiqui taca el operador, por qué el jugaba con eso, Raúl Jugando pádel, Silvia 373

Buenas como les va ? Ese ruido me suena a las engrampadoras cuando las estas usando.....y ojo que ustedes dos juntas agarran todo para el churrete!!! Saludos....Mariela 885

hola es un telégrafo, Petrona 498

Paleta de matar moscas. Puerta golpeandosé con el viento. Una bitrola. Una registradora vieja o radio antigua. Máquina de tejer. Susi 296 Máquina de coser. 757 Hola será una mesa de pin pon ? Vanesa 287

Buen día el sonido es del juego que está en Sacoa que se juega con dos tipo manoplas y se le pega a una ficha... no se como se llama. Lucrecia 004

Hola chicos para mí ese ruido es de una impresora de las hojas de diario o revista o lago de eso jajajajajaj soy Valen 347

Hola. Es el sonido de una engrampadora.

Holaa, soy Luciana con el 076...para mí es una máquina de escribir?

Buen día equipo. Que lástima que usen a los jubilados para hacer política. No toman la presión porque les importa la salud de los jubilados. María 129 Holaaa chicas, es el Ludo Matic, Paola 012

Hola buen dia, creo escuchar una impresora. José 873

Buen día, soy Graciela con el número 654. Es el ruido de una máquina de coser a pedal.

GANADOR: La perilla de un televisor. SANTINO 092

05.11.2018 ¿Desde dónde está saliendo el móvil de la 98 POP? Los oyentes respondieron la consigna del día y participaron de los premios de este lunes. Mirá las respuestas.

Hola equipo, Sol está en una joyería, relojería



Hola buen día Solange esta en una joyería relojeria soy yanina 041



Buen día! Las escucho desde Mar del Plata, Sol está en una relojeria? Un beso enorme!



Hola a todos, Sol puede estar en un local que hacen cerveza artesanal, soy Vero últimos tres 437.Besos..



Sol está en una joyería. El producto que se vendía mucho para los casamientos tal vez ya no se vende tanto porque ya no se realizan tantos . Estela 666



Chicas! Es unos de los regalos mS lindis q recibi?pero lamentablemente me lo robaron. Silvia

Buen dia! Sol está en una joyería soy Christian mi número termina en 364, gracias por acompañarnos todas las mañanas



Ellos siguen con que está en la joyería, jajja Carlos 494



Hola, para mì que Sol está en un negocio que vende chalinas y pañuelos, puede ser en Xica o Zoe. Analía 454



Hola! Para mi Sol está en una joyería/ relojería. Eli 660



Buen día Sol esta en una casa de venta de joyas...y quizás en la vereda de el frente. Saludos ...Mariela 885



Buen día soy Graciela con el 654, está en una casa de lanas e hilos



Está en una joyería. Liliana 123



Hola chicos! Para mí Solange está en una joyería ...será? Soy Cecilia 131



Hola linda gente para mí Sol está en un gimnasio..soy Mónica 017 o una joyería.

Está en una casa de venta de celulares. Soy Susi 296



En una joyería!!! Está Sol! Belén 902



EstÁ en un pinturerÍa, soy Irma y mi número de DNI. 11349166



Buen día equipo, en que joyería estará Solange??, saludos Raúl



Sol está en una joyería, Jorge 093



Sol está en Bonafide, Elsa 254

02.11.2018 ¿Qué si y que no, harías un día de lluvia? Los oyentes contestaron la pregunta del día y participaron de los premios del día. Conocé los ganadores de todos los sorteos del día.

Conocé todos los ganadores de los sorteos realizados este viernes en el programa radial "Mejor de mañana" que se emite de lunes a viernes por 98 POP. 1) Cartones de lotería para el Bingo a beneficio de la Escuela Secundaria Nº 22 en Mariano Moreno: Nora 595 y Mabel 682 2) Los premios del día tras la respuesta de la consigna del día: Paula 523 3) Dos entradas para la presentación de la Murga Arrebatando Lágrimas: Camila Ducca 480 y Alan Pallero 646

El Popular Medios y el AMCO te llevan a ver el Turismo Carretera Completá el formulario con tus datos y participá del sorteo de dos entradas. Los ganadores deberán retirarlas el viernes en Vicente López 2626 y luego canjearlas ese mismo día antes de las 17 en Necochea 3229.



20.10.2018 Todas las fotos del Día de la madre Una vez más El Popular invitó a sus lectores a compartir imágenes y celebrar junto a la comunidad el Día de la Madre.



11.10.2018 ¿De qué cosas te arrepentiste en el momento? Esa fue la consigna de "Mejor de mañana" en 98 POP. Los oyenyes respondieron y participaron de los premios del día.

Hola. Era de meter la pata, recuerdo una vez en una fiesta de fin de año una chica cuenta que se iba a casar y como era muy cambiante de novio le pregunto adelante de todos: te casas con el mismo de siempre?, el chico estaba ahí; la verdad no ofende. Otra vez encuentro una conocida y la veo con panza de embarazada, yo contenta la felicite y ella me dijo: gracias pero, no estoy embarazada me operaron para sacarme el útero; en ese momento por más disculpas que le pedí me sentí re mal y quería que me trague la tierra. Otra vez, en el súper le digo a una mujer joven que había una caja para embarazadas y también me dijo que no estaba sino que era gorda . A partir de ahí no le digo a nadie nada por más que esté por dar a luz en el lugar antes que meter la pata . Que terminen bien el día. Estela 666

Una vez entré a un velorio creyendo que era el de la mamá de una compañera de facultad, después de 1/2 hora no veía ningún conocido ? ahí me di cuenta que estaba en un velorio equivocado. Tengo un montón de metidas de pata.

Buen día chicos. Yo metí la pata. Una que me acuerdo. Le dije a una amiga "qué lindo y simpático tu marido". Y no era el marido, era otro de turno en el momento. Mabel 682 Hola! me anoto para el sorteo de entradas para el TC . MABEL 682 Hola linda gente, quiero ir a la carrera. Soy María, mi numero 865 gracias por acompañarnos. Buen dia. Mis metidas d pata son innumerables. Cada vez que hablo meto la pata y después siento vergüenza y rabia por no callar a tiempo. PAULA 187 Hola, soy Romina con el 628 por las entradas al autódromo, hermoso el programa, besos De joven fui conserge de un hotel de Olavarría me confundí de un matrimonio empresario y le dije usted vino con otra mujer la semana pasada delante de la mujer, el lío... casi me echan. Mary

Yo metí la pata con una señorita esta embarazada y ni era estaba gordita

Uf qué tema !!! Yo suelo meter la pata muchas veces.... Con esto de no tener filtro cuando hablas....Mmm pero a estas alturas de mi vida ya no me hago tanto problema.... Opino y después me digo quien me mando a hablar!!!! Y cuando te saludan re simpáticos y vos vas pensando de donde te conozco? Igual muy delicadamente digo sé que te conozco mucho pero no me acuerdo de dónde !!! No me voy a quedar con la intriga!!! . Bueno gente Saludos....Mariela 885 Cuando saludas a una persona y le decis "cómo está tu marido?" y el pobre había fallecido, gran mete pata soy, Romina 654

Hola me pasa seguido de gente que me saluda y no caigo de dónde, trato de llevarlo pero termino preguntando, quién sos?? Vanesa 287

Holiiiii chicas!! A mí me pasa cuando veo a alguien y paso mucho y me cuentan "viste cómo estoy??" Le digo...Gordita? Noooo a dieta, bajé 4 kilos y no sabes qué contestar, te quedas muda!! Aahhh mira qué bien le contesto!! Isabel 462

Hola equipo fui a una heladería y pedí los gustos de la casa pero estaba en otra cuando me dijo, casi me muero, Paola 012

Hola soy susana 296...mi metida de pata es preguntar por alguien que falleció

Mi metida de pata más frecuente es ir a saludar a alguien que no es y confundirmela y pedir perdón y reirnos y terminar charlando

Hola buen día Claudia. A mi paso que metí la pata con mi amigo cuando le dije qué su novia estaba en el boliche imagínate. Le dijo qué no salía porque le día la cabeza ja ja Miguel 509

Hola chicas. Mi última metida de pata fue hacer un comentario sobre alguien y digan "ahh es mi hermana". Plop. Pedí disculpas y seguimos con otro tema. Daniel 986 , espero ganar algo , hoy es mi cumple. Saludos

Buen día. Metida de pata, mandar un WhatsApp muy enojada contando lo que me había pasado y enviarlo a la persona con la que estaba muy molesta jajaa..creo que la embarré más Jajaa, me anotan? Andrea 195

Hola Claudia y Yanela..en una ocasión pregunté a una señora es su hijo? NO. Es mi marido "me dijo la señora enojada", Silvia 373

No recuerdo ninguna metida de pata en especial, fueron varias jaja!!!PATRICIA 570

Buen dia, me acuerdo y me río pero en ese momento sí que quería que me trague la tierra , llegaba a un velorio y en vez de decirle "lo siento" le dije "felicidades". Todos los colores y no saber cómo pedir perdón. Saludos, Flor 087 Hola buen dia!! Cómo están? Yo creo que las cosas por algo pasan, no hay que buscarle la quinta pata a la mesa!! ni arrepentirse de nada, que tengan un lindo dia. Tere 828

Varias veces me ha pasado de preguntar cómo está tu mamá o papá y me dicen falleció, me quiero matar... desaparecer. Antonio 963

27.09.2018 ¿Cuál sería el destino para viajar que recomendarías? Los oyentes respondieron la consigna de Mejor de mañana y participaron de los premios del día. Yanina (041) fue la ganadora del jueves.

Hola! a mí dame playa !! A cualquier lado !! Jaajaja. Con la chicas flojitas de ropa !! Ahhhh ! No soy tan complicado jajaja !!! Saludos ! Yo voto por Potrero de los Funes, San luis. Un disfrute para los ojos. Analía de San Vicente. Saludos.

Hola cómo andan? soy Nico 729, toda nuestra Argentina es hermosa, pero volvería a ir a Córdoba, fui en mi viaje de egresados por primera vez y me quedé alineado con esa provincia tan linda, sus paisajes y lugares belíisimos, saludos

Hola chicas. Buen Diaaa . Yo quiero volver a Tucumán,Salta y Jujuy es Hermosoooo. Besos muy lindo el programaaa. Felicitacionessss!!!

Buen día tengo 63 años cuando joven tenia muy buen trabajo en Olavarría por ello aproveché a viajar conocí todo el sur y parte del norte Buenos Aires y las playas. Les digo es hermoso mi país me encanta Olavarría y toda la zona soy nacida en Olavarría, besos Mary

Hola yo recomendaría las Cataratas son hermosas y volvería, Vanesa 287

Buenos dias quisiera participar del premio del Cardenal, Marisa 758, gracias

Quiero anotarme por el premio del Cardenal!! 462 Isabel.. qué lástima chicas el 6 la caminata a Luján!! No podré ir ni escucharlos!!

Buen dia conocí Salta, Jujuy y Tucumán lo que más me gustó fue Jujuy y me gustaría ir al sur ...Miriam 662

Buen día me pasarías un tema para Vilma la llave de Abel pinto . Y me anotarías para los premios. Natalia 772 ...gracias

El año pasado tuve la alegría que mis nietos y mí hijo de corazón conozcan el sur que nos llevó mi mí hermano en camioneta conocieron el dique Florentino Ameghino las playas de Rawson .las playas de Puerto Madryn las grutas y muchos lugares más ...el sueño mío era q ellos conozcan mis pagos ..soy Tamara 313

Hola gente. Conozco hasta Puerto Madryn hacia el Sur. Hacia arriba hemos recorrido todo. Último viaje Valle de la Luna y Cuyo completo. Carlitos 321. Y el finde estuvimos en Las Grutas . . . Gracias por estar #todospormarisol, hoy un día especial . . .

Hola buen día, por supuesto que recomendaría recorrer nuestro país. Pero hace 20 días estuve en Turquía y la verdad es que es un país que me sorprendió. Hay mucha historia sorprendente. Daniel 986

Buen día amigos no conozco mucho pero lógicamente mí país sería lo que más recomendaría tenemos tantos bellos lugares. Y en particular Córdoba la Cumbresita. Se disfruta del aire puro el paisaje la gente es ideal para desenchufarse d todo. Y mí cuenta pendiente es las cataratas. Mónica 941

Holaa, soy Luciana con el 076 y todo nuestro país es hermoso...tenés desde el mar hasta las sierras...a mí me encanta Monte HERMOSO!!!muy tranquilo..

Buen día equipo, para un fin de semana en contacto con la naturaleza y tranquilo recomiendo. Sierra de la Ventana, para vacacionar más días el sur, saludos Raúl

Hola soy Mónica! y a mí me encanta el mar, Monte Hermoso, genial la radio, mi número es 017... Quisieras conocer las Cataratas que dicen que son bonitas, Jorge 093

Buen día. Un lugar hermoso para recomendar son los lagos al sur de Portugal. Ahora una amiga mía está ahí disfrutando a full. En nuestro país un lugar que es muy recomendable y al que volvería son las sierras de Córdoba, el dique San Roque, Villa Carlos Paz, sus lagos etc. Estela 666

Un lugar tranquilo para vacaciones y es lindo Necochea las playas son muy grandes. Juan 298

Hola lugar soñado para descansar es en Médano blanco en Necochea. Muy lindo realmente y volvería. Mi nombre es Daniela 583, gracias

Villa La Angostura !! El paraíso en la tierra ademas d las .cataratas tan imponentes y el cerro d siete colores lugares bellísimos de nuestro país. Elisabet 026

18.09.2018 El arco iris desde distintos puntos de Olavarría Lectores y usuarios de EL POPULAR compartieron diferentes fotos de los arco iris que se desplegaron sobre el cielo olavarriense tras la fuerte tormenta.



18.09.2018 ¿A qué lugar tu gustaría viajar para hacer una acción solidaria? Los oyentes respondieron a la consigna y participaron de los premios del día. La ganadora fue Sonia.

buen dia ami me gustaria viajar a las cataratas pero la extrañamos a claudia jorge 093 saludos



yo no necesito viajar para ayudar, me voy al comedor LOS BUSCAVIDAS en barrio scac ellos siiii necesitan ayuda!!! ! Tere 828



yo he viajado de vacaciones al norte y he llevado ropa .. se la dimos a unos chicos q nos cantaron unas canciones. Muy emocionante! Sonia 878



Hola a mi gustaría viajar al norte de nuestro país hay mucha pobreza y se conforman con tan poco Vanesa 287



Iria al norte. Con un tío transportista q iba a Sgo del Estero, mandaba ropa, calzado, juguetes, y él contaba q los chicos salían a la vera del camino, descalzos a recibirlo. Elsa 254



ME GUSTARÍA VIAJAR .AL CHACO. !!! ME A NOTARÍAS .PARA LOS PREMIOS .JULIA 165 .GRACIAS



Soy Mónica 357 yo sería solidaria por las escuelas de salta y Jujuy



Me gustaría viajar a salta o jujuy para ayudar a los más necesitados! Anotame para los premios Evelin 507



de viajar lo haria al norte del pais por ej jujuy chaco las escuelas rurales de aquellos sitios carentes de movilidad .y donde el control de salud es imposible para muchos .es claro q aqui hay mucho por hacer pero son otras las condiciones jose. 873



Acá en olavarria me quedaría a ayudar.. yANINA 041



Me gustaria viajar a cualquier lugar q halla parques flores .Arboles o sea todo naturaleza verde . Mabel 682 un beso

14.09.2018 ¿Qué carta recordás y cuál pretendes que no te llegue? Los oyentes de Mejor de mañana de 98Pop participaron de la consigna.

Recuerdo haber escrito varios poemas de amor a muchas mujeres, con una sofisticada y diabólica letra muy profunda y emocional...Guido .

Buen día chicas. Mis cartas que guardo y con mucho amor son las de mi madre que por razones de salud estaba en LA PLATA y a 28 años de fallecida las sigo guardando, será mientras yo viva, MABEL 682 Buen día. La carta que no es agradable recibir es la que comunica el despido de trabajo. Recuerdo y aún guardo alguna carta de una amiga vecina de la infancia/adolescencia que en un momento de su vida se fue a vivir al Sur; cartas de mi madrina y primas, mi ahijado etc. La carta que más esperé recibir fue la de un soldado en Malvinas año 1982 luego que en el colegio nos pidieran escribirles. Con una vecina todos los días le preguntábamos al cartero si había alguna carta para nosotros y decía: no hay nada. Tardó pero, un día llego una carta sólo para mí (para mi amiga no había nada) era tan grande la felicidad imposible de explicar. Aún la conservo ya que fue la única vez que sucedió pues la segunda carta que envié volvió a lo que supongo el soldado habría muerto. Otras cartas que he escrito son las de presentación para un trabajo etc. Que época la de esperar el paso del cartero , por poco corríamos para ver si había alguna carta, hoy dan ganas de esquivarlo ?. Que tengan un buen fin de semana. Estela 666

Hola buen día equipo quiero participar, soy Yanina 041, gracias buen finde

CARTAS el martes 11 me contaron que hay una abuela de 84 años, que se escribe cartas todas las semanas, con su hermana que está en La Plata. Ella vive en el campo, qué hermosura ! Elsa

Hola Claudia,yo guardo las cartas de un amigo de mi marido cuando hizo el servicio militar en Colonia Sarmiento,y también una carta para Navidad que le mandó mi marido a su familia,hace ya 43 años de eso Analia Zelaya,454,y me gustaría recibir una carta de Abel Pintos o Jorge Rojas

La carta de presentación para la colimba, era la muerte!! Gustavo 258, se me cayó la libreta de enrolamiento no?

Me gustaría recibir una carta de Jorge Rojas? Graciela 869

Hola Claudia,yo me escribía cartas con un novio, los dos de 9 de julio,pero yo fui a trabajar a Buenos Aires como niñera y el hacer el servicio militar a campo de mayo,pero de febrero a junio ,nos escribíamos, porque no salió hasta la jura de la bandera, Norma 236

Claudia, te cuento que yo recuerdo que mis tías tenían cajas de cartas de los novios,en Paula en el correo había una Sra que abría las cartas con el vapor de la pava ,se enteraba de todo,quien tenía dos novios quien estaba embarazada, jaja

Hola chicos !!! las mejores cartas eran las de una amiga Mónica que vivía en el campo, el hermano las traía a la ciudad y con mi hermana las íbamos a buscar, nos contábamos todo lo de la semana, todavía las conservo! !! María 151

Hola equipo!yo solía escribir cartas cuando era chica a mis primas que vivían en otra ciudad,a veces a mis amigas después de alguna pelea o al novio de turno para el 14 de febrero...saludos! Flor 401

Hola chicas!! Saben que guardo yo?? Las tarjetas de los Ramos de flores, escrita x mi esposo cuando nacieron mis dos hijos!! Con unas dedicatorias preciosas y ellos tienen ahora 36 y 38 años!! Y me acordé también unos libros que me regalo, escrita la primera pagina, dedicada a mi!! Era muy bueno para redactar. Son mis tesoros en estos momentos!! Isabel 462

12.09.2018 ¿Qué olores son los que más y menos te gustan? Los oyentes de Mejor de mañana respondieron a la consigna del día y participaron de los sorteos. Julia fue la ganadora de este miércoles.

Me anotan para el sorteo del cardenal, Elena 346 Hola el olorcito que jamás me olvidare es el de mi nietito cuando nació ese olorcito a bebé único, Anahi 733 Quiero participar del sorteo del viernes.Soy Virginia 131.Muchas gracias!!?? Hola linda gente, el olor que me encanta es el olor a café es un aroma placentero y el que me descompone es de los sahumerios si entro en un local tengo que salir urgente sino paso un papelón, soy María mi numero 865 gracias por acompañarnos todas las mañanas Por Colón desde Pelegrini hasta Racing hay tilo y a mi me hace re mal A mí no me gustan los olores de comida y de las panaderías, me descomponen pero me gustan los olores de los bebés por supuesto, cuando esta limpitos, Elena 346

Buen dia. El olor que más me gusta es el de las comidas caseras de mi mama que te atraen por el aroma. Y el que menos me gusta es que una persona tenga olor a cabello sucio . Paula 187 Buen dia chicas . Mi olor preferido es el recuerdo a café con leche en mi infancia. Y el que menos me va es el de cigarrillo y de la gente que tiene olor a dormidero.Mabel 682 Tenia una compañera de trabajo tan sexi tan sensual tan mujer pero cuando llego la noche que tanto espere tenia el chivo de un albañil a las 4 de la tarde en enero, José 858 GANADORA: Julia 165, el olor que más me gusta es a menta, el que menos me gusta es a chivo.

06.09.2018 Si estuvieses en el último año de la escuela secundaria, ¿qué harías? Los oyentes de Mejor de mañana por 98Pop participaron de la consigna.

Hola gente linda como están? por la consigna a mi me hubiese gustado ser maestra jardinera ya que me encantan los chicos, de hecho trabajo cuidando niño, los amo. Anahi 733 Hola! buen dia como andan soy Eloy 962, de tener que volver hacer la secundaria otra vez ,hoy por hoy estudiaría algo que me hubiese gustado y no lo hice no elegí bien, sería abogacía, saludos Hola ! Yo al terminar la secundaria conseguiría un trabajo. Como para gastos personales y estudiaría abogacía !! Gracias Yo soy profe de inglés porque siempre estudie inglés y me fue muy bien. Pero si tuviera que cambiar de carrera, iría por alguna relacionada con el arte porque es lo que me gusta y mis hobbies siempre están relacionados con eso :) Victoria 460

Hola. Es mucho mejor cocinar uno lo que come, no sólo por ser mucho más económico sino por ser más sano y rendidor. Respecto a la consigna, volvería a hacer lo mismo que el último año de secundaria: estudiar y disfrutar . Primero me inscribí en el magisterio, carrera que ni empecé. Luego ui Secretaría muchos años, me anoté en La Plata para estudiar abogacía pero, me arrepentí ya que no sirvo para ser cuervo y terminé estudiando en Sociales. Que tengan lindo día?. Estela 666

Hola yo quisiera estudiar criminalistica, era re buenooo . Santino 092

Buen dia yo siempre pensé en ser ama de casa y es lo que soyy!!! Paula 523

Hola me hubiera gustado ser profesor de educación física, Antonio963

Hola buen dia! ! Yo seguiría la carrera de pediatría, o sería payamedico!! es tan lindo ver sonreír a un niño! !!!! Tere 828 que tengan una linda tarde

Hola soy Luna 936. Voy a 2do de ENAPE y si terminara hoy la escuela seguiría estudiando criminalística. Me encanta investigar y analizar. Veo cada vez que puedo la serie CSI y otras similares que tratan sobre peritos. Hasta me compré el juego de play de la serie .. SaludosHola soy Luna 936. Voy a 2do de ENAPE y si terminara hoy la escuela seguiría estudiando criminalística. Me encanta investigar y analizar. Veo cada vez que puedo la serie CSI y otras similares que tratan sobre peritos. Hasta me compré el juego de play de la serie .. Saludos

Buen día !!! Bueno yo tuve l oportunidad de estudiar y hacer lo que quería....y más alla que estudie en Azul....la hice con mucho sacrificio de parte de mi familia... Estudie en la escuela de Bellas Artes. Pero también me debatía entre música, danza, y Educación Física....nunca las Ciencias duras!!!. Saludos Mariela 885

Holaaa a me hubiese gustado ser repostera..me encanta..!!! y decorada de ambientes...me gusta estar en los detalles..besos..hermoso dia a disfrutarlo, Luciana 076

A mi me hubiese gustado seguir maestra jardinera ,pero cosas de la vida, economía que no alcanzaba no pude lograrlo pero me recibí de la mejor profesión de ser mamá, así con lo que sé les puedo enseñar amis hijos soy romina 654

Hola buen día gente linda hoy hubiese elegido ser licenciado en economía creo que solucionaría mis problemas económicos jose 873 Hola claudia buenos días por la consigna. Me hubiese gustado mucho estudiar electricidad de obras públicas Miguel 509

Buen día equipo, yo terminaría la carrera, después haría lo mismo laboralmente, aunque hoy como se movilizan con impunidad y caradurismo (algunos) me jugaría por POLÍTICO, saludos Raúl

Holaaa hermoso equipo, yo estudiaría docente de primaria es una cuenta pendiente. Paola 012



Yo soy profe de inglés porque siempre estudie inglés y me fue muy bien. Pero si tuviera que cambiar de carrera, iría por alguna relacionada con el arte porque es lo que me gusta y mis hobbies siempre están relacionados con eso :) Victoria 460

30.08.2018 ¿Qué consumo recortaste / en qué te atrasaste en el pago? Los oyentes de Mejor de mañana por 98Pop participaron de la consigna.

Buenos días yo me he atrasado con Loma de Paz y Arba pero prioridad son mis remedios por mi salud que los tengo que tomar sí o sí, Elena 346 Y aumenta todo menos los sueldos, no te podes dar un gusto. Se trabaja de sol a sol y tenés que cuidarte de no gastar de más. En casa somos 7 en total, soy Romina 654 Sabina 822, recorté el celular; la peluquería, camino un poco más, uso el auto para el tratamiento de mi hijo , muchos recorte ropa ya no me compro. Buen día equipo, por casa cuidamos de los gastos de auto, servicios. Re utilizamos la comida. Últimamente el sueldo sirve para vivir. No se puede pensar en otra cosa. Lamentable realidad para la clase trabajadora que somos los que más sufrimos. Josefina 885 Hola. Yo recorté los alfajores, los cigarros y los sanguchitos de miga y llego a pagar los servicios. De todos modos es un desastre este país. Gerardo 341 Buen día. Para achicar gastos cerramos las tarjetas de crédito en la época del gobierno anterior porque los aumentos no son de ahora sino de vieja data. Les cuento que ayer como a las 20 horas en la intersección de España y Cortés una chica fue asaltada y golpeada, los jóvenes que la socorrieron se cansaron de llamar al 911, al 101 y al 107 de emergencias varias veces y ninguno de los tres servicios atendieron los llamados. Pregunto: Para que están la policía y el servicio de emergencias si cuando más se necesitan no atienden?. Gracias. Estela 666 Buen día equipo, trato de lo que son servicio restringir para poder pagarlos, lo más salidas de fin de semana, en comestibles segundas marcas y buscar ofertas y promociones, se está poniendo muy difícil, saludos Raúl Me llegó la bendita factura del gas a lo que pagué el año pasado, con un 150 %. Este año me mudé al Pikelado en mayo y vino $ 2200 total. Gaby 635

Hola Claudia!!! yo en mi caso he dejado de consumir primeras marcas ya que es imposible!!! uno trata de buscar precios!!! soy Karina 457

Bien día !!! Hablando de cosas para pagar....recién me dejaron el gas...que me tenía muuuuy preocupada....y eso que lo cuido a más no poder...Los calefactores no superan del mínimo y cuando el solcito calienta los bajo a piloto abriendo las persianas para que los rayitos de sol hagan lo suyo. Los venia escuchando de las facturas que estaban llegando a precios impagables y me preocupaba de cómo poder pagarla, llegó un poco mas pero por suerte aun puedo pagarla. No me gusta dejar impuestos impagos. Me restrinjo en otras cosas pero pago todo. Saludos Mariela con el 885

Hola buen dia. Yo corté los gastos del colectivo, ando más en bici y camino ejercicio a pleno jajaja. Rodri 216

Hola buen, día dejar de pagar, generaría más deuda a mi economía, recortar ya no queda mucho lo hago en electricidad, gas, agua en los alimentos buscamos los productos mas baratos lamentablemente estamos en una situación difícil, José 873

Como lo dijo el economista y filósofo Alfonso Prat Gay, yo dejé de comprar ese par de pizza y acomode mis cuentas. Ja! Ja! Gustavo 258

Hola yo me convertí en una especie de contadora jaja..y me organicé así a las boletas de gas pago una cuota un mes y otra el próximo, al canal junto dos boletas y las pago con una de luz y así trato de tener todo al día, aunque cueste!!! besitos, Luciana 076

Hola yo trato de pagar todo así sea al final del mes pero e recortado gastos , por ejemplo salidas compra en casas de cuotas y otros Vanesa 287

Hola Claudia, yo dejé de pagar el inmobiliario, achiqué el canal y achiqué la tarjeta y se me pone bravo pagar la luz y el gas, estamos mal, Jorge 093, saludos

Hola soy MÓNICA 357 yo deje de lado Cablevisión porque me parece una barbaridad pagar 1000 para mirar tv.

Hola buen día!! Cómo están? Cambie el abono fijo del celu, por recarga igual no le doy mucha importancia a la tecnología; que tengan un lindo día. Tere 828





27.08.2018 ¿Desde qué lugar está Solange con el móvil de la 98 Pop? Los oyentes de Mejor de mañana por 98Pop participaron de la consigna.

Hola buen dia yo estoy todo el dia con la radio en la chiquita AM y en la otra FM Leticia 436 soy fanatica de la radio jaja



Quizás no sea el comercio en si, pero es el rubro, juegos de realidad virtual, computación etc. Juan Manuel 870



Hola Claudia!!! para mí que Sol está en un negocio de play, a eso se refiere!!! soy Karina con el 457



Hola, cómo están?. Sol está en un negocio dd venden juegos para la play. Estela 666. Felíz día a la radio que sirve para enseñar e informar, sobre todo lo que sucede en la ciudad ya sea educativo, artistico etc. Es la que entretiene y acompaña en todo momento, simplemente se escucha música o voces que son conocidas para el oyente. Además, a través de ella podemos opinar libremente y sobre todo divertirnos... Que tengan un lindo día. Estela 666



En un negocio juegos, eso sí lo de la edad lo discuto!! Gustavo 258



En un negocio de videojuegos. Daniel 986



Local de videojuegos, Elisabet O26



Consina:Si es por clientes varones me inclino por el Salón"Venta de Motos" pero si va desde los 5 años, serán motos de juguetes. Elsa del Ctel VIII



Puede ser que Sol esté en un local de pasajes??? soy Romina 654



Por la consigna, creo que la joven Solange, que le pones seriedad al programa, se encuentra en una casa de telefonía. Buen día equipo, FELIZ DÍA RADIO, y a ustedes por cumplir con ese objetivo, el de comunicar, informar y hoy hacer participe a los oyentes



Solange está en una casa de juegos electrónicos CARLA 037



Esta en una casa de juegos electronicos, MIRIAM 796



Buen dia equipo, soy Nora 286. Sol para mí está en una casa donden venden video juegos y feliz dia para la radio

21.08.2018 ¿Cuál es la foto de tu vida? Los oyentes de Mejor de mañana por 98Pop participaron de la consigna y enviaron las fotos más importantes de su vida. Galería.

13.08.2018 ¿Desde qué lugar está Solange con el móvil de la 98 Pop? Los oyentes participaron de la consigna de Mejor de mañana y participaron de los premios del día.

Buen día,para mí,está en una juguetería,podría ser en la calle Rivadavia por ser la más grande. María. DNI 190



Hola equipo para mí está en un Todo Casa ..y al Sex Shop me gustaría que vayas vos Claudia. Tenés un risa muy contajiosa .



Hola Claudia. Está en una juguetería. Juan Manuel 870



Esta en una juguetería!! ? Victoria 460



Claudia es donde venden mascara y difrases jorge 093



Buen dia. Respecto a la consigna, "estamos como cuando nos bajamos del barco" jaja. Quizás Sol esté en El Centenario dd la mayoría de los productos son duros y el negocio es relativamente grande. Por qué tienen tanto miedo de ir al sex shop?. Estela 666



Hola buen dia. Soy gerardo con el 341. Creo que esta en una bicicletería



Algo de diversión escuché !! Una juguetería ? Ana 504



Para mí está en una venta de muebles y blanquería, Raúl



Hola buen comienzo de semana ? es una juguetería? Paola 012



Holaa está en una jugueteríaaa!!! Paula 523



Buenos dias. Sol está en Colombraro. Besos Marta. Buen comienzo de semana.



Solange está para mí en un bazar que hace poco cambió de dueño o nombre, que está en Vte López entre Belgrano y Dorrego, soy Romina654



Para mí está en una negocio de venden cosas de plástico, José 039



06.08.2018 ¿Desde qué lugar está Solange con el móvil de la 98 Pop? Los oyentes de Mejor de mañana por 98Pop participaron de la consigna.

Hola, Graciela 508 quiero el libro, para mí está en una juguetería



En Una agencia de Turismo Elena 346



Estás poniendo buenos temas. El móvil está en Plumas Verdes? Daniel CUÑADO



Puede ser donde venden casas prefabricadas? Elena 346

Una casa de comidas? una empresa de eventos? Estela 666

Buen dia claudia soy nora 286 para mi esta sol en una jugeteria puede ser en gales me anotas para el libro



Buen día equipo. Me anotan para el libro, gracias. María 129 Está en el gimnasio ???soy Romina. En un centro estético?

Hola equipo, buen día!!! Está desde una agencia de viajes. Vale 133

En una agencia de viajes está Sol, Gustavo 258

Hola Claudia esta en una empresa de viajes besitoss. Rosana 062 Bien día equipo, Sol está en una empresa que ofrecen internet..por ejemplo 37 Sur..Verónica 437, saludos a todos, buen comienzo de semana..

Claudia buen día, puede ser que sea una agencia de viajes? Mario 037 Buen dia !!!! Solange estará en una empresa de viajes? Mariela con el 885

Hola Claudia!! para mi sol está en una agencia de viajes!!!soy Karina con el 457. Besos





25.07.2018 ¿Cuál es el momento del día que más te molesta recibir un WhatsApp o mensaje? Esa fue la consigna de "Mejor de mañana" y que los oyentes debieron responder para participar del sorteo por los premios del día.

Me molesta que suene el celu/telefono cuando almuerzo/ceno ya que es el momento que estoy tranquila. Igual si no es importante él/la que llama no atiendo. En el cine, show lo apago. Estela 666



Hola claudia bien día, soy anima con el 041.De la consigna me molesta mucho que intentas hacer dormir al bebé y en ese instante suena el Tel porque te Olvidaste de bajar el volumen jaja y ni hablar cuando duermo. GHracias



A mi me molesta cuando estoy durmiendo! Pero sino no tengo problemas,y cuando me molestan a mi yo lo hago despues de hora en la madrugada ja a molestarlos para ver como reaccionan soy Romina 654



Hola Claudia. Ami me molesta que suene el teléfono cuando estoy comiendo. Es un momento especial que comparto con mi familia. Juan Manuel 870.



Buen día equipo, a mí no me resulta molesto recibir mensajes o WhatsApp, ya que los momentos que estoy ocupado lo dejo mudo, solo está habilitado para recibir llamadas, lo que si me gusta es los días que madrugó enviar mensajes a los que joden fuera de horario, y comparto en su totalidad la charla sobre el tema con D R. Saludos Raúl



Paula 523 peor horario entre 12 y 13 hs .horario en el cual almorzamos!



Buen día yo trato de silenciarlo cuando estoy en cine velatorio reunión médico misa. Pero si me olvidó me enfuresco. Melina 584



Holaaa.me molesta cuando recién me levanto.y más cuando estoy comiendo. Monica 844



Para mi la hora q no me gusta q llamen. Es a la hora de almorzar salvo algo de urgencia Susana 065



Hola a mi me molesta que manden mjs muy temprano patricia 329



Hola chicas . A mi cuano mas m molesta el celu es en el poco rato que tengo para descansar a la siesta . Apenas 1 h .Y me dan ganas de tirarlo por la ventana. PAULA 187 .



Hola soy anahi a mi me molesta que me llamen o manden whatsapp cuando estoy en misa por lo general lo apago pero por ahí me olvido. Tambien me molesta escuchar que le suene a otra persona anahi 733



Buen dia equipo . A pesar del frio . Les cuento que a mi cuando mas me molesta los mensajes. Del celu . Es cuando recién me levanto .Estoy medio dormida todavía.Y tener el celu sonando me pone loca MABEL 682 besos



Hola buen dia el estar ocupado en casa. con las manos mojadas o sucias y tener q ver el telefono por un whatsapp. Es un poco molesto para mi, ni hablar cuando se duerme que te despierte esa alarma y ver esos mensajes en cadena jose 873.



23.07.2018 ¿Desde qué lugar está el móvil de 98 POP? Esa fue la consigna que respondieron los oyentes en "Mejor de mañana". De esta manera participaron del sorteo que los premios del día. La ganadora: Maria 395.

Soy Lorena esta en la bodega de vinos en frente de la panaderia 25 de mayo 961 me anotan para los premios. Puedo ir el sábado

Hola Claudia sol esta en una vinoteca. Cristian 273

Esta en una Venta de Vinos, creo es una Vinoteca. Elsa 254 del Ctel VIII

HOLA CLAUDIA BIENVENIDA SOLANGE ESTA EN EL VINOTECA DE ALSINA Y A.BARROS MIRIAM 796 MIRIAM

Sol esta en la vineria lucrecia 004

El móvil esta en una Dietética. Elsa 254

Buen día chicas . Yo creo q ese negocio es una . Vinoteca . Veo si es así . Mabel 682 un beso . Que frió

Hola Claudia, puede ser que Sol esté en una vinoteca?. Vale 133

Buen día chicos!! Están en una casa de venta de vinos.MARINA 953

Una vinoteca Leticia 436. Creo que es la que esta en Del Valle casi Vicente Lopez ( no estoy segura) Elisabet O26 Hola chicas!! Almacén d vinos? Al pasar escuché algo( no estoy segura) Elisabet O26 Será mosto? Acerté !! Buen día Claudia Sol está en una chocolatería Cristina 798

En una vineria. Soy nora 286 Que gran persona! Felicitaciones a Aldo y familia!! Ciudadanos como el debe ser reconocido y darle el apoyo y capacitación necesaria para seguir adelante con su vocación de servicio!! Puede ser que en una vineria? Maria 544 Hola! Solange está en una vinoteca,Sabrina 110

Para mi está en el sex yop! Jaja Maria 395 Esta en una vinoteca!No se la dirección jaaajaaa maria 395!!! Quiero ganar. Siempre lindas! Buen día Sol esta en una vineria. Lucrecia 004

Buen día equipo! Solange está en una vinoteca!! barby 161

Buen día equipo, bienvenida señora, creo que está en una vinoteca o tienda de vinos, saludos Raúl

Hola Claudia, puede ser que Sol esté en una vinoteca?. Vale 133

Buen día Equipo! Sol está en una casa de computadoras. Silvana 59. Quiero mandarle mis felicitaciones al policía y me alegra muchísimo de que le estén dando la posibilidad de hacer la carrera de paramédico. Ojalá que muchos nos contagiemos de su buena acción. Saludos Buen día equipo, soy Verónica 437 para nosotros, estamos con mi hija escuchando, no parece que el lugar es ominin regalaría, que está en la calle Vicente López casi Necochea, venden cosas diferentes, modernas!!!

hola claudia para mi esta en un negocio de lencería mis últimos tres son 757

Consigna. Vinería. Mariel

Hola!!! Un local de venta de celulares. Lucrecia 749

Hola, buen día, está en una vinoteca. Daniel 986

Hola buen día el móvil puede estar saliendo de una vinoteca jose 873

Hola soy Solé en una casa de vinos

Hola, buen día, está en una vineria, Agustina 098



Buen día! Mosto presente! Pao 878

18.07.2018 ¿En qué comercio te gustaría tener descuento? Los oyentes de Mejor de mañana por 98Pop participaron de la consigna.

Hola me gustaría un buen descuento donde se puedan comprar cortinas, sábanas y acolchados. Miriam 796 Buen dia. Yo quisiera descuentos en comestibles todos los rubros y en farmacias por los jubilados que no nos dan los remedios ir a la farmacia nos mata. Aunque hay un descuento pero no basta, MABEL 682 Hola chicas! a mí me gustaría un descuento en librerías, ya que los libros son caros.. Flor 401 Buen dia gente. A mí me gustaría descuentos en los restaurantes. O casas donde venden comida hecha .porque no me gusta cocinar y ahí tendría mi salvación, PATRICIA 503, saludos Buen día! Me gustaría tener descuentos en cervecerías o lugares de comida, muchos besos desde Mar del Plata, Marianela!! Respecto a la consigna, me encantaría tener descuentos en TODO, especialmente calzado ya sea botas, zapatos, zapatillas etc. En general, los libros no se prestan y si lo haces tenés que saber a quien por que sino se pueden perder. Que tengan buen día. Estela 666 Hola Yane. Me gustaría descuento en ropa deportiva. Mónica 844 Hola equipo, buenos días para mí lo ideal sería tener descuentos en una pañalera porque el óleo y los pañales son un presupuesto. Lucre 924 A mí me gustaría que hagan descuentos en carnicerías ya que la carne está muy cara, Elena 346 Hola buen dia a pesar del tiempo, los descuentos que me gustaría tener sería en la nafta ya que uso todos los días mi vehículo para trasladarme desde Sierra Chica a Loma Negra. José 873. Y el local de electrodomésticos tambien sería bueno. Todavía me faltan algunos para casa Hola gente linda!! En las farmacias!! Y lo digo x toda esa gente que no le alcanza para poder comprar un remedio y me da mucha tristeza!! Se enferman y la pasan sin nada!! Isabel 462. Buen día equipo, a me gustaría tener descuentos todas las semanas en verdulería y pescaderías, saludos Raúl Buen dia señorita, yo hace años que soy afiliado de la Coope y no te hacen esos descuentos, porque es todo negocio entre ellos, Jorge 093 para los premios, saludo

02.07.2018 ¿Desde qué lugar está el móvil de 98 Pop? Los oyentes contestaron la consigna del día y participaron de los premios del día.

Exquisitas cosas hacen en la panadería Olavarria, se extraña ya que antes estaba cerca de nuestro barrio.

Está en una Panadería, Elsa 254.

Hola, soy Thiago 077 el móvil esta en una panadería

Hola Claudia, puede ser que el móvil esté en una pollería y pescadería? Gianella 928

Clau con la noticia de las carnicerías te delataste.. Esta en una carnicería Sol

Buenos días... Sol esta en una panadería!! Renzo 426

Buen dia chicos, cómo están? soy Cande 377, creo que adiviné dónde está el móvil, puede ser en una pizzería? besos.

Una panadería, Elena 346 Hola. Sol está en una panadería/confitería . Estela 666

27.06.2018 ¿Cómo fuiste en tu adolescencia? ¿Qué momentos recordás? Oyentes de Mejor de mañana respondieron la consigna y participaron del sorteo con los premios del día.

Hola chicas!! Hermosa mi infancia 4 hermanos y de Sierra chica éramos, siempre esperando que mi Papi juntára las ramas de los chochos y nos armábamos terribles chozas con mi hermano que me seguía y mis amigas, hasta mate tomábamos adentro de la choza !! Hasta que se prendió fuego un día y nunca más!! Isabel 462. Ahh y siempre a la hora de la siesta y escapados ja ja el reto de mis papás!! Buen dia lo que más recuerdo de la adolescencia, las charlas con las chicas los preparativos para una salida, linda época, Patricia 329

Hola buen dia! les cuento que nosotros eramos 10 hermanos y no teníamos tiempo para caprichos de adolescentes, jaja Leticia 436

Buenos días equipo lo que más recuerdo de mi adolescencia era juntarnos con amigas a hacer los deberes y trabajos en grupos, donde terminábamos charlando y haciendo la mitad de las cosas. Lucre 924

Chicas buen dia! Yo tuve la adolescencia hermosa . La viví sin quemar etapas . Con los errores y aciertos comunes . Pero con mis padres como ejemplo .MABEL 682

Buen dia chicas . Yo tuve muy linda adolescencia . Con libertad .pero no libertinaje .Todo con respeto .Hice el secundario d noche y trabajo de dia . Todo hermoso .PAULA 187

Buen dia! cómo andan? soy Eloy 962, yo tuve una adolescencia muy linda, tranquila, muy sana. En mi caso era muy tímido, sala muy poco recuerdo.tenia varios am igos de la secundaria con los cuales nos reuníamos seguido para hacer trabajos en grupo. En mi caso era muy casero, más familiar. Me gustaba salir, muy poco a bailar, pero viví una adolescencia feliz y sana, saludos GANADORA Hola equipo, vamos Argentina! yo tuve una infancia muy feliz vivíamos en el campo, somos 14 hermanos jugábamos todos juntos con tarritos, rayábamos ladrillos y hacíamos que era la comida, jugábamos a la mancha, escondida, bolita, no te puedo explicar lo feliz que fue nuestra infancia, tan feliz fui. Anahi 733



18.06.2018 ¿Desde qué lugar estuvo el móvil de la 98 Pop? Los oyentes respondieron la consigna de Mejor de mañana y participaron de los premios del día. Mirá las respuestas.

En un local de disfraces, Nora 286 Sol esta en casa de disfraces, Belgrano y Moreno, Estela 666 Buen dia chicas. Qué complicado hoy . Pero creo es un salón de eventos un pelotero. MABEL 682 . Aunque no estoy muy segura. Besos

Solange esta en: casa donde venden DISFRACES : Ej La de Belgrano y Moreno. Soy Elsa 254

HOLA REINAS. SOL ESTÁ EN UNA.CASA.DE DISFRACES. BESOS MIRIAM 796

Sol está en un cotillón. Estela 666

Buen dia Claudia, Sol está en la empresa de turismo que está en Necochea y Ribadavia, soy Nora 286

Un cotillón. Hornos y 25 de mayo? Digo este lugar porque el señor es extranjero. Un lugar para alquilar disfracez. Debe ser el de Belgrano y Moreno Hola Claudia. En un cotillón? local de disfraces? soy Natalia.

Hola Clau día solange está en una casa de disfraces Cristina 892, gracias, buena semana

Donde alquilan difrases!! Ale 932

O de disfraces Buen día equipo, en un gran cotillón, Raúl. Un local de alquiler de disfraces Hola! Está en un cotillón. Lucrecia 749. Paola Está en un cotillón!!!!!! Buen día el móvil se encuentra en Lamadrid y Necochea, Los Collares de Cecilia, besos. Mary

Está en un pelotero para festejos. 297Amalia

06.06.2018 ¿En qué oportunidades plantaste a alguien o te dejaron plantado? Los oyentes de Mejor de mañana por 98Pop participaron de la consigna.

Hola equipo lo mío es anécdota a mí me dejaron plantada los reyes magos los espere con toda ilusión les dejé pasto, agua y no vinieron, lloré tanto . Silvia 733 Buen dia. Yo una vez dejé plantado al que hoy es mi marido. Cuando eramos novios. Le dije que el sábado iba a estar en casa. Y me salió un viaje para visitar a un tío con mis hermanas y me fui. MABEL 682, besos Hola buenos dias. Soy Yanina con el 041, hoy es mi cumple, me anotás a ver si tengo regalo? jaja

Hola chicas. No me acuerdo que me hayan dejado plantada, yo sí dejé plantado un par de veces. Porque me enteré que no eran buena gente. Paula 187

Hola buen día! Soy Eloy 962, yo una vez dejé plantada a mi novia cuando recién empezábamos a salir, un poco por inseguridad mía, a la hora más o menos me llama por tel y tuve que poner como excusa que estaba descompuesto! Saludos. Hace muchos años me paso que había una reunión en la escuela a donde iba mi hija y era a las 19 yo 18 y 45 estaba ahí y eran 19 y 20 y no aparecía nadie agarré y me fui, a mí me gusta respetar los horarios. Elena 346 Buen dia chicos, cómo andan? soy Sandra 436, hace muchos años atrás a mí me plantaron. Un chico al cual estaba conociendo y eramos novios, después de salir mas de 3 meses quedamos en encontrarnos un viernes a la noche en la plaza para salir al boliche (tkt) me cito a las 23 hs y yo fui sola en remis y estuve una hora esperando en un banco de la plaza y nunca apareció. Llamó a la casa y me dicen que se había tomado un micro para viajar, tras de eso me tuve que aguan tar las cargadas de los chicos que pasaban por el lugar diciendo "me parece que me dejaron plantada" lo peor que esa persona hoy es mi actual esposo, besos

Buen día equipo. Recuerdo haber dejado plantado en el medio de la pista de Rodríguez siendo adolescente a un chico cuando me dijo de que trabajaba. A una amiga un novio que vivía cerca de la ciudad le dijo que no venia porque había tormenta y era mentira, el cielo estaba estrellado como nunca jajaja. Que terminen bien el día. Estela 666

Hola, buen dia en mi caso todavía sigo esperando a aquella persona que una vez le presté plata y me dijo "mañana te lo de vuelvo". Soy José 873 Hola, yo una vez conocí a un chico por la radio era el operador, tenía una vos re linda por teléfono..hasta que pegamos onda y decidimos conocernos en un boliche. Cuando fui lo ví me arrepentí, jajaj no era lo que pensaba con esa. Vos...me di la vuelta y me fui, pobre chico. Quedó sentado, esperándome. Soy Natalia 779

Cuando era chico me mandaron a comprar el pan a la mañana, en el trayecto me quedé en lo de mí primo Pipo, me quedé a comer, fuimos a los jueguitos electrónicos, llegué como a las 5 de la tarde y mí mamá me agarró con el palo de escoba de los nervios, jaja. En esa época no había celu, y no teníamos teléfono fijo. Diego 826

Buen dia chicas, tema la selección está bien que no fueron. El Papa es yeta el tema de plantar me han deja plantado a veces que me iban a buscar y nunca vinieron y después te dicen que entendiste mal, Jorge 093 saludo

Hola buen diaaa... Yo una vez que la dejé plantada a la que ahora es mi mujer... No fue por descuido ni por irrespetuoso. Sino por pobre.. Jaa... Tenia una una sola remera para salir.. Y justo ese día estaba sucia.. La levé. Y no se terminó de secar.. Y aunque esa vez ella se habìa enojado mucho. Hoy nos reìmos de esa anécdota... Gerardo con el 341

Mi ex me plantó cuando vino La Renga por primera vez a Racing. Jaja. Mi amiga me mandaba mensaje y me decía el está acá y vos te quedaste esperando que te buscara. Obvio que eso fue detonante de corte. Buen miércoles!

Buen día equipo, yo tengo un monte propio de las plantadas que recibí ja, saludos Raúl

24.05.2018 ¿Cómo son los de tu signo en la calle? Oyentes de "Mejor de mañana" respondieron la consigna y se llevaron los premios del día. Mirá todas las respuestas.

Soy Sagitario y soy de dar paso en las sendas peatonales y a vehìculos si les corresponden. Manejo moto. MARTA 804, besos



Yo taurina pero tranquila pero no te portes mal te corto menos 10, Elena Hola !!! Soy de virgo, estoy conforme con mi signo !!! Jaja saludos !!



Hola chicas! soy Aries no cruzo para discutir sino que discuto cuando no me dejan cruzar, en la calle soy precavida pero a la vez voy pensando en cualquier cosa...no me distraigo, no miro vidrieras...voy en mi mundo..Flor401



Claudia soy Tauro soy bastante tranquilo, pero no me gusta que me hagan problemas sino van a encontrar Jorge 093, saludo y un buen fin de semana para ustedes Soy de Libra, amago y cruzo si paran... Sino de què vale mi derecho? Elsa 254 del Ctel VIIIHola chicas! soy Aries no cruzo para discutir sino que discuto cuando no me dejan cruzar, en la calle soy precavida pero a la vez voy pensando en cualquier cosa...no me distraigo, no miro vidrieras...voy en mi mundo..Flor401 Buenos dias, yo soy de tauro pero soy como Yanela cuando tengo que cruzar los calle de una, Elena 346 Soy Nora y soy de Tauro yo miro bien para crusar y mas si ando con mis nietos Buen día Equipo! No veo mal q ayuden a progresar a los empelados de la muni para q se capaciten y desempeñen su trabajo pero q sea parejo para todos los empleados, no solo a los "amigos". Muchas empresas lo hacen. Saludos. Silvana 591



Buen día chicos!! Yo soy de escorpio!! Muy muy intuitiva, presiento todooo, sé cuándo me mienten y odio las mentiras!! Qué más chicas? Isabel 462!! Feliz día de la patria!! Ja ja perdón!! En la calle siempre doy yo el paso!! Soy muy precavida y miedosa!!



Escucharon el sonido que les pase el martes? Porque Claudia estabas pensando mal...mi vecinito era un bello pajarito. Soy Mariela perdon se los dije en audio que les mande tambien y como solo leyeron lo que escribi....quedó colgado.



Jajjaja nono yo veo cm cruzo la calle y trato de ver que nadie me moleste o que no venga ningún auto para no llevar la peor parte jaj soy Romina 654



Hola equipo! Yo no creo en el horóscopo pero nací bajo Leo y lo que dicen coincide. Silvia 373



Hola soy Vanesa de Piscis, soy muy precavida para cruzar miro para todos lados y así soy con todo, no coincido con la estadística, gracias



Hola chicos! como son los de Sagitario!!!??? Maria 151



Buen día, soy Graciela y Escorpiana llego a la senda peatonal miro y cruzo, si viene un auto que pare !! Besitos!



Holaa equipo, soy Luciana 076 de ARIES!! yo miro muy bien antes de cruzar pero si cruzan mal o yo tengo el paso y no me dajan pasar!! ahí pongo mi cara de ya saben qué jajaja y traspaso el auto jaja besitos!!!



Buen día. Esa investigación no es muy real que digamos jajaja. Como buena pisciana que soy cruzo la calle pq necesito hacerlo y por la senda peatonal como corresponde. No todos de un mismo signo son iguales, conozco gente de Piscis que es totalmente despistada y desordenada en la vida. Quizás sea el ascendente y el decanato en que nació cada uno más alla del entorno lo que determina a cada uno. Feliz día del programador. Buen finde largo. Estela 666



Hola chicas! soy Aries, no cruzo para discutir sino que discuto cuando no me dejan cruzar...en la calle soy precavida pero a la vez voy pensando en cualquier cosa...no me distraigo, no miro vidrieras..voy en mi mundo...Flor4 01



Hola FELIZ DIA Ramiro!!! Besos ALE. Tauro es cierto y vuelvo a crusar jajaja



Yo soy de Aries pero por suerte vivo frente a un hermoso parque jaja. Leticia 436



21.05.2018 ¿Qué emoji te gustaría incorporar a WhatsApp? Los oyentes de Mejor de mañana por 98Pop participaron de la consigna.

Hola, yo le pondría el emoticón un corderito patagónico bien doradito, Marco 027 La nena vive el que atropello a mi hija 12 horas detenido mientras ella estaba viva y despues que fallecio no paso mas nada esa es la justicia que hay en este pais elena Hola equipo, yo le pondría al mate el emoticon de sabor. Anahí 733 Buen día equipo, yo pondría el de una parrillada, distintos asados al asador, las chusmas y la del bien vecino, saludos Raúl Buen día equipo. Me gustaría un emoji de la empanada que tenga representado con una letra el relleno que uno desea comer y así ahorrariamos mucho tiempo en pedirlas. Que terminen bien el lunes. Estela 666 El emoticón que pondría es el del logo de nuestra ciudad Olavarria querida, soy Carlos 494 Hola soy Sonia agregaría el emoticon de peluquería Buen día chicas!! El del Dulce de leche!! Con una vaquita!! No se encuentra el dulce tampoco!! Buen día equipo d la 98, soy Juan 256, buen comienzo d semana para todos, por el tema del emoji, yo le agregaría el choripan o el chorizo jaja porque hay pancho, hamburguesa, y pizza pero no chori, abrazo Buen día! Yo agregaría uno de alguien comiendo, o más variedad de corazones! Saludos desde la fresca mar del plata, Marianela! También unas empanadas

14.05.2018 ¿A donde te irías caminando por una promesa? Los oyentes de "Mejor de mañana" respondieron la consigna y participaron de los premios del día.

Buen día equipo, yo si hice una promesa y la cumplo, fue de caminar de a pocos kilómetros de día en día hasta llegar al objetivo, también año tras año voy y regreso hasta la Virgen de la Loma, desde Olavarría, saludos Raúl



Hablando en serio a mí me gustaría ir caminando a la Virgen de la Loma ya que antes iba en bici todos los domingos con mi hija y ya hacem mucho tiempo que no voy, Elena 346



Fabiana 492. Iría caminando hasta Luján, no conozco. A pedir por sadud para todos ya que hay seres queridos que no la están pasando bien para que la virgen les ponga una mano en el hombro para que sigan, yo le pido para todosss.



A Salta quisiera ir, no me acompaña la salud pero bueno, es mi sueño y despedirme de mi papá que me lo robó su sobrino para quedarse con lo suyo quiero llevar una flor despedirlo porque no supe nada hasta ahora que falleció, si fuera en una nube mejor y así estaría en paz y pedirle perdón por no darme cuenta que no tenia su apellido y podia pasar esto. Un beso, Miriam

Hola chicas!! Yo ya cumplí mi sueño, era llegar a la basílica de Luján caminando desde Liniers fue una experiencia inolvidable que quisiera repetir (valió la pena el esfuerzo) gracias a los peregrinos a cargo del padre Lodeiro quienes me acompañaron para que llegue después de 14hs de Caminata. Elisabet



Hola chicas!! Yo mi sueño y ganas de ir caminando lo cumplí!! Me fui a Luján!! Emocionante fue ya que lo hice por mi esposo fallecido!! Y este año lo repito otra vez!! Isabel 462



GANADOR



Claudia yo me iria todas las mañana al trabajo caminando pero tengo problema de cadera y no puedo con eso me conformaria, Jorge 093, saludo GANADORClaudia yo me iria todas las mañana al trabajo caminando pero tengo problema de cadera y no puedo con eso me conformaria, Jorge 093, saludo

10.05.2018 ¿Quién es tu actor o actriz preferido/a? Los oyentes de Mejor de mañana por 98Pop participaron de la consigna.

Buen dia. Me gusta como actriz el actor que hace DEL CHAVO DEL 8 creo es BOLAGNO. MILENA 606 . Todavía lo miro . Besos

Buen dia chicas. Yo me quedo como actor con RICARDO DARIN Y FRANCHELA. PAULA 187, felicidades beso Buen dia. Como actores hay varios buenos. Alfredo PUIG, Oscar MARTINEZ. LUIS BRANONI, DARIN y cómicos, OLMEDO PORCEL, me gustaron mucho. PORCEL Y J LUZ en La TOTA Y LA POROTA . MABEL 682 Buen dia, cómo están? soy Sandra 436, hoy es un día muy especial para mí, ya que cumple 18 años mi hijo Nico y quiero saludarlo por su cumple que lo pase de diez!!! estoy doblemente feliz con el triunfo de Boca anoche, con respecto a la consigna ,siempre me gusto el actor Juan Dartés desde que era más chica y hoy por hoy en la actualidad lo veo en la novela que miro y me sigue gustando, besos

Hola buen día, soy Eloy 962, aunque hay muy buenos actores en la actualidad, aún me sigo riendo con las películas de Alberto Olmedo. Un capo. Saludos.

Buen dia chicas mi actor predilecto RICARDO DARIN cuantas películas cuanto.honor al cine Argentino.y.un ser humano con valores excepcionales En femenino Julia Roberts, Miriam 796

Buen dia Claudia, el mejor actor argentino es Ricardo Darín con todas las letras, Jorge 093 saludo

Hola linda gente a nivel nacional me gusta como trabaja el actor Ricardo Darin y Francela, soy María y mi documento termina en 865 y te mando la foto de mi perrito que lo amo

Hola buen dia!! para mí el mejor actor es Federico Lupi saludos a todos. Rodrigo 216

Por la consigna de hoy el actor que nos a hecho reír mucho es Calabró, como la casa embrujada. Animal. Un fenómeno, Miguel 509 un abrazo Hola. Buen día. Un actor que me gusta mucho es Julio Chavéz. Por lo menos en las ficciones que lo he visto me atrapó (el puntero,signos).Pero hace unos 6 meses mi actor preferido es mi bebé Santino. Este pequeño sujeto te hace sacar una sonrisa aún en los momentos de locura o con el fin de que lo alcen por un ratito se hace el que lloriquea y una vez en brazos...me mata de risa... Noelia 094.

Buen día equipo. Me gustan como actores nacionales el señor Hugo Arana, Ricardo Darin, Oscar Martinez que tan bien dejan a la Argentina en el mundo y la actriz Norma Aleandro, me encantó su trabajo en la pelicula "Anita", también la recordada China Zorrilla y Romina Gaetani podría ser de las nuevas. De los que no son del palo actoral, me sorprendieron Flor Vigna y Agustín Casanova, podrían llegar a ser la revelación del año. De los actores extranjeros sin dudar Robert De Niro en todas sus películas, me encantó mucho su trabajo en "Todos estan bien"; Sean Connery(La Roca); Nicolas Cage; Anthony Hopkins y la increíble Meryl Streep brillante en la actuación. Buen jueves. Estela 666. Me olvidaba del actor Liam Neeson. Hay grandes actores y actrices argentinos que no se ven por la pantalla de tv, sólo los podemos ver en el teatro. Jaja a nuestros perros les encantan las fotos incluso posan pero, tenemos un par de los cinco que no les agrada mucho el abrazo gordo y refunfunean como diciendo: no me aprietes tanto. Hola chicas!! Sin dudarlo les digo Guillermo Francella, como cómico o en Drama , es muy bueno!! Estoy mirando el tráiler de la nueva peli y está muy buena. Y de los turcos el Sultán fue una serie extraordinaria!! Isabel 462 Holaaaa buen día! ! Cómo están? yo tele poco y nada, si me atrapan los dibujitos .Tere 828 que tengan un bonito día. PORCEL y OLMEDO,esos sí! ! te hacían reir!! Tere Buenos y grises dias! El actor que mas me gusta es Rodrigo de la Serna, lo descubrí hace años en la serie ocupas que salia por canal 7, y despues hizo papeles excelentes en la serie el puntero y en la película inseparables junto a Oscar Martínez, la rompió!

Buen día equipo, actor que me gusta y que lo pide ver trabajar en teatro,cine y televisión es Jorge Marrale, me atrapó siempre los trabajos de la desaparecida China Zorrilla, excelente, hoy por suerte hay mucha juventud que trabajan muy bien, saludos Raúl

Buen dia.... No se si podría decir favorito pero me gusta y divierte Diego Peretti.... Sobre todo en las comedias...me reí mucho en Sin hijos donde la niña que hacia de su hija una capa....después en mama se fue de viaje también.... Bueno que tengan un buen jueves y que salga el sol por favor !!!!! Este eterno gris me tiene aburrida !!! Saludos.. Mariela 885

Hola buen día a mi me gusta china Zorrilla son esas actrices que te llegan con el personaje y dejan huellas Vanesa 287

HOLA !!!! Ricardo Darín desde elefante blanco lo sigo es un señor actor BESOS ALE

Por la consigna. Ricardo Darín en el Film Relatos Salvajes (y otras tantas películas más) . Carlitos 321

07.05.2018 ¿Qué tatuaje tenés o cuál te harías? Los oyentes de Mejor de mañana por 98Pop participaron de la consigna.

Hola equipo yo no tengo tatuaje pero estoy viendo si tengo coraje para hacerme uno quiero un rosal del tobillo para arriba, me encanta como quedan solo, falta coraje. Anahi 733 Buen dia!me tatuaría un gato negro..por mi gato Charlie y además por el cuento de Poe...me encantan los gatos negros! Flor 401 Yo el tatuaje que me haría son las iniciales de mi hija I.P.Z. pero le tengo terror a las agujas. Elena 346 Hola, hola, radiioooo, que linda consigna, me encantan los tatoo solo tengo 3 pero voy por mas.... Me gustan mucho, pero también me gusta saber el significado no me gusta hacer por hacer!!!! Tengo el nombre de mis 2 hijos y otro que me hice de chica, de una flor y una mariposa chiquita!!! Flor 395

Buen día equipo, yo no tengo tatuajes y creo que no me haría, lo que si no puedo dejar de admirar las obras de arte que realizan los tatuadores locales, saludos Raúl

Hola. Respecto a la consigna, no me agrada para mí el tatuaje más allá del dolor que implica, hay trabajos en los cuales no te toman si estás tatuada. Cuando veo una persona muy tatuada me da cosa, tal vez impresión, todo depende del significado y si es fino o no. Sobre gustos no hay nada escrito. Estela 666

Hola Claudia tatuaje si!!!! No me animo, BESOS ALE

Hola soy Dario, Saludos desde Quilmes a Olavarria, barrio AOMA y mi querido Sierras Bayas. Tengo 5 tatuajes cada uno marca una parte de mi vida. Y no me molesta por el futuro por que vamos a ser una generación de abuelitos tatuados. Que Damián hable de C.A Huracan que metió un campañón y estamos cerquita de entrar a la Libertadores "Soltar"...tatuajes si y voy x mas...obviamente delicados. Mónica

Buenos días chicas!! Les cuento que yo no tengo ninguno,boero mis hijos si y varios!! Este mes tenemos pensado con mi hija tatuarnos!! Yo el primero y hacernos uno de Madre e hija!! Y es muy bello!! Es un relieve pequeño de la madre abrazando al hijo!! Muy sutil!! A la vejez" viruela" me lo propuso mi hija y me gustó la idea!! Isabel 462

Hola! Me haría un tatuaje de una cruz, no tengo ninguno todavía, capaz en algún momento me anime, pero tendría que estar muy segura. Saludos Marianela!

Buen día Claudia y equipo soy Juan 256...animate a tatuarte no te vas a arrepentir, yo tengo 7 entre brazos y piernas, cada uno marca un momento d mi vida o una situación especial y el primero me lo hice hace más de 15 años y desde ahí no paré más, probé un par de tatuadores y me quedé con Marcelo Bevaqua por higiene confianza y calidad d diseños e insumos...No te quedes con las ganas jaja abrazo grande y buen comienzo de semana





18.04.2018 ¿Sos curioso o chusma? Los oyentes de Mejor de mañana por 98Pop participaron de la consigna.

Hola chicas! uno se vuelve chusma porque siempre tenes ese grupo de WhatsApp donde te cuentan el último chisme de un conocido..Flor 401 Chicas, me considero curiosa. De los programas de preguntas y respuestas, palabras cruzadas o en la tele todo lo que sea instructivo .Chusma es otra cosa, PAULA 187 besos Buen día equipo. Curiosa soy en algo importante como por ejemplo: un evento; concurro al colegio cuando llaman a reunión y cuando no también si quiero despejar dudas sobre algo con directivos o profesores; un tema sobre salud que uno puede averiguar más por algo específico que nos interese, etc. El chisme no lleva a nada, algunos escuchan la mitad, entienden un cuarto y cuentan el doble, ja ja ja. Tengo una amiga de la adolescencia que vive en otra ciudad y sabe más cosas que yo de conocidos ya que ni veo a esas personas. Estela 666 "Salud por las que tenemos tres vidas: la privada, la pública y la que nos inventa la gente chismosa. Yo soy las dos cosas porque me gusta ser curiosa para aprender mas un poco mas y chusma para tener de que hablar jajjajame mata cuando en mi barrio pasa algo y soy la última en enterarmeee jjjajja soy Romina 654!!!! Buen día equipo, en primer lugar comparto con ustedes que hay hombres que son te chismosos y te chusmas peor que las damas, y ahí separó para el mí el chusmas es quien está pendiente de los demás pero con mala leche, creo que el chismoso es que está con Dios y el diablo con tal de estar al tanto con las novedades ja, aclaro no soy chusma, soy servicial con la vecindad, saludos Raúl Buen dia chicas. Yo me considero curiosa pero no saber lo que hace la vecina . o quién salió o quien entró. Curiosa de saber y escuchar todo lo que sea para aprender. MABEL 682 Chicas. No tengo tiempo para chusmear. con el trabajo, los mandados, los chicos etc, la casa . As¡que lo que quiero cuando termino es dormir . PATRICIA 503

16.04.2018 ¿Cuál es/fue la voz que más disfrutaste escuchar? Los oyentes de Mejor de mañana por 98Pop participaron de la consigna.

Buen día equipo, las voces que más disfruto al escuchar son las de mis nietos, saludos Raúl



Buen día Equipo! La voz q extraño es la de mi Mamá y me gustaba escuchar la voz de Juan Alberto Badhia. Me divierto escuchándolos a uds. Saludos. Silvana. 591









Hola Claudia, te cuento que hace 4 años atrás escuchaba un programa de radio..una de acá de Olavarria y es para conocer gente y fue hermoso. Conocí a mi marido, hoy tengo una nena, ya pasaron 4 años.. y me gustaría volver a escuchar esa voz de esa conductora, besos Natalia 779





14.03.2018 ¿Qué te gusta o gustaba pintar? ¿Recordás algo que hayas pintado? Silvia respondió la consigna del día y se llevó los premios de "Mejor de mañana". Mirá las respuestas.

Buen día Equipo! A mí cuando perdí a mi mamá el psicólogo me mandó a que hiciera arte. Arranqué cerámica en el taller de una amiga y realmente fue liberador. Con Oli, mi nena, siempre pintamos. Disfruta mucho. Ayer vimos a Yane en la parada del colegio pero no nos animamos a saludarla. Saludos. Silvana 591



Hola les escribe mamá yo soy Misael Gómez tengo 2 años, a mi me encanta pintar siempre pinto mis manitos.



Hola yo soy Gadiel, tengo 3 años lo que me hacen pintar en el jardin son mis piesito y ayudó a papa a pintar sus muebles y me encanta, 016



Buen día equipo, en mí época podíamos elegir que hacer en la hora de lo que llamaba MANUALIDADES, yo dibujo y pintura ni hablar, me destacaba en carpintería, aclaro no era jardín si no primeros grados, saludos Raúl



Buen diaaaa!!! Mi pintura favorita fue este mandala!!! Amé cómo me quedo!!! Mi nombre es Maria 395 !!!!



Hola buen dia, como andan? soy Sandra 436. Siempre me gustó dibujar, cuando iba a la escuela y teníamos plástica, me encanta hacer personajes, paisajes, formas, besos



Este dibujo me encanta, es de mi artista favorito. Mi artista favorito obviamente es mi hijo, como toda mamá guardo cajas llenas de sus dibujos desde los primeros años de vida hasta hoy. Qué linda consigna. Me gusta dibujar aunque no soy muy buena pero, pintar me encanta ya sea paredes, jarrones, macetas grandes, esculturas y mandalas es lo mejor porque da paz y te abstraes del mundo. Estela 666



Hola buen dia. Cómo están?? me acuerdo cuando mi mamá me dijo "hay. que pintar la habitación" y yo agarré fibras y me puse a dibujar una casa con árboles y caminitos, cuando llegó mi mama casi me mataaa "habia que pintar con latex" me dijo, yo ahi tenia 7años jajaja soy Romina 654



A mi me encanta pintar en telas por ejemplo pintar manteles tambien cortinas Susana 065



Hola, no soy buena dibujando pero si me gusta pintar mandalas con mi hija. Patricia 329



Es mi hobby pintar,de chica fui a dibujo y pintura!! lo que recuerdo con nostalgia, cuando pinté los Ositos Cariñosos" en la pared de la habitación de mi hija (Elisabet O26)



Hola chicos! !!ami me encanta dibujar y pintar pero ahora no tengo tiempo ?! !!cuando tenía 13, le dibujé a mi abuelo un perro coli, lo saque de un pañuelo. Como no tenia los colores verdadero, iba asta ?a vecina y me copiaba de su perrita. Me quedo hermoso. Lo pinte al óleo. Maria 151



Una vez me depilé todo y me hice un body paint. Hermoso recuerdo del que guardo pintorescas fotos



A mi me gustaba pintar con témpera, Jorge 093, saludo



Hola chicos!! pinté cuadros con varias técnicas...pero pobre gente a quien los regalé...!!! Marina 953



Buen diaa! Mucho tiempo sin escribirles pero los esucho siempre!! Mi hija pinta mandalas y hace dibujoss..yo intente pintar un mandala pero quizas no fuemi momento.. porque no lo pude terminar.. Pao 878



Yo me acuerdo hace mucho pero muchos años había un concurso dibujar y pintar al burrito Cachamai cuando era joven me gustaba mucho dibujar Elena 346



Hola buen día! Soy Eloy 962. Empezé a los 6 y me recibí a los 13 de profesor de dibujo y pintura. Pero no me dediqué más, ahora ayudo a mis hijos con la escuela a pintar. Saludos!



09.03.2018 ¿Cuál es la comida más exótica que has probado o te gustaría probar? Conocé las respuestas de los oyentes de Mejor de mañana. Los detalles en la nota.





Lo que jamás volvería a comer es conejo, lloré tanto cuando era chica comí. Nora 286



Buen día equipo, exquisiteces como la vizcacha en escabeche o nutria al horno, buenísimo!!!!, saludos y buen fin de Raúl



Hola!. La comida más rica que comí en mi niñez sin saber que era pq sino ni siquiera lo hubiera probado: carne de caballo; cuando me enteré mr sentí re mal. La comida que menos me gustó o al menos no muero por ese plato como otros: el famoso sushi. Feliz de que haya vuelto Sabores del Mundo. El stand de comida portuguesa está ahí o en otro lugar?, pregunto ya que escuché algo ayer pero, no sé dónde. Buen finde. Estela 666



Hoy vamos a ir a sabores es muy lindo, el año pasado fui y quede encantada, soy Liliana 195



Hola, me gustaría probar sushi, soy Patricia 329



Hola la comida más rara que comí fue tarta de verdura con dulce de membrillo, Julia Cáceres 165



Hola equipo, la comida más rara que comí una ciruela ceca, la envuelve en panceta y la pone en la plancha. Ana Laura Carabájal 526



A mí lo que gustaría probar sería el conejo a la parrilla. Dicen que es muy lindo. Susana 065



Muy buenos dias gente linda!!! Voy a participar por la consigna del día: lo mas extraño que probé fue la rana y sin quererlo, porque me lo pusieron en la mesa servido como escabeche y yo comí pensando que era pollo ya que tenia un sabor muy similar. Despues me contaron que era rana y me dio mucha impresión!!! Pero estaba muy rica jajaja. Un abrazo grande, que tengan un lindo viernes! Sofia 583. Volveria a comerla si!!! Jajajaja de verdad estaba muy rica! Por ahi si me hubieran dicho de entrada que era rana no la probaba. Pero la verdad que me gustó, estaba bien preparada



Hola chicas...a mí me gusta lo agridulce...la comida más rara que probé fueron duraznos rellenos de ricota y nuez...FLOR 401



05.03.2018 ¿Qué anécdota tenés con tu/s hermano/a? Los oyentes de Mejor de mañana por 98Pop participaron de la consigna.

Hola mi anécdota con mi hermana es que una vez lo pintamos todo a mi hermano más chico, Ana Laura 526



Hola buen día. Soy la más chica de 4 hermanos. Recuerdo una vez que con mi hermano el 2do, Eduardo, me dejaron ir al Parque de diversiones instado en el club estudiantes. Eran parques itinerantes. También fue una vecina de la misma edad de mi hermano. Yo tenía terror a la Vuelta del Mundo!!! Subimos porque me convencieron que me iban a cuidar. Pero de repente la rueda se paro y nosotros estábamos arriba del todo!! Ellos muy graciosos amacaban la silla ... Yo lloraba a gritos que a la Vuelta siguiente me bajaron... Una de tantas con 3 varones en casa!!! Besos. Nancy 877. Con Daniel el 3el de mis hermanos. Llegábamos tarde a la Escuela 17 porque nos entreteniamo rompiendo escarch en del calle y alsina



Hola soy Edith, mi anécdota: cuando nos ibamos a dormir a lo de mi tía nos atacaba la risa toda la noche y no dejabamos dormir a nadie, mi tía se enojaba pero nosotras no parabamos de reí, siempre nos acordamos con mi hermana. Quiero participar por los premios del dia.131



Buen día equipo la anécdota que más recuerdo es cuando con mi hermana nos poníamos a escondidas la crema facial de mi mama y ella siempre nos retaba. Hoy con 30 y 25 años que necesitamos cremas no nos ponemos, Lucre 924



Buen dia. Hermoso programa. Recuerdo cuando tenia 12 años fuimos a pescar al Arroyo Vallimanca con mi hermano. Fuimos en el Rápido y a la noche la temperatura era varios grados bajo cero. Cortamos pasto y totoras y prendimos fuego . Al otro dia teniamos q volver y el chofer no nos queria subir por el olor a humo y la suciedad q teniamos. Carlitos 321



Buen dia lo que ofrece Vidal como premio por presentismo es una burla.......pqe no te podes enfermar... El año pasado me pesque una angina con casi 40 grados de fiebre.... No podia ni moverme de la cama....el cuerpo no me hacia caso..... Digo yo ...pqe la señora gobernadora no pone gente idonea que controle que la gente realmente este enferma cuando se tome una licencia..... Lamentablemente siempre pagamos todos por los abusos de aquellos que se inventan una enfermedad y los medicos que otorgan un certificado mentiroso....mucha bronca con estas ofertas miserables del 15% que ofrece el gobierno a los docentes y al resto de los trabajadores despues de la desmesura en la suba de impuestos y la canasta familiar. Saludos y buena semana. Mariela



Hola soy Romi con el 828 tengo 6 hermanos y soy la más chica también tengo 2 hijos uno de 16 años y otro 4 años a pesar de la diferencia de edad se llevan re bien y el chiquito. Lo manda al grande, besos



Yo recuerdo que con mi hermano ibamos a la escuela a caballo. Y el caballo mañero se sacaba las riendas y nos dejaba a pie. Llegabamos cansados. Pero nos daba risa. Lo vivo que era. PAULA 187



Buen dia. Yo recuerdo con mi hermana fuimos a bailar cuando éramos jovencitas. Y a mi hermana se le rompió un taco del zapato. Nos tuvimos que volver a casa muertas de risa. Y no nos dejaron ir más .PATRICIA 503



Yo tenia 3 hijos los dos mas grandes se llevaban 4años de diferencia y más o menos se llevaban bien pero con el 3 se llevan 9 años o sea uno tiene 32 y el otro 23 pero el grande le hace la vida imposible mucho celos. Elena 346

02.03.2018 ¿Cuál es la clave para mantener la pareja? Los oyentes de Mejor de mañana por 98Pop participaron de la consigna.

Buen dia. La pareja se compone de muchas cosas. Los primeros años se aprende todo. Después con paciencia y compañerismo y a los 57 de casados, aguante. Mabel 682





Muy buena la consigna nosostos con Claudio llevamos 5 años de casados pero antes de casarnos dijimos que se ibamos a hablar para que todo ande bien tener confianza y comprendernos mutuamente la verdad tengo un gran compañero a mi lado un gran confidente mi esposo, es amigo, mi amor verdadero y una persona en cual puedo confiar. En él encontré todo lo que curaba. Lo amo y estoy orgullosa que claudio sea mi esposo , Ana



Buen dia feliz dia a todos los que deciden compartir sus vidas!!!! para nosotros REIR y no dar mayor importancia a las cosas duras que se presentan y saber lo que al otro no le gusta. MARY, RAUL 982



Claudia buen dia la clave es ser compañero y tener confianza entre los 2. Yo llevo 36 años de casado, Jorge 093



Para que la pareja dure y funcione es la confianza y hablar todo, Claudio 226



Hola la clave para mantener el matrimonio es el escuchar a uno al otro y cualquier diafrencia hablar, Ana Laura 526



Quiero participar soy yYanina 041. Que más que el amor que se ve en estas situaciones de falta de trabajo que apoyarse más que nada en esto y que sostenerla es complicada por distintas situaciones.



Hola para una buena relación de matrimonio es tener buena comunicación, buen acompañamiento sea el uno para el otro,tirar de la misma soga o sea tratar de ayudarse el uno con el otro. Mi matrimonio hace 24 años que estamos juntos y cada vez descubrimos más cosas lindas para seguir. Siempre unidos, soy Romina 654



Para sostener una pareja? Buena comunicación!!! ... Confianza y seducción!! ...



Buen día equipo, después de más de 41 años des estar juntos, ya casi 39 de casados, para nosotros fue algo que se aprendió en el camino, la comprensión, confianza, la participación en las decisiones en equipo siempre llegando a acordar etc. es la base del éxito de una pareja, saludos Raúl



Buen día equipo para mí la clave para un buen matrimonio es la confianza y el cariño, Lucre 924



El díalogo, fundamental, saber escuchar al otro, apoyarse mutuamente!! Ana 504



Hola para poder estar en pareja bien y el tiempo que Dios nos brinde es tener tiempo para el otro, humor, confianza, escuchar, cariño,no competir. Y no criticar, y tenes muchos proyectos juntos, gracias Daniela 583



Hola, para mí la clave puede ser ser tener confianza para poder llegar a entenderse. Y llevarse bien, Patricia 329

22.02.2018 ¿Comés carne? ¿Cada cuánto y de qué modo? La consigna de "Mejor de mañana" hizo referencia a un tema de actualidad. Leé las respuestas de los oyentes.

Buen dia. En casa se consume mucha carne. Pero ahora también mucho pollo. En cualquier momento no crecen plumas . Pero busco precio me lo hace a todos. PATRICIA 503, besos Hola Claudia, buen dia yo si no tengo carne estoy muerto. Jorge 093. Saludo

Buen dia, en mi casa se acompaña todas las comidas con distintas clase de carnes. Aunque prevalece la vacuna. En mi caso mi preferido corte es el matambre hecho a la pizza. Un manjar, soy José 873 A mí me gustan todas las cares principalmente el carré de cerdo las supremas al horno con vegetales o el peceto mechado. Elena 346

Hola, cómo están?. Respecto a la consigna, comemos carne variada, es decir: vacuna, cerdo, pollo y pescado. La que más nos gusta es la de cerdo: pechito al horno, bondiola o solomillo con papas al horno exquisito. Tb bifes a la criolla con bola de lomo, paleta lo que tengan es muy rico. Bifes a la plancha con una ensalada de zanahoria rallada con huevo, más sano imposible. Asado pero, americano o algunos lo conocen como Mar del Plata, además de ser rico no se desperdicia nada y rinde mucho más porque no tiene huesos como el otro. Del pollo, pata y muslo al horno o al disco bienvenido sea y el pescado puede ser abadejo o merluza al horno con zanahorias y papas, previamente condimentado y al final salsa blanca es un poema, será que me encanta el pescado aunque sea una vez a la semana. Que terminen bien el día. Para uds: Bifes a la criolla, rehogo en sartén cebolla, morrón rojo y verde, a veces también amarillo, ajo (opcional) todo bien picado. Luego, incorporo los bifes sobre el colchón rehogado, tapo y dejo a fuego lento. Coloco las papas y zanahorias en rodajas sobre los bifes (con sal y orégano)un rato antes de terminar la cocción, quedan espectaculares. Estela 666

Hola, soy Benjamín 315, lo único que se come en casa es carpincho porque papá va a cazar y así estamos, carpincho con papas, estofado de carpincho, al horno, a la parrilla y así mamá dice que ya tengo pelos de carpincho, un besos muy buena la radio..

Buen dia !!! En casa se come mucho pollo y cerdo. Más que nada por una cuestión de costos. Y la carne de vaca se extraña. La compro mas que nada picada para hacer hamburguesas , pastel de papas. Pero si por gustos hablamos , un asadito con el hueso entero que ricoooooo. Saludos...Mariela 885

Gracias gente linda que me acompañan todas las mañanas domingo por medio hacemos un asadito y los otros domingos pollo a la parrilla y chorizos durante la semana surtido pastas carne y pollo y pocas veces pescado. Porque tengo el problema que mi esposo no come pescado y todos comen diferente por eso los domingo todos estamos de acuerdo, soy Maria mi DNI termina 865, gracias a todo

Hola, buen dia equipo el corte que me gusta es la tapa de asado y las achuras me gusta comer asado los domingos. Ana Laura Carabajal 526

Hola hermosa gente de Olavarría queremos por este medio agradecer profundamente a todos los que colaboraron en todos los eventos, ya sea donando mercadería dinero , comprando ayudando a preparar lo que se ofrecía, difundiendo ; porque hicieron posible que mañana puedan viajar nuestros jóvenes a representar a Argentina en el encuentro interregional de la juventud en Paraguay. Son un total de 9 personas las que viajan, gracias enormes porque hicieron posible el sueño, dios los bendiga

Hola!! Muy buenos dias!!! En mi caso no como carne, pero no por ser vegetariana, solo que le tome rechazo con el tiempo. Igualmente me manejo muy bien comiendo algo de pollo muy de vez en cuando y la verdad es que obtuve un beneficio sin querer que fue bajar de peso indirectamente sin quererlo!!! ? un abrazo grande y queria contarles tambien que los escucho todas las mañanas poniendo la radio en el tele y a veces como que de corta la transmision de a cachitos. Que tengan un lindo jueves!!! Sofia 583

Hola como están? Nosotros somos de consumir mucha carne realmente .A mi me gusta todos los cortes realmente .Yo soy muy fanática que hago seguido arrollado de carne picada que sale muy rico y se puede comer frío. O acompañado con papas fritas y salsa de crema con champiñón. Si lo haces sin crema es una comida económica y rica .Gracias Daniela 583

Hola equipo, buenos días. Te cuento que empecé con un nutricionista para comer más saludable y de las 14 comidas (almuerzo y cena) hago 4 con carne roja, 4 con pollo, 4 pescado y 2 pasta o arroz siempre acompañado con verduras. Vale 133

Buenos dias! Por la consigna, hay muchos menú ricos con carne,pero por la rapidez el primer lugar lo tiene la milanesa. Belén 902

Buen día equipo en casa somos de comer pollo en milanesas y cada tanto alguna colita de cuadril rellena, Lucre 924

Buen día equipo, en casa consumimos bastante carnaval, de cerdo, Baca, pollo y pescado, estás carnes con verduras crudas o cocidas, siempre un asado en la semana, saludos Raúl

Por mí, solo pescado. Llamentablemente no vivo sola por lo que consumo 3 veces a la semana carne vacuna ,a veces cerdo Elisabet 026

Buen día lindo equipo yo particularmente me gustan las carnes rojas condimentadas. Pero por informarme recomendación médica comencé a consumir carne de cerdo solo en milanesas me gustan. Pollo paso. Moni 941

En mi caso se trata de comer salteado los dias por ejemplo comemos dia por medio ya sea carne de vaca o de cerdo, nuestro menú al mediodia es fideos blancos con milanesa de carne o pollo, alguna que otra ensalada de lechuga con tomate o arroz integral con huevo y tomate y de noche revuelto de zapallitos o verduras hervidas. La carne del domingo no pueden faltar los asaditos en familia con chorizos,carne y carne de cerdo, soy Romina 654

19.02.2018 ¿Cuál es el día de la semana que más o menos te gusta? Los oyentes de Mejor de mañana respondieron la consigna y participaron de los premios del día.

Te cuento no estoy sola tengo 2 hijos de 32 y 23 pero me deprimo mucho y como yo trabajo eso me hace bien. Elena



Buen dia . Para mi el mejor dia de la semana es el sábado. Ese dia vienen mis hijos y nietos y paso el mejor dia . Aunque haya que cocinar más. Mabel 682



Buen día a todos, cómo están? soy Eloy 962 . En mi caso espero con ganas a que llegue el viernes, después de terminar mi jornada laboral para disfrutar del finde con mi familia y mis hijos . Saludos



Soy DORA, 216 a mí me gusta el domingo porque disfruto con mis nietos y paseamos



Buen día equipo, cuando trabajaba el mejor día para mí era el martes, era el día en el que se encarrilaba la semana laboral, ahora jubilado, todos son los mejores, saludos Raúl



El dia que más me gusta es el miércoles porque es mitad de semana y se acorta asi llega el sabado y descansamos, soy Yessica 654



Hola!. Un gran día es el Miércoles ya que estás a mitad de la semana pero, el mejor por unanimidad es el Viernes, al otro día no hay que levantarse tan temprano como en el resto de los días que tenes horario para todo. Estela 666



Buen día el Día que más me gusta es el lunes .Porque empieza una nueva semana que Dios me da para vivir con mi seres queridos .Y los Domingos soy muy especiales porque es el día para estar reunidos en familia .Gracias los escucho siempre .Daniela 583



Hola como andan? a mí me gusta los Domingos porque puedo compartir el día con mis abuelos. Gracias soy Cielo 322



Hola muy lindo dia me gustan todos si tengo que elegir me quedaría con el miércoles pero la verdad cada dia tiene un algo distinto asi lo veo yo un cariño los escucho siempre, Lucia



Buen dia,como andan? soy Sandra 436. Yo el dia que más disfruto y espero que llegue es el fin de semana, particularmente el domingo para disfrutarlo con mi familia, levantarnos más tarde ese dia, almorzar juntos,y disfutar de pasear con nuestros hijos, besos



Hola Claudia y equipo,para el mejor día desde chica es el jueves y mis dos hijas nacieron un jueves con diferencia de 5 años, Norma 236



Buen día Equipo! A mí me gusta el día miércoles `prque me da la sensación de que se acorta la semana. Saludos. 591



Hola, el dia que más me gusta es el domingo porque disfruto con mi esposa y mis hijos y el que menos me gusta es el lunes porque me cuesta empezar la semana. Claudio Gomez 226



El dia que más me gusta es el sábado y el domingo porque puedo ir a pasear con mi familia y el que menos me gusta es el lunes porque me cuesta arrancar el dia no se por qué pero es muy lunes. Ana Laura Carabajal 526

16.02.2018 ¿Cómo se debe actuar ante un amor no correspondido? Los oyentes de "Mejor de mañana" respondieron a la consigna de este viernes y participaron de los premios del día.

Este viernes, oyentes de "Mejor de mañana" respondieron a la consigna del día: ¿Cómo se debe actuar ante un amor no correspondido? y Ana Laura Carabajal (526) resultó la ganadora de 1 docena de empanadas de Estilo Campo; 1 atención en TRC Peluquería científica en Necochea 2085; 1 Voucher de Reino Spa en 25 de mayo 2527 y 1 turno de fútbol 5 en Las Canchitas en Avellaneda tras responder "mi único amor es mi esposo y jamás tuve un amor no correspondido lo que sí no correspendí".

Hola yo tengo mi amor bien corespondido y incondicional que es mi mamá Gadiel Eliazar Gómez 016



Buen día equipo, estoy escuchando y me parece que hay damas que no dicen la verdad, jaja, amores prohibidos si tuve, no correspondido no, que no me correspondieron uffff, saludos Raúl



Buen dia, cómo andan? soy Eloy 962, nunca tuve un amor ni correspondido en mi caso, pero de haber sido así, yo se lo diría, se lo haría saber de alguna manera. Besos



Buen dia Claudia, el amor no correspondido hay que dejarlo ir. Tengo una amiga que le está pasando eso y está depresiva. Ojo aclaro no me pasa a mí yo estoy refeliz con mi marido Juan y con los consejos que das, están muy buenos

Soy Matías, terrible lo del municipio, menos mas que los primos de Galli están capacitados...una vergüenza que quieran sacarle plata a la gente que no tiene recursos. Amor no correspondido fue los que eligieron a este Gobierno ahora se dan cuenta quienes son realmen



Buen día equipo. La condigna es cómica en el fondo. Si uno ve que no dan bolilla de la otra parte no hay que insistir, es preferible dar vuelta la hoja, dejar de lado a esa persona si no se quiere sufrir y tratar de ocupar la mente en otras cosas: salir con amigas/os, hacer caminatas y conocer gente nueva que valga la pena. Con el paso del tiempo, si se vuelve a cruzar a esa "persona" uno se replantea: Qué le vi?, ja ja ja no era tan lindo/a como nos pareció en su momento y ni hablar si el tiempo fue cruel con esa persona (pelado, arrugas por dd se mire etc) ja ja ja. Gracias por Chayanne. Buen fin de semana. Estela 666



Hola Claudia, yo no se lo diría, hay que esperar porque en el momento menos pensado llega el amor hace 10 meses que me llegó, Norma 236



Hola!!! Ante un amor no correspondido hay que decirle a cualquier persona que tenga la paciencia de esperar que para cada cual hay una persona! El mundo es grande y chico a la vez, a no desesperarse que todo llega y los bueno se hace esperar!!! Sofia 583



Chicas. Yo no correspondí a algunos pretendientes. Pero si correspondido por el que es mi esposo, pero sin buscarlo. Se dió solo. Mabel 682



Hay que hablar o es blanco o negro no hay grises. Hay que ir de frente. Soy Elena 346



Buen dia! el destino sabe por qué las cosas no suceden..si el amor no es correspondido es porque viene algo mejor..no hay que insistir y seguir adelante..saludos! Lucas 176





04.12.2017 ¿Qué cosas te hacen feliz? Los oyentes de Mejor de mañana por 98Pop participaron de la consigna.

Con respecto a la consigna soy feliz compartiendo cosas con mi pareja por ejemplo ir a bailar, Fernando 074



Hola. Lo que me hace feliz (a mi y a mi familia) cargar un poco de ropa y salir de viaje . . . Carlitos 321



Hola lo que me hace felizzz esa estar con mis hijos y mi marido los cuatro somos felices...Marina 607, me anoto por lo camiseta de Racing y la cena



hola ,este año lo que me hizo feliz ? fue el nacimiento de santino mi sobrino y viajarrrr, Bárbara 710



Hola!!! a mí hay muchas cosas que me hacen feliz,ver a mis hijas sonreír,bailar con mi pareja,mi nieta 4 meses,Norma 236



A mi me hace feliz pintar!! Y disfrutar con mi familia en Laprida... Yesi 604



Holaaa me da paz alegría y tranquilidad llegar a casa después de trabajar y ver a mis dos hermosas hijas en ese momento se me pasa todo!!! Sole 214



Hola chicos lo que me da paz y felicidad es ir a dar clases y saber que enseñe no sólo conocimiento sino también a ser buenas personas, Lucre 924



Buen dia equipo. Respecto a la consigna, la felicidad es una mezcla entre alegrías y tristezas que vivimos. Me hace feliz ver felices a las personas que amo, cada uno logrando sus metas. Lo que también me produce felicidad es ir al gimnasio ya que es mi tiempo en el que me desconecto del resto, pueden llamar al celu que yo no existo y eso en casa lo saben y lo respetan. Encontrarse con amistades de fierro, esas que a veces no vemos cotidianamente pero, uno sabe que están siempre igual como si hubiesemos charlado el dia anterior, esas que no pierden la esencia. Estar con mis perrihijos que no son pocos. Estela 666



Hola Claudia. Me da felicidad es estar con mi señora y mis hijos. Y aún mas feliz me haría volver a trabajar, soy empleado de CIDEGAS y todavía estamos de paro esperando que se reactive. Soy Juan Manuel. 870.



Hola buenos días me da paz saber que me quedan 4 días para mis vacaciones paz, felicidad plena ja ja Soledad 959



Cuanta verdad Yane. A mí en zumba me pasa igual. ..... Y si las canciones estan buenas mas aun..... Me divierto y entretengo mucho...y si tengo que faltar ...como lo extraño!!!.....Y la felicidad no es permanente sino son momentos que te dan alegria. Me pasa tambien con ustedes... Cuando puedo escucharlos me hacen muy bien....como asi tambien disfrutar de un lindo dia y ni hablar del carino y la confianza que te brindan en mi caso los alumnos.... Cuando una clase te sale redondita y los chicos entudiasmados se enganchan....saludos Mariela 885



Gracias chicos a mí me ase feliz es estar acostada con mis amores y dormir es un placer que no se puede explicar. Soy Gise con el 696



Momento feliz cuando mis nietos me despiertan con un beso, Nora 286



Hola me hace ! ! Feliz ver a mi hijo jugar con su hijo .me da mucha ternura. Silvia 733



Hola, buen dia ser feliz es mi estado normal tengo todo lo que Dios me permite salud, trabajo y lo que no, no me preocupa. Estar en familia y disfrutar cada momento es algo de lo cual no me prohibo y momentos especiales mucho como mis hijos mi casa entre otros soy José 873



Hola chicos muy lindo programa , a mi lo que me hace ¡Feliz es Bailar ! ASI ME OLVIDO DE TODO emilce 801

30.11.2017 ¿Sobre qué tema hablarías con Gabriel Rolón? Los oyentes de Mejor de mañana por 98Pop participaron de la consigna.

Hola, quisiera las entradas para ver a Rolón. Daniel 986



Estoy muy de acuerdo con lo del submarino !!! Quiero entrada Laura 860



Hola que bueno Gabriel Rolón, yo le preguntaría por que todo es tan complicado en la vida o yo lo complico y no me doy cuenta, Bárbara 710



Hola!!! Buen dia!!! Pido por mi compañera que es muy celosa de su dorima !! Que aconseja Rolo urgente!!!!tete porfi!!! Gracias???soy Lili



Buen dia . Lo q hablaria con Rolon es que nos de algun tip o consejos para tratar y corregir a los niños/adolescentes con el tema debla tecnologia y redes sociales, etc. Tengo un niño de 11 años y las épocas son muy distintas ya q también tengo dos hijos de 26 y 29 años. Carlitos 321



Buen día.Yo le preguntaría cómo soltar a los hijos cuando ya son adultos y tienen su propia familia.Porque aunque trató de no meterme ellos dicen que soy re pesada!!!Soy Ester 274



Buen dia!!!! Quiero ganarme las entradas para ir a ver a Rolón!!!! Me gustaría mucho hablar con el acerca de las desiluciones, en cualquier tipo de relacion. Y como influye en el accionar de cada uno. Soy Jime 626



De que hablaría con Rolón?? Quiero que sea mi psicólogo y hablarle de mi vida!! Yanina 4237



Buen dia tengo un libro d Rolon pero en vivo no lo vi nunca mr gustaria verlo y el tema seria familia destruida. Como aceptar ese estado. Maria 999



Hola le preguntaría cómo afrontar o cómo superar, tener el cuidado de una sobrina y que su padre no se acuerde nunca de ella, gracias



Me gustaría preguntarle a Rolón cómo controlar los celos ya que soy muy celosa de mi pareja jaja Sole dni 214



Hermosa consigna. Estaría horas escuchándo a Gabriel y le preguntaría el "por que" de las personas que creemos son de una forma pero, ante un evento determinado muestran sus "miserias humanas", esas personas de doble discurso. Estela 666



Hola!! Buen dia!!...yo creo que no hay un solo tema... Me encantaria hablar horas y horas con el... Claramente es una persona super interesante. Que buena propuesta la de hoy!! Es la previa de esta noche me encanto !! Yesi 604.



Hola quiero participar de las entradas me gustaria hablar sobre la muerte

Buen día quisiera hablar con Rolón como hacer para pensar el futuro de mis hijos sin tener dudas por la vida que llevamos que es muy triste para las nuevas generaciones..Marina 607



Quieeero ir a ver a Gabriel. !!! Lo admiro. Me encanta!!! Elisa 503. Su simpleza y su forma práctica de relatar es único !!



Buen día, con respeto a la consigna de que tema trataría con Rolón sería problema familiar, Fernando 074



Quiero ver a Rolon! Theo 600 y sebastian 802



Hola buenos días. ..los celos hablaría.!!!! Soledad 959



Quiero ver a Rolon. Morella 459 y Amin 534



Buen día chicos!! Qué tema!! Sicólogo, sería Maravilloso tenerlo a mí lado, ya que este año fue malísimo para mí, porque de la noche a la mañana mí vida cambió por completo con la pérdida de mí esposo!! Le dicen!! Muerte súbita!!! Como sea, no hay términos para mí!! Ojalá y sería hermoso poder charlarlo con el señor Rolón, imposible lo sé!! Isabel! 462.



Hola gente. Buenos días para participar de la consigna hablaría con rolon lo difícil que es dejar un bebito cuando uno empieza a trabajar de nuevo. Quiero las entradas. Lucre 924



Buen dia equipo, se que no me van a creer, pero a mi la psicóloga me hizo dormir. A mi gustaría charlar con Rolon, sobre algo que el fundamenta de forma muy simple y efectiva, la superación de un stres pos traumáticos condimentos particulares, ya que generalizado como diagnóstico es muy claro, saludos Raúl



Entrada ROLON: Ana Lía Clemente Abad 066 de VAF



Buen dia .yo le plantearia .el como mirar la muerte de otra manera .de que esa palabra no duela tanto tras la perdida de un ser querido .y como hacer el duelo ya que es una situacion dificil de sobre llevar.gracias, Andrea195



Hola quiero participar de las entradas para rolon soy Silvana 615. Conversaria con el por qué cuesta cerrar circulos.



Hace unos meses leí el libro Historias de Diván y me sentí identificada con mis sesiones d terapia...y puedo dar fé que nunca me dormí en el diván, saludos! Flor 401

04.09.2017 ¿De quién te gustaría ser secretaria/o y organizar sus horarios y actividades? Los oyentes de Mejor de mañana por 98Pop participaron de la consigna.

A mí me gustaría ser secretaria de Sergio Massa porque es una persona muy cálida, Elena 346 Holaa chicos, me gustaría ser secretaria de Susana Gimenez y viajar juntas..Vilma 236, gracias Buen día equipo, me gustaría ser secretario del misterio de medio ambiente!!, saludos Raúl buen día equipo, me gustaría ser secretaria de algún político y ver la vida que se dan con la plata de todos nosotros y mirarlo a la cara como se ríen de la gente, algo positivo secretaria de Facundo Manes. Maria 129

Feliz dia todos lo secretarios!! Micaela 271, besos

Me gustaría ser secretaria del PAPA sería muy interesante. Elisabet 026



Hola chicas! !!yo necesitaría una secretaria porque aunque soy ama de casa necesito AYUDAAA!!!! puede ser trámites y cebarme mate! !! María 151





26.05.2017 ¿Qué costumbre de 1810 te gustaría que se mantuviese? Los oyentes de Mejor de mañaa por 98Pop participaron de la consigna.

Hola chicos! Las costumbres que me gustaría que se mantuvieran serian las reuniones donde se compartían mates y charlas, se jugaba al sapo y la taba. Me gustaría que la gente volviera a confiar en los vendedores ambulantes, para así darle una oportunidad a los vecinos de bajos recursos. Estaría bueno que siga pasando el lechero por la puerta de casa y que se mantengan las tertulias. Para que la amistad y los buenos momentos predominen siempre. Fundamentalmente que se mantengan los valores, el respeto y el amor por la Patria. Saludos. Anto 041

Hola gente! Se debería recuperar los Valores de esa época...por ejemplo el valor de la palabra..Que falta nos haría a nuestra Sociedad!!! Gabi 037

Buen día Clau, estaría bueno que se respete el amor a la patria.Muchos soldados cayeron por nosotros. Muchos héroes olvidados, cantar bien fuerte el himno. Y sobre todo el respeto a la familia. Renzo 426



Hola.. que haya pulperías para juntarse a jugar cartas. . La taba..con unos mates.. que se pueda ver ropa de esa época. Oli 834



Hola Claudia buen dia, sabés que me gustaría recobrar ese sentimiento de defender la patria sin diputados y senadores corruptos y volver a cantar el himno, recuerdo como lo cantaba yo en la escuela,. me gustaría recuperar esa argentinidad y sin duda debe haber sido emocionante estar en esa plaza nacional en 1810. Miriam Aoma

Qué hermoso sería que todos respetáramos las insignias patrias, desde la escarapela en el pecho hasta la bandera en los hogares, .....y que cantemos el Himno cuando suenan los acordes !!! Ana Lía 066



Buen día equipo, nos haría falta la honestidad y amor a la patria que hicieron esos hombres y mujeres que dejaban todo por ella, yo imagino hoy un abogado o una madre que deje todo para encabezar una lucha armada es de otro planeta hoy, sólo respeto para comenzar a ser patria, saludos Raúl



Buen dia, muchas cosas tendrían que volver, pero me encantaría ver como en esos tiempos muchos paraguas en días de lluvia, qué hermosa postal ahora es distinto muchos autos, otra vida..Viviana 195



Buen día! Viernes! Por suerte conservamos muchas comidas típicas: empanadas; pastelitos. Me gustaría recuperar el respeto.Y volver a juntarnos en la plaza principal para motivos festivos como aquella época y no por constantes reclamos como ocurre hoy en día. Maria de los Ángeles 176

Hola chicos! !!mi hijo Gabriel con solo 6 años me dijo que reaparezcan las partes del cabildo que le faltan! !! lo amo! ! María 151

Buen día equipo. Por la consigna me gustaría el respecto que había, se luchaba para el bienestar de todos no Cómo ahora que van de un lado a otro para acomodarse ellos. No les importa los demás. Maria 129.



Espero que la gente cuando vote, recuerde lo que Liliana Schwindt está haciendo por nosotros. Soy Miriam del barrio AOMA.

En Belgrano y Las Margaritas, la luz de la calle está rota hace mucho. Soy Elena.

Que pasa con Coopeletric que no repara las luminarias en avenida Del Valle y Aguilar. Hace 7 meses que no funciona. Se hace reclamo y no reparan.

Realmente si se concreta el proyecto del señor concejal Aguilera por las 70 viviendas en Sierras Bayas estaría muy bueno. Este joven edil siempre trabajando junto a los jóvenes del FPV por el bien la comunidad. Soy Pedro Saino.

Es lamentable lo del accidente de estas personas. En Sierras Bayas está la autovía pero nos falta la rotonda.

Quisiéramos invitar a alguien de la Municipalidad al barrio Los Cuarteles no se puede ni caminar por las calles. Soy Carina.

Unas de las principales causas del mal estado de las rutas es el exceso de cargas que las autoridades no ponen voluntad en controlar, se producen hundimiento y desestabilizan la normal circulación, opino con una experiencia de 45 años de transportista. Soy Oscar.

08.05.2017 ¿Cuál es el destino que deseas conocer en algún momento de tu vida? Los oyentes de Mejor de mañana por 98Pop participaron de la consigna.

Tengo pendiente Machu Pichu...siempre...Marina 953 Hola buen dia, me gustaría conocer la Antártida y llegar en el nuevo Irizar. soy Marcela 871 Claudia buen dia me gustaría volver a las cataratas, es un lugar increíble. Jorge 093



Las cataratas del Iguazú sin lugar a duda. Jesica 782



Holaa!!! Cuba conocimos y volvimos.. lo volveríamos a hacer..lugar que conocimos amigos geniales. Oli834



Buen dia el lugar que me gustaría Tailandia entre otros, gracias por hacernos soñar por un momento mientras tomo mate. Marina 013



Hola gente linda me gustaría conocer Polinesia y Grecia y en el país Tierra del Fuego, gracias por el programa, Maria 865

Buen día! Mando un feliz cumple a Marina, que se le cumpla su deseo.. Perú. ...soy Pao 878



Hola Claudia y equipo a mí me gustaría ir a Mendoza en moto. Con mi marido ya fuimos hace tres años fue hermoso, Gladys 757



Mi sueño sería Cataratas, Córdoba y Salta todavía con la edad que tengo no conozco el mar pero iría por lo primero. Elena 346



Hola equipo como están ? Bueno me gustaría conocer las Cataratas. Es un sueño que tengo me encantaría. Me gustaría llevar a mi madre para que conozca también



Buen Lunes Equipo!! Yo sueño con Tailandia....Gabi 037



Buen día equipo, a mi me gustaría poder recorrer lo que es cataratas, no sólo la parte turística, por que me contaron que hay lugares increíbles que no están dentro de lo que es el turismo, lo que es un sueño pendiente es poder conocer Los Alpes Suizos!!! Saludos Raul



Me gustaría conocer El Líbano. Jesús 963



Hola chicos!!! Lo mío es simple,me gustaría ver salir el sol a la orilla del mar,nunca me acompañaron,pero ahora tengo una pareja al que AMO,lo vamos hacer en vacaciones ,no es romántico. Norma 236



Hola a mi me gustaría viajar conocer las Cataratas y mi sueño es conocer el Tigre este año, espero poder hacerlo. Bárbara 710



Hola Claudia y compañía. Me gustaría conocer Areso, el pueblito donde nació mi abuela paterna en Navarra, España. Soy Marcela 937



Hola equipo!! yo volvería a un pueblo de campo llamado Espartillar...no es turístico..en realidad no hay nada. Pero se siente esa paz y tranquilidad que hoy en día no se encuentra...fui 2 veces porque tengo familiares ahí...besos..Flor 401



Hola chicos!!! me gustaría conocer algunas ruinas indígenas! la que sea, Machu Pichu o cualquiera!, besitos! !! María 151

Mi sueño es conocer Machu Pichu. Paula 523



Buen día. Me encantaría conocer el Glaciar Perito Moreno y volver a Córdoba para recorrer las calles que camine en el viaje de egresados, ver el dique San Roque por ejemplo. Fui a Ola Sabores, estuvo muy bueno pero, me encantó saborear y disfrutar un taco de cerdo, exquisito. La atención excelente. Estela 666

04.05.2017 ¿Como usuario de whatsapp, cómo te afectó la caída del sistema en todo el mundo? Los oyentes de Mejor de mañana por 98Pop participaron de la consigna.

Hola. Respecto a la consigna, sinceramente me enteré por TV que se había caído el sistema de whatsapp. Ni enterada además por que lo uso a la mañana más que nada para comunicarme con ustedes. Estela 666



Hola, bien día gente linda!!! ayer cuando se cayó el sistema wassaps fue cuando más lo necesitaba!! tenía que avisar a mis alumnos que faltaba una profe. Soy Mónica 357

Hola ..A mi me afectó porque yo me manejo con el médico cabecera por whatssap ..y no me lo mandaba ..así que me acerqué al consultorio y tema solucionado...También te cuento que ya saqué turno para mi papá por particular y me dieron para el miércoles..... gracias. Eliana y estaría bueno que se volviera acortar el whatsapp así hay más comunicación en persona besos. Eliana 659

Buen dia equipo, yo ni me enteré, estaba caminando por los caminos vecinales, disfrutando de la hermosa tarde, saludos Raul

Hola Claudia!! Te cuento que realmente la caída de watsapp no me afecto en nada. Hoy en día todos somos muy dependientes del celular por desgracia pero hay que saber ponerle un freno a eso. Ayer estaba tomando mates con mi abuela y disfrutando ese momento sin celu y sin tele. Me di cuenta que Whatsapp se había caído cuando a la noche entre en facebook y veía los estados de la gente. Yo creo que lo de ayer a mas de uno nos sirvió para darse cuenta de que tan compenetrado s estamos con el celular hoy en dia y como vamos desperdiciando de a poco las cosas buenas de la vida, un mate,nuestros viejos, amigos o hermanos. Saludos. Anto 041



Hola buen dia chicas la verdad ami no me afecto en nada porque mi celular es medio viejo apenas manda msj..gracias soy Natalia 779



Menos mal que yo no tengo esa aplicación porque tengo un celu muy común pero en este momento no tengo luz. Elena 346



hola gente, buen dia .yo estaba feliz con la caída de Watsaap. Pude disfrutar de una charla y mateada tranquila con mis hijas ..jajaja que con estas redes se torna imposible. Andrea 195 Buen dia! Soy Edith 131. No me entere hasta la noche lo del wahtsapp,cuando empezaron a llover de esos mensajes que dicen que hay que enviarse entre todos. Entendi que no soy adicta porque no me afectó. Excelente programa.Como es costumbre.!!!