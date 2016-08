25.08

¿Qué indumentaria es aquella con la que más cómodo te sentís? ¿Qué prenda te identifica?

Los oyentes de "Mejor de mañana" participaron de la consigna.



Hola yo siempre ando con ropa deportiva, unos yoguins y lo de arriba lo que tengo es tan cómodo. Ah y zapatillas. Barbara 710



Buen día. La prenda con la que me siento cómoda y me identifico es el jean, no puede faltar al igual que un pantalón negro. Recuerdo con cariño una mantita que tenia de niña, me la había hecho mama y la llevaba a todos lados, después de los 7 años no supe mas de ella. Que tengan un gran día. Estela 666



Hola buen día. Te escucho todas las mañanas y las argollas que mencionas creo que se llamaban palenque, estaban en las veredas donde se ataban los caballos en el pueblo o ciudad mientras hacían sus compras o tramites, gracias soy María de Olavarría.



Buen día! Calzas para todo, diferentes modelos y colores! Pao 878



El pijama, no hay nada mejor que estar en pijama y pantuflas todo el día en la casa mirando una peli! Flor 401



Buen día, cuanta razón Clau, así vive mi hijo que tiene 16 por eso estoy sin cel, tiene el mio porque el de el esta en reparación. Besos Ivana



Me siento más cómoda con calzas y y campera deportiva y me identifico con esas prendas. Mi nombre es Andrea y mi dni termina 692



Buen día equipo, yo tengo y lo uso desde que nací, (así me lo contó mi madre) un poncho, no se bien como se llama, ya que es de esos marrones tipo vicuña que se usaba y de echo lo uso sobre el cuello, se que tiene un nombre pero no me acuerdo, es de una calidad hermosa, a parte de lo afectivo es una prenda que cuando no la llevo puesta esta a los pies de la cama, Raul (156) También les puedo contar las prendas que no les gusta usar a mis vecinas, a propósito continuo con la tarea que me dio la señora Claudia, buscando las argollas, cuando termine le paso el número final, saludos.



Buen día. La prenda que más me identifica son las calzas. Tengo varias y de muchos colores y texturas. Mi mamá durante el invierno me retaba porque decía que me iba a morir de frío. Pero yo las seguí usando porque son muy cómodas. Ella me compró un jeans y lo archivé, no las cambio por nada. Besos. Luna 936

Ganadora:

Flor 401