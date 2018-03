"Así quedó la calle San Martín después de la lluvia, con el agua que no tiene salida hacia el arroyito San Jacinto. No hay dudas que hay que realizar el trabajo de nivelación de las calles y cordón cuneta en forma urgente", demandaron vecinos de barrio AOMA a través de la red social Whatsapp.

Para realmente poder analizar la situación del transporte es necesaria una auditoría pública! No podemos confiar en el ejecutivo que les ha dado sistemáticamente aumento por decreto sin tener un análisis a fondo del servicio q brindan las concesionarias y ni como se utilizan los subsidios millonarios q reciben! Hay que revisar los tres últimos aumentos que se hicieron por decreto y sin debate público! La declaración de emergencia sanitaria no va a resolver nada de la situación del Hospital. La oposición del HCD le da más atribuciones al intendente, que es responsable de la crisis que tenemos ahora. Encima denuncian que Galli no tiene plan de salud. Cómo piensan que la emergencia que declararon puede resolver algo? Es una cortina de humo.

13.07.2017

A 24 horas de la tensión en el Hospital Municipal, qué dice la comunidad

La comunidad logró expresarse a través de los distintos canales que ofrece El Popular Medios. Diversidad de opiniones tras la tensión vivida en el Hospital Municipal "Dr. Héctor Cura" este miércoles al mediodía.

"Lamentable la situación del Hospital. El oportunismo del Sindicato termina molestando y perjudicando a la gente que tiene que hacerse atender. No es el contexto adecuado. ¿Por qué llevan las cosas a ese extremo? Indignante. Siguen sin pensar en la gente", fue uno en medio de innumerables mensajes que llegaron a través de las líneas de comunicación de EL POPULAR Medios.



Otro mensaje apuntó a que "el diálogo entre el Ejecutivo y el Sindicato (de Trabajadores Municipales) por la negociación paritaria está cortado. Los funcionarios de (Ezequiel) Galli así lo decidieron y además dieron por decreto un aumento de bolsillo que es del orden del 7%. Entonces, ¿qué tienen que hacer los empleados municipales? ¿Aceptar y agachar la cabeza? De alguna manera, hay que expresar la desaprobación a ese accionar del Ejecutivo".



En la misma línea, Gabriel "qué delirio que tiene Stuppia. Entiendo a los trabajadores, también trabajan 6 horas y en muchos lugares se ve gente ociosa. Yo también estoy por debajo de la línea de la pobreza y si me suben las tasas para pagarle los sueldos tampoco llego a fin de mes. Ahora, también habría que preguntarse si él está por debajo como puede comprar casa y camioneta. Porque desde que está al frente del gremio municipal el nivel de vida de este gremialista cambio mucho".



"Una vergüenza el Ejecutivo. Soy empleada con un hijo y gano menos de $ 10.000. Lamentable que no valore a los que estamos todos los días trabajando. El aumento del 10 % sólo tuvo impacto en los directores, y secretarios", fue otro comentario de una mujer.



Otro oyente se preguntó: "¿Stuppia es el dueño del pueblo? Toma el Hospital, prohíbe una sesión de Concejo... Habría que replantearse también a quienes se eligen como representantes sindicales".



Para Laura, "están todos locos e irrespetuosos. ¿Y los pacientes? ¿Alguien los está considerado con el desorden y los ruidos? Entiendo que están defendiendo algunas cuestiones, pero no allí".



"Con todo esto que está pasando con el tema salud, más lejano vemos la apertura de nuestra Sala 48 días cerrada", expuso Mariano Ciancio, desde el barrio Ituzaingó.



Las voces críticas fueron una constante. "Qué desastre. Es una vergüenza todo lo que pasa. Esos temas los arreglan en la Municipalidad no en el Hospital que hay gente que la pasa mal", señaló una opinión.



José consideró "lamentable que pongan a los empleados como escudos y en el Hospital. Estoy de acuerdo que se les pague bien a los profesionales, pero querer demostrar quién es el más fuerte es vergonzoso. Qué poco tacto".



"Por favor, que alguien haga algo. Soy jubilada, fui al Hospital a atenderme y me tuve que ir. Era un descontrol total. Por favor, que arreglen con las clínicas", pidió Alicia.



"¿Y los concejales qué hicieron para el Hospital?", fue otro de los planteos.



"Es lamentable lo que pasa con el Hospital, sin plata no vamos a ningún lado. El Intendente tiene que poner por decreto el 4 % al Impuesto a la Piedra y a esos 80 millones volcarlos al Hospital, ya que vienen de todos lados", se expuso en otro mensaje.

Más mensajes de televidentes que opinaron en Canal Local

Buen dia Claudia que desastre están haciendo con la salud no entiendo este desencuentro acá los enfermos no se respetan y no hablen de tiempo hay gente que no puede esperar

Impresentable lo de Stuppia, esto es pura política, falto de sentido común, ética y moral, el hospital es el núcleo esseverrista, es resistencia, algunos médicos deberían renunciar, Estoy con Ud Sr Intendente

Que impresentable es ese gremialista, q poco respecto x los enfermos .

Buen día, es verdad un desastre lo de los municipales ir al hospital a reclamar si se lo puede llamar así.

Soy paciente oncológico y se en que condiciones se encuentra la salud en nuestro pais . Lo que sucede en nuestra localidad no es ajeno a la politica provincial y nacional. El tema central es la reduccion del presupuesto en salud. Esto la refleja la nula importancia que el Estado le da a la salud.

Galli esta guionado por el PRO y oculta la ineficiencia detras de exasperantes y actuados " buenos modales"

Para los médicos hay plata para los empleados no y sin los empleados el hospital no funciona

Le recuerdo a Galli que el Servicio que mas necesita de atención es Pediatría, los niños que son nuestro futuro lo merecen en las mejores condiciones.

Buen dia los trabajadores del hospital denle gracias al concejal Rodriguez que voto en contra impuesto a la piedra y por eso no hay plata.

Que Patotero el sr stuppia como no pensó en los enfermos!! Q faltad respeto

El intendente dice que hay que cuidar los fondos,pregunto por que acomodó 500 empleados mas en el municipio

Stuppia es vergonzoso porque no les dice a los trabajadores como vive él ? A todo lujo se nota que como dirigente le va bien "

Buenas tardes, Claudia. Primera pregunta qué hace el Intendente en el Hospital, tampoco es lugar para que mude su oficina, Galli es patético. Stuppia tambien.

Una vergüenza Stuppia los empleados municipales son impresentable, es un Hospital en ese sector No hay gente internada

Cuando le pongan unos pesos a Stuppia como hizo Eseverri no hace mas quilombo el gordo impresentable

Buenas tardes Claudia el intendente y Stupia no tienen vergüenza discutir en el hospital tienen la municipalidad vergonzoso

No son municipales que no opinen no viven con un sueldo municipal

Los laburantes quieren vivir mejor. Hay un gobierno nacional que les aumenta los servicios, los precios de los alimentos, la nafta y necesitan aumento de sueldo. Estan reclamando lo que les corresponde.

Vergonzoso lo que hicieron adentro del hospital no les da vergüenza tienen otro lugar para ir a reclamar no piensan en la gente paciente enferma de ahi.

Stuppia habla de ricos y pobres?el tiene un auto de alta gama

No les alcanza el dinero y hacen lío los jubilado tenemos vivir con 5.000 $ miserables y no vamos a gritar a nadie

Hola no estoy con Galli pero Stuppia es impresentable compadezco al gremio

Que bajeza un representante como Stuppia

Si bien es descabellada la forma de tocar los bombos donde hay personas internadas también hay que ponerse en las boletas y olla de cada empleado es una vergüenza que les pague 8000

Ganaba poco en un trabajo y me fui ahora gano mas pero no hice tanto lio como los municipales

Señor Stuppia mida sus palabras y fijese donde esta, Galli no esta puesto a dedo esta donde esta por el voto de la gente

Quiero decirles a la gente que trabaja en el hospital que se vaya a trabajar donde le pagan mas yo no exigiría.

Stupia, no hables de pobres y ricos, que bien sacaste el jugo para hacerte una flor de cabaña a costas de habladurías contra los gobiernos, este y anterior

Y,,,,,,,, los concejales !!!! que hicieron para el hospital ???????

Que vergüenza dolor falta de respeto a los pacientes

Hola soy Mirta y mi marido jubilado municipal pero entiendo a la gente que quiere aumento pero me parece de muy mal gusto lo que hicieron los empleado en un hospital donde hay gente enferma una vergüenza que pidan el aumento es entendible pero no es la forma disculpen vergüenza ajena vayan al sindicato a discutir

Ahora me doy cuenta porque el personal del hospital atiende tan mal si quienes lo representan son unos mal educados e irrespetuosos

José Stupia IMPRESENTABLES!! Lamentablemente lo que estoy viendo.

Que falta de ética!!! Pero que se puede esperar de Stuppia, que no use la gente para beneficio propio no tiene cara

Stuppia es un impresentable e irrespetuoso, rata es el que hace mucho años que vive del gremio.

Linda cama le tendió el sindicalista al intendente. No se podía hablar

X favor q patotero Stuppia!!dice con respeto y es el primero q grita e incita a q no se escuche a nadie no tiene vergüenza estan en un hospital,son desagradables e impresentables el y los q lo siguen!!

Papelon en el querido hospital para no llegar a nada!!!!! vergonzoso.

Stupia !! No tienen respeto ni por los enfermos !!!

Vergonzoso lo de los municipales gritan de esa manera en el hospital donde esta el respeto por los enfermos

Sabemos que Stuppia hace arreglos para su bolsillo!!!.Y creo que ese papelón del hospital nos avergüenza a todos...queremos gente honesta.!!!

Que falta de etica pero claro que se puede esperar de Stuppia,realmente no tiene verguenza hacer esto en el hospital,que no incentive ni use a la gente para beneficio propio

El hospital no es lugar de reunión, cuanta miseria humana !!! El basura de Stuppia pide respeto, de donde, si él llevo a esos vagos.

Q clase de empleados municipales tenemos, como van a ir a un hospital a gritar, Stuppia pide respeto y el fue el q los llevo ahi , con gente así nunca vamos a salir adelante

Stupia ya paso todos. Límites. Está loco!!!!#!

Stuppia no tiene verguenza... mientras no se terminen los Sindicalistas, este Pais no mejoramas

Buenas tardes!!!! Stuppia debe renunciar porque no representa a los empleados municipales!!!

Que tremenda la falta de respeto, para con la gente que esta internada, esa gentuza merece ser sancionada, no pueden alterar de esa manera la función del hospital

Hola claudia. .estoy escuchando a la señora que trabaja en el hospital. .me parece que cero respeto de ellos, hacer ese bochinche en el hospital sea del lugar que sea es el hospital, no tienen respecto. Una vergüenza. Anahí



Qué lastima que este pasando esto teníamos un hospital modelo no pueden dejar venir abajo que nos esta pasando, Elena



Hola buen día!! hablando de excusas salieron las sábanas del hospital! !nunca puede pasar eso por una mala costura! Excusa excusa mentira, lamentable lo que pasa y vergüenza no se puede tapar el sol con un dedo!!! Araceli



Lamentable lo del sindicalista !!!!! Se están olvidando de todos los empleados que efectivizaron en el hospital !!! Los acuerdos se hacen en la municipalidad , no al lado de los enfermos!!!!!!

Buen día Equipo! La verdad que esta situación del sindicato y el municipio me indigna. De parte del sindicato que no representa a los municipales no respeta el hospital y solo tiene intereses personales. El ejecutivo que no escucha a los empleados y son unos necios. Sordos igual que todos los políticos. Mucha lucha de egos es lo único que veo. Vergüenza me dan. Silvana. 591

Como hacen los trabajadores del hospital que están trabajando para asistir a la asamblea? Es un derecho de los trabajadores realizar asambleas en los lugares de trabajo en el medio de una lucha salarial, mucho mas cuando lo q esta en debate es la crisis en el hospital y las condiciones de trabajo de los laburantes de la salud.

Buen día equipo, yo me pregunto, si las imágenes y fotos que se publicaron en todos medios y redes, son cosas desvirtuada por algún medio, son impresentables, Raul