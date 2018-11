Pedrito De La Vega estuvo presente en el programa de Mirtha Legrand

123718

La joya de Lanús se presentó en el programa de la reconocida conductora y habló de diferentes aspectos de su vida.

El joven futbolista olavarriense que se desempeña en Lanús, pasó en la noche del sábado por la mesa de Mirtha Legrand y describió diferentes aspectos de sus inicios como futbolista profesional y su actualidad.

En principio comentó que en un primer momento su intención era jugar en Club Atlético River Plate ya que "estuve un año jugando en River en Metro, yo vivía en Olavarría y viajaba, jugaba y me volvía porque era chico y no me animaba venir a vivir a Buenos Aires. Mi familia tampoco igual. Hice un año eso, al otro año me tenía que ir, no me animé y al próximo año que era 2015 yo estaba decidido. Y bueno cuando fui por diferentes cosas no quedé, no me dieron pensión".

En referencia a su llegada al granate comentó que "Lanús desde muy chiquito también, a la edad que yo iba a jugar a River, ya me había visto en un torneo en Coronel Suárez". "La verdad que siempre insistió un montón y creo que fue la mejor decisión". Por su parte destacó su llegada a la primera división de la mano de Luis Zubeldía y que "fue muy sorpresivo para mí también porque no me lo imaginaba. Y bueno, entrené una semana y me puso de titular con Racing".

Además comentó que en este momento se encuentra viviendo en la pensión del club, en la cual viven otros 60 chicos pertenencientes a las inferiores del granate.

Durante el diálogo y en un tramo de la charla se destacó especialmente la contención que recibe. "Por suerte creo que el club hace un gran trabajo en eso, me contienen muy bien. Me hablan los mismos compañeros del club" afirmó De La Vega. En la misma línea expresó: "creo que también la familia ayuda mucho. Por suerte mi familia es muy tranquila en eso, me hablan, estoy mucho con ellos porque viajan todos los fines de semana, entonces estoy muy tranquilo y lo disfruto".

Además comentó que su apodo es "Pepo" ya que a su prima cuando era pequeña no le salía pronunciar el nombre Pedro. Por último señaló que concurre al colegio secundario Alfonsina Storni y que su intención es seguir estudiando una vez que egrese de la institución.