"Deporte, escuela de vida", un nuevo programa del Municipio

133634

+ DEPORTES

En la mañana de este viernes, el intendente Ezequiel Galli firmó un convenio con el área educativa y las instituciones deportivas de la ciudad.

Ezequiel Galli en la mañana de este viernes, firmó un convenio de colaboración con el área educativa y las instituciones deportivas de la ciudad.



Se trata del proyecto denominado "Deporte, Escuela de vida" por el cual mediante la articulación entre el Municipio, el área educativa y el área deportiva, se busca incentivar el acercamiento entre los estudiantes y los Clubes e instituciones para que, mediante la promoción de las prácticas deportivas se lleve adelante la inclusión con aprendizaje.



"Les agradezco porque es un desafío para todos. Podemos demostrar que este proyecto va a marcar la educación de los chicos. Estamos a punto de empezar con la obra de la pista de atletismo. No es casual que la pista se pague con el fondo educativo, nos costó mucho, pero lo pudimos lograr porque tenemos herramientas para demostrar que el atletismo es el deporte madre de todos los deportes y la educación también tiene que ver. El deporte imprime valores en la educación", agregó el Intendente.



Asimismo remarcó que "el deporte es todo para nosotros, por eso lo tenemos como política de Estado y hemos logrado tanto en estos tres años y medio que esto es un paso más. Trabajando en conjunto y en equipo tenemos mucho para hacer".



Del encuentro participaron el subsecretario de Deportes y Recreación Juan Agustín Galli, la inspectora regional Viviana Mesón, inspectoras de las áreas pública y privada, inspectoras de educación física, como así también los representantes de los clubes y centros de educación física del partido de Olavarría. Estuvieron además el secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Diego Robbiani, el director de Gestión Deportiva Marcelo Verna, el director de Deporte Social Fabricio Carrera y el coordinador del área educativa en Deportes, Sergio Canalicchio.



La implementación del proyecto comenzará luego de que culmine el receso invernal y en principio se promocionarán el tenis, el handball y el básquet, para luego continuar con otros deportes previstos en carpeta.



El compromiso por parte de todas las partes involucradas en el proyecto prevé la realización de acciones conjuntas que permitan, además del desarrollo y crecimiento de alumnos de escuelas primarias y secundarias mediante actividades deportivas, el fomento de las actividades deportivas como prácticas saludables, como también la promoción, capacitación y detección de talentos (incluido el denominado "Plan de Altura) en el deporte sumando especialidades como por ejemplo nutrición.



Es en este marco que se fomentará la intervención de los clubes y las instituciones deportivas en los establecimientos educativos, con la invitación a los docentes y profesores de educación física a realizar perfeccionamientos.



"Estamos trabajando en conjunto con Inspección de Educación Física desde el inicio de la gestión. Venimos pensando cronogramas de actividades deportivas para todos los niveles educativos durante todo el año, tenemos conformado un muy buen grupo de trabajo", remarcó el subsecretario de Deportes y Recreación Juan Agustín Galli.



"Es un problema la desconexión entre deportes y educación. No es fácil compatibilizar la normativa de educación con la del deporte. Me parece que entender que el chico que va a la Escuela es un ciudadano de Olavarría, es un paso más que importante", dijo.



Al tomar la palabra el profesor Raúl Méndez (en representación del CEF Nº100) destacó que la realización del proyecto responde a una demanda "que se viene haciendo desde varios sectores de muchos años y que hoy se puede llevar a cabo. Se logró este trabajo en conjunto y es un orgullo, mis felicitaciones al municipio porque este logro va a ser de un gran impacto en la comunidad".



Más adelante, el subsecretario de Deportes y Recreación consideró que "poder unificar el esfuerzo económico y humano en pos de mejorar la calidad educativa me parece que es una buena propuesta" y explicó que el proyecto constará de tres etapas: "en la primera un profe de alguna actividad irá a brindar un taller a una Escuela, en una segunda etapa desde la Escuela se realizará una salida educativa, ese grupo podrá participar de la actividad en el club, donde se desarrolla el deporte y en una tercera instancia se verá el periodo de prueba si algún chico se entusiasma con la práctica hacia ese deporte".