+ DEPORTES Juan Agustín Galli y Fabricio Carrera, explicaron cómo se preparan para la final provincial

Los responsables de la logística olavarriense contaron cómo fue el camino; los objetivos y el cambio para este 2019: de lo federado a lo escolar.

Olavarría vivirá desde este sábado una nueva edición de la final provincial de los Juegos Bonaerenses. Se trata del cierre del ciclo, que comenzó con la etapa local y luego tuvo la instancia regional. Por eso, alrededor de 360 olavarrienses viajarán a Mar del Plata -entre juveniles y personas con discapacidad- para vivir una rica experiencia deportiva y social.

Juan Agustín Galli, subsecretario de Deportes y Recreación, y Fabricio Carrera, director de Deportes Social, comentaron cómo fue el año, pero también hicieron foco en uno de los cambios centrales para este 2019: el eje está en el deporte escolar.

En primera instancia, Fabricio Carrera analizó que "como siempre un grupo de profes salimos el día anterior para controlar todo; como en hoteles, comidas y transporte interno. La delegación sale a las 6, en siete colectivos, por lo que son más de 300 personas", con lo cual una parte de profesores de la Municipalidad ya se instalaron en Mar del Plata.

También aclaró que "ya se subió todo el orden de actividades para el sábado (por hoy), con las acreditaciones, aunque también será la fiesta de inauguración en el balneario Las Toscas. El domingo (por mañana) arranca todo lo que es fase regular, hasta el martes, mientras que el miércoles serán las finales".

Por su lado, Juan Agustín Galli entregó detalles de cómo fue la previa. "Fue más larga, y diferente, ya que este año el Bonaerense tomó un tinte más escolar. Por eso hubo que trabajar más dentro de las escuelas; tuvimos muchas inscripciones en la etapa local, porque sumamos cerca de 4000 participantes, quienes en algunos casos también pasaron por la instancia regional para llegar al número que tenemos ahora en la final".

"Hicimos la reunión informativa para que los padres puedan conocer a parte del equipo de trabajo que va a Mar del Plata. Tuvimos un viaje previo, con abuelos, lo que está bueno porque pudimos atenderlos directamente a ellos. Y nos fue muy bien, la pasamos bárbaro", recordó.

Además, desde lo deportivo, el funcionario analizó que "tuvimos una muy buena cosecha de medallas, sacamos tres de oro al igual que el primero que fue La Matanza y por eso quedamos en segundo lugar. Desde ya que es algo que no nos preocupa mucho porque es algo que depende de los entrenadores que están todo el año con los competidores; lo nuestro tiene que ver con la llegada a Mar del Plata y la logística allá... que la pasen bien dentro de un marco de seguridad".

Ahora, con los juveniles "vamos a los hoteles del centro ya que en esa zona está montado el operativo de seguridad armado por la provincia de Buenos Aires, al igual que el de salud. En todos los espacios de juego habrá una ambulancia presente, y habrá un hospital móvil cerca del balneario Las Toscas donde habrá actividades recreativas para los chicos en los momentos donde no compiten".

"Armar la logística no es una cuestión fácil", describió Galli y Carrera destacó que "el sábado (por hoy) es libre en cuanto a las competencias, pero sí hay muchas acreditaciones, más que nada para los chicos con discapacidad porque se hacen testeos".

Por ello, lo central será desde mañana: "La competencia es entre domingo y martes; los que clasifican siguen en semifinales y finales para el miércoles. Los que quedan eliminados en la previa el miércoles a las 8.30 vuelven a Olavarría; mientras que el resto de la delegación yo calculo que estará partiendo alrededor de las 18 para llegar a las 23".

Y, entonces, Fabricio Carrera dejó en claro que "está todo organizado, cada deporte tiene su delegado, con lo cual buscamos que salga todo bien" y varios profes, a partir de todo el trabajo, nos han remarcado que "parece que es un Mundial".

Allí, Juan Agustín Galli explicó que "es nuestro Juego Olímpico; tratamos de vivir en el hotel como si fuera una Villa Olímpica ya que es una competencia deportiva y tratamos de que todos traten de disfrutarla de la mejor manera posible".

Para las escuelas

Fabricio Carrera aseguró que el impuso hacia los deportes con eje en las escuelas "era lo que pedíamos; el profe de educación física quería más participación del chico de las escuelas. Porque el deporte federado ya tiene su competencia" y, en cuanto a toda la clasificación, describieron que "este cambio pensábamos que nos iba a modificar el número de clasificados porque en Olavarría hay que 32 escuelas secundarias, mientras que en la región ciudades como Tapalqué, Alvear o Saladillo tienen dos o tres".

"No fue así", analizó Carrera ya que el número se conservó aunque con altas y bajas: "En handball no podíamos llegar a la final y en este caso tenemos dos equipos, aunque nos bajó el vóleibol que era una potencia. Clasificamos en dos equipos, pero no van ya que algunas eligieron el beach bóley y otras dos no pueden ir por problemas personales".

En ese contexto, evaluaron que llevamos "17 o 18 disciplinas; aumentamos el número de atletismo y natación para los chicos con discapacidad. En líneas generales no nos afectó el cambio en lo numérico; y nosotros como profes era lo que queríamos", remarcó Carrera para que "los chicos les tomen el 'gustito' al deporte a través de los Bonaerenses".

Además, Juan Agustín Galli remarcó que "nosotros, desde el inicio de la gestión, tomamos al Bonaerense no como un evento aislado; sí como un evento para trabajar a lo largo de todo el año. Por eso empezamos con los Encuentros Deportivo Escolares, con la inspección de Educación Física, con la idea de buscar mayor participación del chico de las escuelas en los deportes".

"Este año, en particular, cuando el Bonaerense se vuelca más para lo escolar a nosotros nos coincide con el lanzamiento del Programa Deporte Escuela de Vida. Entonces, posiblemente este año el número sea menor, pero a medida que pase el tiempo va a aumentar ya que empezamos a trabajar mucho más fuerte desde lo escolar".