El AMCO desea festejar los 80 años con el TC

"No podemos quedar fuera del calendario 2021 en nuestro 80 aniversario. Junto con el Municipio vamos a manejar el tema y empezar a hablar de los valores" adelantó el presidente Juan Traversa.



Javier Torres

Con diferencia de pocos meses en la gestión, Gustavo Tolosa y Juan Traversa, llevan juntos 8 años como directivos del Automóvil Moto Club Olavarría (AMCO). El 2020 marcará el inicio del segundo período para el actual tesorero y presidente, respectivamente, que se extenderá hasta los dos primeros meses de 2021 cuando tengan que renovar los cargos, justo en el año que la entidad madre en la organización de competencias automovilísticas celebrará su 80 aniversario, luego de su fundación el 22 de febrero de 1941.



Anoche en el Salón de Usos Múltiples del Autódromo "Hermanos Emiliozzi", los miembros de la actual comisión directiva, junto con colaboradores y allegados cerraron el año. Para lo que viene se vislumbra un nuevo acercamiento con la ACTC, la idea de contar nuevamente con el TC Mouras, más la ilusión del regreso del Turismo Carretera para la gran celebración. EL POPULAR Medios reunió a los dos directivos para conocer la actualidad de la entidad.



- A dos días de cerrar el año, ¿cuál es el balance que hacen de 2019?



Juan Traversa: "Ocurrió lo que pensábamos: el 2019 se presentó como un año duro, desde lo económico, para la gestión del Autódromo. El balance es positivo al aplicar una reducción de gastos extremos y el resultado es bastante cercano a lo pretendido. De todos modos pudimos tener ocupados casi veinticinco domingos con categorías nacionales como el Turismo Pista, el TC 2000 y el Top Race V6. Si lo llevamos a un año complicado desde lo económico a nivel país, el balance cierra de manera positiva".



Gustavo Tolosa: "Un año más que debimos estar `peleando´ codo a codo con los números. Pudimos cumplir con todos y por supuesto con un grupo importante de personas poniendo lo mejor de cada uno de nosotros cuando tenemos un evento deportivo".



- No se permiten días de descanso, se celebrará la llegada del Año Nuevo y comenzarán otra vez con la actividad.



- G.T. "Todos los integrantes del grupo no tenemos descanso. Aquí es fundamental contar con el apoyo de nuestras familias, si no sería imposible. Ya iniciamos el campeonato Nocturno en diciembre, arrancamos a las 17 para finalizar a las 7.30 de la mañana. La continuidad será con dos fechas en enero, dos en febrero, para terminar en marzo. Tenemos que poner el hombre y salir adelante".



J.T. "Haber tenido la mitad del año actividad es importante para la ciudad. Siempre hacemos números y más allá de generar ingresos para el AMCO, para el autódromo, un fin de semana de actividad permite el trabajo de numerosas personas como son bomberos, banderilleros, servicio médico, distintos empleados que se contratan y los propios que generan horas extras. El balance negativo son las horas que le restamos a nuestras familias, a la actividad propia de cada uno, porque debemos realizar los trámites, hacer los permisos y concurrir a las reuniones en Olavarría como en Buenos Aires o dónde corresponda".



"No olvidemos que además, el AMCO cedió el autódromo para servicios benéficas; que aunque no genera ingreso de dinero al Club, cumplimos con la pauta de ser una entidad de puertas abiertas a la comunidad, con alguna utilidad que no sea únicamente competencias de autos o motos".



- ¿Cómo es mantener el autódromo y que sea operativo los 365 días del año?



- G.T. "Es un esfuerzo enorme. Para que sea operativo tiene que estar cortado el pasto corto, la parte de arado como de seguridad en condiciones, los pianos limpios, pintados, los desagües en condiciones para que no quede el agua. Genera un montón de actividades, además tenemos el restaurante con un numeroso personal, organizar en la semana las compras de la mercadería para dar el mejor servicio".



- Pasaron las elecciones, en Olavarría Ezequiel Galli tiene su segundo mandato. ¿Hoy cómo es la relación con el Intendente?



- J.T. "El apoyo municipal ha sido fundamental para que los números cierren. Desde que llegamos a un acuerdo a principios de 2019 pudimos establecer un muy buen diálogo; siempre pensando que el Autódromo es de Olavarría y debe ser entendido así. Ya estamos en charlas para el 2020, qué categorías pueden ser posibles y continuar con el apoyo para poder mantener a nuestros empleados".



G.T. "Somos veinticuatro miembros de comisión directiva más tres empleados. A su vez están los colaboradores donde sumamos al grupo de banderilleros, otro de cobranza, más todos los servicios que se deben contratar para un fin de semana".



- Olavarría no pudo mantener la plaza del Turismo Carretera. ¿Pretenden recuperar la carrera en 2021 cuando el AMCO festeje los 80 años?



J.T. "Es lógico pensar que al celebrar los 80 años del Automóvil Moto Club Olavarría, en coincidencia con la trayectoria que hemos tenido con la ACTC, el Turismo Carretera deba estar en nuestra ciudad. La base será el 2020 para empezar a recuperar el diálogo con Hugo Mazzacane, que si bien no está cortado, empezar a hacerlo de forma concreta. Nuestra premisa sería tener el TC Mouras y en la mismas charlar pedir fecha para el 2021. Si bien lo económico manda, no podemos quedar fuera del calendario 2021 en nuestro 80 aniversario. Junto con el Municipio vamos a manejar el tema y empezar a hablar de los valores".



G.T. "Pretendemos recuperar pronto el Turismo Carretera, pero ya iniciamos contactos con el Turismo Pista, con el Turismo Nacional. Ya conocemos los valores, ahora debemos saber cómo llegar a cubrir los gastos. También está interesada la Promocional del Atlántico para juntarse en un fin de semana con el Sudeste, lo mismo que las categorías pampeanas. Estamos abiertos a todas las categorías".



- ¿Son optimistas en encontrar una mejoría en el 2020 para el AMCO?



J.T. "Siempre somos optimistas si no sería imposible lidiar con el día a día. Debemos llevar adelante un grupo de más de veinte personas, en lo anímico, en lo estratégico para cada carrera. Pasamos un 2019 duro desde lo económico pero el grupo se encuentra unido; con ganas de seguir afrontando desafíos. Ni hablemos cuando aparecen los temas de los robos, las pocas resoluciones de algunas cosas. Uno como dirigente nunca puede dejar de ser positivo pensando en que la situación se va a modificar; pero siempre con un grado importante de realismo para que todo funcione".



G.T. "A eso tenemos que agregar que en 2019 sufrimos más de seis robos en el Autódromo que nos hizo bastante daño; en el último ocurrido hace días se llevaron 600 metros de cable de cobre; pero trabajamos, hubo gente que colaboró y nuevamente pudimos tener todo el autódromo en condiciones para realizar la competencia de cuarto de milla. Por eso siempre decimos que los dirigentes siempre somos optimistas".