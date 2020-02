"La violencia no pasa por un deporte"

140848

Así lo expresó el entrenador de taekwondo en dialogó con El Popular Medios. Además analizó el proyecto de Ley "Mano Prohibida" presentado por legisladores.

Dentro de las artes marciales y deportes de combate, el Taekwondo se destaca por la variedad y espectacularidad de sus técnicas de patadas. Es una de las artes marciales más conocidas y efectivas del mundo.



Fue convertido en deporte olímpico de arte y combate durante los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, donde fue presentado como deporte de exhibición, hasta su reconocimiento deportivo olímpico en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.



En Olavarría hay jóvenes que lo practican que han participado en diferentes torneos nacionales e internacionales. El Popular Medios compartió un entrenamiento y dialogó con el profesor Pablo Nexhip quien desde el año 1990 empezó a entrenar y en 1995 inició con la actividad formativa. Las bases y los valores son: integridad, autocontrol, cortesía y los deberes del estudiante, "hago mucho hincapié en la cortesía, en el saludar ya que el 'buenas tardes' o un saludo al retirarse de un lugar se ha perdido y es un tema de educación, de respeto, por eso le doy mucha importancia", destacó Nexhip.



El uso de la fuerza intentará ser frenado con el proyecto de Ley de "Mano Prohibida" impulsado por los legisladores Daniel Lipovetzky y Leandro Santoro no sólo para el boxeo sino para el rugby y el taekwondo "dentro de los deberes es no hacer un mal uso de la disciplina y no dañar su nombre ya que sí bien estamos un escalón más arriba por el uso de la fuerza no debemos salir a la calle a pelear, nosotros tenemos otro objetivo que es manejarnos con respeto y sí existe una pelea intentamos separar" afirmó Marco Giaquinta, joven que practica taekwondo en Olavarría.



A raíz del asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell se puso en debate el uso de la fuerza en un deporte de alto contacto dentro y fuera de la cancha, ¿qué formación reciben los jóvenes más allá de lo deportivo? para Marco Giaquinta "el taekwondo me ha formado, ha cambiado mi pensamiento pude entender que las cosas pasan por otro lado", analizó el deportista.



Aprender a ver a quien tenés enfrente no es un enemigo sino "para nosotros cuando terminamos una pelea nos saludamos como si nos conociéramos, al no ser un deporte en equipo hay que ir construyéndose a sí mismo y eso te va dando más seguridad", explicó Giaquinta.



De fondo la educación y el respeto al profesor y a quien está del otro lado sabiendo que no es un enemigo, es un compañero, "eso fomento en cada clase pero otros entrenadores a veces inculcan que tenés que salir y matar al contrincante", afirmó Nexhip, "trato de hablarles siempre y les digo que cuando salen a los boliches y alguien viene a probarlos tienen que correrse, porque si no te pueden ganar te van a lastimar y siempre remarco: si tu amigo quiere pelear separalo".



La propuesta de legislar para evitar la violencia llegará a ser debatida en Diputados y Senadores y para el profesor Pablo Nexhip explicó que "está bien si se aplica para todos sino los hechos van a seguir pasando porque la violencia no pasa por un deporte ya que muchos rugbiers son excelentes personas y no todos salen a matar".



Los deportes deberían generar confianza, autoestima, socialización y respeto. La clave está en saber utilizar la fuerza física cuando se está fuera de la cancha o de un entrenamiento "lo que más se da en la noche es sí alguien mira mal a otro y escuchas decir, ¿vamos? como si fuese algo normal en vez de disfrutar la salida con tus compañeros y pasarla lindo, es ahí cuando tenemos que decir ¡no, pará si no te hizo nada!", expresó Marco Giaquinta.



Para Pablo los principios son fundamentales en el taekwondo y si un jugador incumple es expulsado de la cancha "yo hago un deporte totalmente de contacto, nadie grita matalo y si gritás te echan, acá los papás no se meten, el deporte es así y hasta con las familias el respeto se da desde adentro", resaltó el profesor Pablo Nexhip.



Marco Giaquinta tiene 19 años practica Taekwondo desde hace casi 7 años en 2018 llegó a Cinturón Negro y "lo volvería a elegir, lo recomiendo porque fue un antes y un después en mi vida, es uno de los proyectos que tengo es enseñarlo a futuro por los valores que enseña dentro y fuera del tatami".