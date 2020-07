Facundo García: "Me estoy entrenando por mi cuenta"

+ DEPORTES Jugador de fútbol del Leganés de España

El olavarriense se entrena en Madrid, mientras aguarda novedades de cara a la próxima temporada.

A Facundo García le tocó vivir una temporada atípica, como a muchos futbolistas en el mundo debido a la pandemia por el coronavirus. Pero, para él, ese ciclo ya quedó atrás y piensa en lo que se viene. Igualmente, en parte, depende de lo que ocurra con el Leganés de España, entidad dueña de su pase.

"Yo estoy en Madrid, yo me estoy entrenando por mi cuenta en un gimnasio y de la mano de un preparador físico porque por el momento no puedo ir al Leganés por los protocolos que le piden a la Federación. Por eso hasta el momento no puedo ir al club".



Con el objetivo puesto en el próximo ciclo, el olavarriense aclaró que "la temporada no se sabe cuándo va a empezar, tampoco se sabe si el Leganés se va a quedar con la categoría o si va a descender. Por ahora no sé nada, aunque en principio arranco con ellos"

"Después, de acuerdo a cómo se vayan dando las cosas, me quedaré o me iré a otro club", señaló el futbolista en el marco de un proceso en el que debe esperar ya que para la temporada aún en curso fue cedido al AEK Larnaca, de Chipre, aunque en dicho país no se cerró el certamen y por eso el ex Olimpo regresó a España para mantener sus entrenamientos.

Vale señalar que el Leganés -Facundo García fue cedido en dos temporadas consecutivas por un tema de cupo- compró al olavarriense y el contrato se extiende hasta 2023. Ahora, el club que juega en la elite de España, no atraviesa por un buen momento y pelea por seguir en la divisional.

Público. La Bundesliga Alemana de Fútbol (DFL) planea elaborar junto con el Ministerio de Salud de ese país los protocolos para la posible admisión de los aficionados a los estadios, según declaraciones de su director ejecutivo Christian Seifert.

Seifert, en una entrevista con el dominical "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung", reproducida por la agencia DPA, señaló que "el siguiente gran reto será establecer un funcionamiento normal en estos tiempos de coronavirus".

"Los grandes eventos están prohibidos hasta el 31 de octubre, a menos que tengan un concepto de higiene y sea posible localizar posteriormente a los visitantes", explicó.



"Estamos trabajando en estas directrices y ya hay ideas iniciales que estamos intercambiando con el Ministerio de Salud", comentó el presidente de la Bundesliga sobre el proyecto de vuelta de los hinchas.

"Si quieres tener 200 espectadores en el teatro o 5000 en el estadio de Dortmund, siempre tendrás que encontrar soluciones individuales que se basen en las condiciones estructurales y posiblemente también en la situación epidemiológica en este ámbito", concluyó Seifert.

La Budesliga fue la primera gran competencia del fútbol europeo en volver sin público, el pasado 16 de mayo, después de un parate de más de dos meses por la pandemia de coronavirus.