Aniversario del Club Embajadores: "El proyecto fue creciendo año tras año"

Fernando "Tero" Di Carlo

Es una de las instituciones deportivas más nuevas en la ciudad. Sin embargo, pese a su corto período de desarrollo, ya está consolidada en el mundo futbolístico -porque es una entidad de dicha disciplina- y por eso celebra con gratitud hoy sus primeros 15 años de vida.

La entidad que fundó y que aún comanda Fernando Di Carlo tuvo, desde siempre, el objetivo de potenciar a los jóvenes e insertarlos en el ambiente profesional. Y lo logró, con figuras reconocidas hoy en Primera, aunque hay más objetivos por delante: mantener lo logrado con los chicos y pelear en la categoría superior por el primer torneo liguista.



"Es increíble llegar a 15 años; íbamos a hacer una fiesta este año para festejarlo. Teníamos la idea de invitar a todos los que pasaron durante este tiempo, pero lamentablemente la vamos a tener que dejar para el año que viene. Haremos 'los Dulces 16' como se dice ahora", sostuvo Di Carlo.



Son 15 años, es un club nuevo, pero ya pasó por muchas historias. "Todo el mundo que está en el fútbol conoce lo que es Embajadores y lo que representa. Parece más tiempo, ya que tuvimos mucha notoriedad desde un principio. Eso cuesta, pero desde el segundo año tuvimos la posibilidad de jugar en las divisiones formativas y al tercero entramos en Primera. El proyecto fue creciendo año tras año. Y eso es lo más importante, porque se fue consolidando".



Además, se cumplieron distintos objetivos. "Fue muy importante el principio. El campeonato de inferiores, que no es primordial, a nosotros nos sirvió para consolidarnos y para impulsar el crecimiento. En 2009 nos tocó jugar una semifinal de Sub 15 en el predio de AFA, donde enfrente tuvimos a Crucero del Norte, a la CAI de Comodoro Rivadavia y al Barcelona, con el proyecto de Coqui Raffo".



"Fue algo impensado, a tres años de haber empezado el proyecto. Eso nos ayudó también, aunque nos costó meter a chicos en AFA. Más que nada al principio, ya que ahora todo se hizo más fácil. El primero fue Lucio Cid, en 2009, quien quedó en Tigre", recordó Di Carlo.



Sin embargo, la actualidad marca otra cosa. "Hoy todo eso se ve consolidado en Lucas Janson y Facundo García, quienes son los más representativos del club desde su nacimiento, aunque muchos otros tienen condiciones y en cualquier momento pueden estar. Hoy son cerca de 15 los jugadores que están en AFA en clubes como Racing de Avellaneda, Estudiantes y Gimnasia de La Plata, San Lorenzo, Independiente, Aldosivi, Lanús y Ferro".



Por su lado, Di Carlo marcó que "tenemos una primera división competitiva. Si juntamos todos los chicos que tenemos afuera, sería un equipo muy competitivo y con muchas posibilidades de ser campeón. Ya lo demostramos en el 2016, cuando ganamos en playoffs y terminamos en el Federal 'C' con todos los pibes del club ya que estuvimos a la altura".



"También lo hicimos en el Federal 'B' donde jugamos de igual a igual con equipos como Liniers o Bella Vista, mientras que tuvimos la chance de ganarle a All Boys en La Pampa. Eso te demuestra que los pibes estaban a la altura. Pero después desapareció la categoría y todo ese proyecto tan lindo se truncó", se lamentó.



Entonces, en cuanto a la idea global, Di Carlo indicó que "hoy la idea es seguir creciendo. Vamos a aportar al próximo torneo que se juegue y la idea es pelear el título, ya que sería importante ganar el primer campeonato en el 15º año del club".



Di Carlo, por otro lado, indicó que "nosotros todos los años algún tipo de crecimiento tenemos. Primero teníamos una cancha sintética y luego agregamos otra; hicimos el salón, agregamos el riego a la cancha y las tribunas. Ahora estamos cerrando todo el estadio; son cosas que demandan en lo económico y también en tiempo".



Y, además, se da todo en un contexto de pandemia. "Estamos en una incertidumbre, pero la Unión de Clubes y el Bingo nos salvó. Si no fuera por eso, todos los clubes la estaríamos pasando muy mal. Los ingresos caducaron por muchos meses, pero los la salida de dinero siempre los tuvimos".



Para Di Carlo, la UdC "sirve para tener ideas en conjunto y para limar asperezas, que siempre hay. Pero esas cosas se solucionan con las reuniones que tenemos entre los presidentes. En esto estamos todos en la misma y tenemos los mismos problemas. Para mí fue muy importante y fue un paso adelante la creación de la Unión de Clubes".



En el final, Fernando Di Carlo adelantó que "hay un proyecto importante para hacer en el club, esperamos hacerlo. Seguramente se podrá dar en los próximos meses, esperemos que se dé, porque será muy importante. Es a nivel infraestructura".