"No hay que eternizarse en los puestos"

+ DEPORTES AMCO 80 AÑOS - Luis María Cajén:

Luis María Cajén fue quien sucedió a Amílcar Dirazar al frente de la entidad. Pero antes de presidente hubo un largo camino por recorrer.

"Tenía veintiún años cuando comencé siendo parte del sistema de seguridad que se implementaba en la ruta. La responsabilidad que fuimos adquiriendo al costado de la ruta era inmensa", sostiene.

"Me apasionó el tema de la seguridad. Cuando organizábamos el organigrama llegamos a ser ciento veinte jóvenes alrededor del semipermanente. Llegamos a ser profesionales con todo el equipo de banderilleros y nadie cobraba nada", valora.

Por temas particulares de desvinculó de la entidad, hasta que a mediados del 2000 lo volvieron a convocar. "Hubo una interrupción de las carreras. Me alentaron para regresar y tratar de volver a tener el Turismo Carretera. Nos volvimos a reunir amigos nuevos, otros viejos y cuando quise acordar era presidente de esta prestigiosa institución", dice sonriente.

Para luego agregar: "Estuve tres años. Me pidieron que me quedara más tiempo, pero soy un convencido que nadie debe eternizarse en los puestos dirigenciales de ningún tipo, por eso a veces se envician las instituciones y caen en el desprestigio. No es el caso del AMCO. La alternancia en la gerencia de este tipo de instituciones la hace pura, noble y prestigiosa".