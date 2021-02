+ DEPORTES AMCO 80 AÑOS - César Benigni:

Durante su mandato de cuatro años se adecuó el autódromo para poder volver a las competencias de TC

En febrero de 2017 en el Museo Municipal Hermanos Emiliozzi, se aprobó la Memoria, Balance General, Revalúo Contable y la aprobación de la gestión del 75º ejercicio del Automóvil Moto Club Olavarría (AMCO) que finalizó el 31 de diciembre de 2016 siendo su presidente César Demetrio Benigni.

Aquella noche concluyeron cuatro años de mandato para el empresario nacido en Saladillo, después de haber sido el vice de Lorenzo Librizzi en el período 2010-2012 y de Luis María Cajén en el ciclo 2008-2010.

"Mi primer acercamiento al AMCO se había dado por una invitación de Omar Rossini, pero mi llegada definitiva ocurrió con Pelusa Cajén. Todo lo ocurrido resultó muy interesante, exitosa podría definirla porque se hizo la modificación al Autódromo para volver a tener Turismo Carretera y todas las otras que se ven en la actualidad", contó.

Benigni, a pesar de no ocupar cargo en la comisión, se siente parte de la gestión que hoy lidera Traversa. "No soy dirigente, soy comerciante. Aprendí a serlo al lado de un grupo importante de personas que son los que actualmente están en el Club. Todos hemos dejado algo en nuestro paso por la institución. Me siento un privilegiado porque pasé de estar del otro lado del alambrado a presidente. Aprendí mucho, como saber consensuar y trabajar en equipo".

Para Benigni el Autódromo Hermanos Emiliozzi sigue vigente en el ámbito nacional, sin embargo tiene su opinión al respecto. "Las categorías nacionales no respetan las trayectorias de los clubes. En los últimos años se crearon autódromo con mucha inversión provincial y Olavarría ha quedado relegado. Algo va a tener que cambiar porque si no será imposible traer ciertas categorías. Hoy el AMCO y la Municipalidad no puede afrontar las condiciones económicas que solicitan".