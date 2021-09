El HCD reconoció a José "Mosquito" Montesano

+ DEPORTES

En la tarde de este miércoles se hizo entrega del Reconocimiento al "Mérito Ciudadano" al periodista y relator, destacado por su profesionalismo y compromiso con el deporte.

Este miércoles por la tarde se realizó el Reconocimiento al "Mérito Ciudadano" a José "Mosquito" Montesano, por su destacada carrera en el periodismo deportivo.

El acto tuvo lugar en la Sala de Reuniones del Honorable Concejo Deliberante, y contó con la participación de los concejales Eduardo Rodríguez, Germán Aramburu, Juan Sánchez, Martín Lastape, y María José González. Con gran emoción expresaron el agradecimiento hacia "Mosquito" Montesano por su gran labor y humildad, siendo esta distinción un sentimiento compartido por todos los ediles.

El concejal Germán Aramburu de Renovación Peronista, bloque a cargo de la iniciativa, expresó que "con su performance y su personalidad ha logrado llegar a los medios de comunicación de gran consumo masivo y se ha hecho muy querible, sobre todo en el ámbito deportivo, a través de lo que él transmite".

"Gracias. Gracias por el reconocimiento y por este espacio, por el tiempo. Estas cosas son las que se valoran realmente hoy después de todo lo que ha pasado", expresó José "Mosquito" Montesano, quien mediante sus palabras y su rostro dejó ver su alegría y emoción de estar en Olavarría. Además, dedicó un momento para referirse a la ciudad y su historia.

"Me fui sin nada, a ver qué pasaba. Necesitaba ver qué pasaba conmigo y con mi profesión. Entonces me parece que está bueno esto de que, a partir de los sueños, de las inquietudes, de las ganas, de lo que uno puede hacer, porque a veces están las ganas, pero no los recursos, le demos el valor como ejemplo. Yo siempre digo que hay muchos olavarrienses que son ejemplo" manifestó José "Mosquito" Montesano.