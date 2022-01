'Está la ilusión de lograr el ascenso"

Federal REGIONAL AMATEUR

Alan Benítez habló del presente de Ferro Carril Sud en el Torneo Regional Amateur. El defensor se refirió a la primera parte del torneo, lo que se viene, y su labor en el equipo que se ilusiona con pelea por una de las plazas en el próximo Federal "A" de fútbol.



Ferro Carril Sud se prepara para la primera serie de playoffs del Torneo Regional Amateur, que será ante Alvear de La Pampa por la Región Pampeana Sur. En ese marco, el defensor Alan Benítez tendrá su continuidad como parte del equipo tal como ocurrió en la primera fase.

El equipo "carbonero" fue el ganador de la Zona 4, con olavarrienses, y por eso tiene la chance de seguir en carrera en la pelea por el ascenso. Luego de las Fiestas, y muy atentos a protocolos debido a la situación sanitaria actual, Ferro sigue adelante y el próximo sábado emprenderá el viaje a la vecina provincia.

El defensor (que se adaptó a los dos sistemas, tanto con tres centrales como con cuatro en la línea final) se refirió a la primera parte del torneo, lo que se viene, y su labor en el equipo que se ilusiona con pelea por una de las plazas en el próximo Federal "A" de fútbol.

"No es un torneo tan largo como sí ocurría antes con los federales, es algo más corto, y entonces si le errás por un poco te podés quedar afuera. En cada partido hay que dejar el máximo, y tratar de equivocarse lo menos posible, porque después de dos partidos te puede tocar la mala suerte de quedarte afuera", explicó el defensor "carbonero" que es uno de los futbolistas que surgidos desde la casa sumó muchos minutos en la competencia.

Ahora la historia cambia, porque no será una zona con cuatro equipos de la ciudad: rival desconocido y viaje de por medio. "En el grupo tuvimos partidos muy peleados, nos conocíamos entre los jugadores, y nadie quería perder. No se arriesgaba de más, por lo que era más complicado. Ahora al rival no lo conocés, ellos no te conocen mucho, y por ello podés salir a jugarlo", describió Benítez.

Además, el defensor evaluó cómo fue la primera parte para el equipo de Gustavo Romanello. "Ferro es un equipo que va en la búsqueda de todo, tuvimos en algunos partidos con el resultado abajo y lo supimos dar vuelta. El equipo está siempre luchando y mirando para adelante".

"Estamos muy bien arriba, pero también logramos ser firmes abajo y el amistoso con Balonpié nos ayudó a reforzar eso. Fue un lindo partido para llegar de la mejor manera al fin de semana", evaluó el defensor "carbonero" quien también habló de la previa: "Hay que pensar en positivo, en salir a ganar allá ya que tenemos que lograr un buen resultado que nos favorezca para cerrar la historia acá".

Lógicamente, se piensa en grande porque Ferro quiere dar el salto: "Siempre está la ilusión de lograr el ascenso, ya que en dos oportunidades estuvimos muy cerca. Esta puede ser una oportunidad para llegar a nuestro objetivo, que es el ascenso", reconoció Benítez.

En el final, Alan Benítez habló de su momento: "Gustavo (Romanello) me dio la oportunidad de jugar desde el arranque; con los compañeros nos apoyamos en el día a día para estar mentalizados en jugar y ganar. La unión del grupo te lleva a ir para adelante".

"Ultimamente me tocó de lateral, me costó un poco a lo primero porque hace mucho que estaba jugando de central, pero por suerte todo va bien", evaluó Alan Benítez quien también destacó el cierre del 2021 con la consagración en el local: "Lo peleamos desde el inicio, no nos había ido bien aunque después remontamos. Fue un lindo año donde pudimos salir campeones, que era lo que queríamos. Ahora hay que seguir con esto, que es algo muy lindo", cerró.