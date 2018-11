Edición impresa // La Ciudad

Transporte público: los cambios que se propusieron para las líneas urbanas

Las modificaciones amplían la cobertura. Cuáles serán los recorridos "de alargue" y los horarios pico. Las "condiciones mínimas" que se solicitarán a las empresas oferentes: 25 unidades para una frecuencia de 15 minutos.

La propuesta presentada para modificar la concesión del transporte público de pasajeros locales adelantó algunos aspectos de lo que será la licitación del servicio urbano, entre ellos los cambios en los recorridos. Todo el tema está en estudio: el informe que presentó la Facultad de Ingeniería sumado al proyecto del Ejecutivo se analiza por estos días en el Concejo Deliberante. El resultado final de ese proceso dejará más certezas sobre el futuro para los 28.000 usuarios que mensualmente utilizan los colectivos para circular por Olavarría.



Mientras tanto, EL POPULAR expone algunos de los datos que se destacan de la información dada a conocer por el intendente Ezequiel Galli, el subsecretario de Gobierno, Hilario Galli, y los ingenieros Dante Galván y Silvana Gobbi en la conferencia de prensa de la semana pasada.



Los objetivos con los que se elaboraron las propuestas incluyen la actualización del servicio y la anticipación a los cambios que vendrán para la movilidad en Olavarría. Entre las previsiones, se consideró que la nueva etapa del estacionamiento medido -con la ampliación de la zona de cobertura y la automatización del servicio- tendrá un impacto tal que derivará en que más personas se volcarán al transporte público.



Para ello se contemplan el trasbordo en todas las paradas y gratuito, y las extensiones de los recorridos hasta los agrupamientos industriales.



Licitación



"Esto le modifica la vida la gente" dijeron desde el Ejecutivo al plantear la importancia del pronto tratamiento en el HCD del tema para que todo listo el 1º de mayo de 2019. Es que la concesión actual vence el 30 de abril y, para cumplir con los tiempos administrativos la licitación tendrá que lanzarse en diciembre para poder adjudicar en febrero.



A las empresas que hagan ofertas se les solicitarán "condiciones mínimas" para la prestación del servicio. Se contarán entre ellas, 25 unidades para cumplir los recorridos con una frecuencia de 15 minutos. Habrá recorridos fijos y "de alargue", que son los que se cumplirán en los horario pico.



Dentro del total de unidades se solicitará un porcentaje de adaptadas con distintas condiciones para personas con movilidad reducida. También se pedirán unidades de resguardo. El máximo de antigüedad máxima de los colectivos tendrá que adaptarse a los 10 años, que es lo que establece la Ley 24.449.



Los recorridos



Las líneas serán: 500 que se identificará con el color verde, 501 fucsia, 502 amarillo, 503 roja, 504 naranja y 505 azul. Los números y colores estarán en la cartelería que se dispondrá en las paradas y en las unidades.



Como ya se explicó, habrá recorridos fijos y "de alargue". Esto último, implica que en los horarios pico los recorridos alcanzarán más sectores que el resto del horario del servicio. Los horarios pico son de 7 a 8.30, de 12 a 13.30 y de 17 a 18.



Por ejemplo, la línea 501 tendrá como "alargue" el barrio AOMA, a donde llegará en esas tres bandas horarias. Lo mismo sucederá en la línea 502 con el barrio Matadero y los parques industriales.



Respecto de la línea 500 tendrá una reducción del recorrido dentro del barrio CECO: no llegará más hasta la avenida Del Maestro (calle 10 bis) y circulará por avenida Perón entre Pellegrini y La Rioja, para luego ingresar al barrio Facundo Quiroga donde el recorrido saldrá directamente a Avellaneda para retomar La Rioja hacia el campus de la Unicén.



También en la línea 500 se contempló una extensión condicional del recorrido por avenida Pueyrredón desde La Rioja hasta el CEMO. La condición es la pavimentación de avenida Pueyrredón en ese tramo hasta Circunvalación (avenida Eva Perón). Mientras tanto, circulará directo por La Rioja.



Los cambios más grandes se planificaron sobre la línea 504 y, con ello, se tomaron en cuenta los sectores donde se superponía con la 503. Se evitará el recorrido único entre la Sociedad Rural y el barrio Lourdes: esos sectores se separaron en líneas distintas, las cuales ambas llegan más directamente al centro de la ciudad.



¿Qué se logra con estos cambios? Eficiencia del servicio: el recorrido total que se planificó es un poco más corto que el actual, pero en la evaluación de la cobertura es mayor. Mientras el trayecto total actual de las seis líneas es de 129 kilómetros con una cobertura de 2.363 hectáreas y un alcance de 71.560 personas, en la nueva concesión pasará tener un recorrido de 125 kilómetros con una cobertura de 2.548 hectáreas para alcanzar una población de 73.050 personas. Sumará 200 hectáreas y, en el rediseño, se evitará la superposición de recorridos.



Otro de los aspectos que cambiará en la futura concesión es la distancia entre las paradas: pasará a ser cada 300 metros. Esta distancia se determinó mediante el estudio "Sube y baja" en el que además de determinar los orígenes y destinos de los usuarios, se analizó la cantidad de detenciones de cada línea.





Interurbana



El estudio de la línea urbana demandó unos 6 meses, comenzó en abril en la Mesa de Logística. Se pretende ver cómo impactan los cambios propuestos y un estudio similar para proponer modificaciones en la línea interurbana.



El proyecto de ordenanza que se analiza en el Concejo Deliberante respecto del recorrido interurbano es la extensión por tres años de la concesión. Tal como se publicó en EL POPULAR, el titular de la empresa Ola Bus, Ramiro Di Giano señaló en referencia a la prórroga que "por un lado, fue en relación a una negociación con el Ejecutivo y, por el otro lado, por el contexto económico de incertidumbre que no permite arriesgarse en el tiempo. Esta actividad no es sencilla y las dudas económicas dichas anteriormente tienden a influenciar".



Cabe recordar acerca de la extensión de las concesiones municipales, que el artículo 231 de la Ley Orgánica de las Municipalidades habilita a los Municipios a extender los contratos de concesión hasta por un tercio del plazo total y fija como condición el "acuerdo de las partes". El total sería 4 años.



Al mismo tiempo, el contrato de concesión del transporte interurbano vigente establece que la concesión se podrá extender hasta por el 50% del plazo total, también con acuerdo de las partes. El total sería 6 años.