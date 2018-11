Edición impresa // La Ciudad

Reclamos y respuestas: ¿cuáles son las principales demandas de la comunidad?

En poco más de 18 meses se reportaron casi 4 mil casos ¿Cuáles son las áreas más afectadas? Aunque el 147 es el canal más usado, buscan aumentar el conocimiento de esta herramienta que es de vital importancia tanto para el ciudadano como para el propio registro de gestión del Municipio.

Es un instrumento que se emplaza dentro del sistema de Gobierno Abierto y tiene doble función. Por un lado canalizar los reclamos de los vecinos del Partido de forma ágil y en tiempo real; y por el otro, permite a la gestión y a los funcionarios tener un registro de las demandas y aumentar la capacidad de respuesta.



La directora de Gobierno Abierto y Vinculación Ciudadana, Estefanía Disalvo consideró que "en general la gente tiene conocimiento de que existe un sistema de reclamos. De todas maneras, es algo que siempre trabajamos para difundir más a través del área de comunicación, en las ventanillas de atención al público; porque entendemos que pueden haber personas que desconozcan el sistema o esa posibilidad de hacer llegar sus reclamos".



Este sistema de reclamos (que es integral y articula con todas las áreas del Municipio) tiene 4 canales de toma de reportes. Pueden efectuarse a través de la línea telefónica al número 147 -es el más utilizado-, seguido por la web gobiernoabierto.olavarria.gov.ar/olavarria-interactiva/ en la página del Municipio. También mediante la aplicación que puede descargarse al teléfono móvil, es de muy fácil acceso y sencilla para efectuar los reclamos, y es la tercera forma en la que los vecinos efectúan sus reclamos o por Facebook, que es el canal menos utilizado.



En cualquiera de los casos, el mecanismo por el cual se encauzan los reportes, es el mismo. "Tenemos operadores a los que les llega el reclamo que el ciudadano genera. El catálogo que tienen las personas para encuadrar el reclamo es más acotado que en el cuál nosotros los volcamos. Las personas pueden seleccionar dentro de ciertos servicios que son los que atiende el municipio, situaciones diversas para reportar. Después, internamente los operadores tienen 48 horas para moderar ese reclamo y se deriva al área que corresponda y a su responsable. Una vez recibido por el área, acepta o no ese reclamo dependiendo de su injerencia y ellos generan orden de trabajo para sus inspectores. A la vez, el sistema permite generar comentarios tanto públicos como privados, y al mismo tiempo, cada responsable tiene acceso a sus propios indicadores respecto del nivel de respuesta del área, cuántos reclamos y de qué tipo le han ingresado, y todo ese seguimiento", detalló la directora.



Las áreas con mayores reclamos



De los 3.862 reclamos efectuados hasta la actualidad desde su presentación, 1.131 fueron en referencia al área Higiene y Control Urbano. En este punto, Disalvo contó que "las situaciones más reportadas son las que tienen que ver con los terrenos baldíos y las denuncias para la limpieza", por ejemplo. Gustavo Spaltro es el flamante referente de esta área. Secundada por el área de tránsito y obras públicas, donde la demanda tiene que ver con el estado de las calles, generalmente las zonas donde el pavimento no ha llegado y el área de zoonosis en cuarto lugar.



En el caso de los reclamos (760) encuadrados dentro del área de Tránsito, las demandas pasan por vehículos aparcados en lugares indebidos, circuito de vehículos en lugares no permitidos y la denuncia de automóviles abandonados en la vía pública, como los principales.



Respecto del área Obras Públicas encabezada por Julio Ferraro, los reclamos (557 reportes) denuncian falta de iluminación o lámparas deficientes, el mantenimiento de caminos y calles; y la ausencia de asfalto, entre otros.



En tanto que, los reclamos para el área de Zoonosis (359 reportes), referenciada en la Dirección de Bromatología a cargo de Mirta Alcobedo, demandan mayoritariamente atención para con los animales domésticos sueltos en la vía pública, sanitariamente descuidados o con posibles intoxicaciones o envenenados.



Del total de reclamos, el 57.19 % obtuvo respuestas; el 21.28 % se encuentra en proceso de resolución, mientras que el 11.99% corresponde al estado cancelado y el 9.54% restante está en proceso de revisión.



Doble funcionamiento



En palabras del Secretario de Desarrollo Económico, Julio Valetutto "la propuesta requiere de una gran valentía política porque las acciones de modernización tienen que ver con transparentar y hacer más visible la gestión", junto a la capacidad y la efectividad de respuesta frente a los reclamos.



La Directora de Gobierno Abierto y Vinculación Ciudadana consideró que "es un logro de esta gestión, de trabajo coordinado y de repaso constante". En la actualidad se encuentran trabajando sobre los procedimientos que le continúan a cada reclamo para mejorar la capacidad de respuesta al vecino y que lo pueda ver en el portal de gobierno abierto.



- ¿Qué pasa cuando los reclamos no son competencia del Municipio?



Dentro de los reclamos que reciben, muchos de ellos no tienen margen de respuesta por parte de los servicios públicos de nuestra ciudad. Sobre este punto, Disalvo explicó que "cuando son reclamos que no le competen al municipio por lo general rondan en los mismos casos, pero los operadores directamente les indican a través de qué medio canalizar el reclamo o facilitan teléfonos para que obtengan una respuesta a lo que demandan. Entre este tipo de reclamos por ejemplo, se recibieron quejas por el servicio de Claro o de mediación vecinal que pueden llegar a confundirse con las cuestiones que el ciudadano quiere reclamar al Municipio, entonces en esos casos se trabaja en coordinación con dicha área" precisó. En el caso de tratarse sobre organismos con injerencia provincial o nacional, redirigen el reclamo a un referente de la temática.





Las categorías



En las reuniones de Gabinete Ampliado que se realizan con los funcionarios de todas las áreas periódicamente en el Centro de Exposiciones Municipales de Olavarría (CEMO), Estefanía Disalvo presenta los informes que dan cuenta de los mayores reclamos y la capacidad de respuesta de cada área.



Este tipo de informes categoriza los reclamos en:



Cancelados (donde no tiene competencia el Municipio); proceso de revisión (aquellos que no avanzan en el curso del reclamo); proceso de resolución (los reclamos que siguen su curso en tiempo y forma para dar respuesta); y finalizado (los reclamos que obtuvieron respuesta por parte del ciudadano).



Son indicadores que pueden generar políticas públicas, por ejemplo en el caso del Transporte que las mayores demandas reclaman el incumplimiento de parada y de la frecuencia, o la falta de mantenimiento del vehículo, mayoritariamente. Estos puntos fueron referenciados en la reciente presentación de un nuevo sistema de transporte público.