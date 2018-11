Edición impresa // La Ciudad

La colecta de alimentos continuará hoy en Walmart y el fin de semana que viene en otros supermercados

Comenzó la tradicional campaña "Sumá 1 más a tu mesa" que organiza el Banco de Alimentos

Seis voluntarios y voluntarias se rotaron en distintos turnos, desde las 11 hasta el cierre del comercio. La primera jornada se llevó varias donaciones y la colecta continuará hoy. En tanto que el fin de semana que viene el turno será de las sucursales del Tres Estrellas, una iniciativa que tuvo que ser suspendida por el mal clima.

El día no ayudó para que la colecta "Sumá 1 más a tu mesa" se desplegara como tenía previsto. La lluvia obligó a los organizadores de la tradicional campaña a suspender las cinco bocas de los Supermercados Tres Estrellas que tenían previsto y posponer esos puntos de donación para el próximo sábado.



Ayer, por su parte, se apostaron seis voluntarios y voluntarias en el supermercado Walmart, ya que podían estar bajo techo, resguardados del clima.



Todo comenzó a las 11 y finalizó al cierre del comercio. Se recibió variedad de alimentos donados por la gente que se acercó hasta el lugar, ya sea para realizar alguna compra o simplemente porque estaba enterado de que se haría esta colecta.



Los voluntarios se rotaron por turnos de tres horas. Por la mañana estuvieron Mariela Sarmiento y Silvana Colman. A las 14 llegó la referente de Cáritas Monte Viggiano, Chichí Nardín, con Liliana Requena, Silvana Guardia y Johana Zelaya. Por la tarde y hasta el cierre, estuvieron Jazmín Alonso y Ezequiel Alsina. Hoy, la colecta continuará en el mismo lugar.



Al ingresar a Walmart, la gente recibía de los voluntarios un folleto y una presentación sobre la colecta y el banco de alimentos. Al salir del supermercado muchos tuvieron la posibilidad de donar uno o más alimentos no perecederos.



"Por suerte anduvimos bastante bien, la gente se acercó y donó a pesar de la mañana de lluvia", contó a EL POPULAR Mariela Sarmiento minutos después de que se terminara su turno. Hoy la colecta continuará durante todo el día, también en Walmart.



Es la primera vez que Mariela participa de esta colecta. Empezó este año a realizar un trabajo solidario en nuestra ciudad y llega a la comunidad a través de la página de Facebook corazón solidario. Entusiasmada porque en cuestión de horas lograron sumar varios alimentos no perecederos, dijo que "tenemos muchas expectativas en que la campaña de buenos resultados".



Desde la organización, por su parte, la referente del Banco de Alimentos en nuestra ciudad, Silvana Colman, ya había adelantado que "todos los años tenemos una muy buena respuesta de la gente", en referencia a las expectativas puestas en esta nueva colecta.



La campaña es organizada por el Banco de Alimentos, una Ong que si bien tiene a Silvana Colman como su referente en nuestra ciudad, todavía depende de la entidad que funciona en Tandil, aunque se están realizando gestiones para abrir una sede propia en Olavarría.



La colecta del Banco de Alimentos es tradicional en nuestra ciudad y en el país. En Olavarría se realiza desde 2009, año en que Silvana tomó la posta de la iniciativa que, en aquel entonces, compartía con su tarea al frente de Red Solidaria.



Lo recaudado será llevado a un espacio que cedieron integrantes de la Asociación de Veteranos de Malvinas "2 de Abril", donde se realizará la selección de alimentos, el conteo y la posterior entrega.



El Banco



El Banco de Alimentos es una organización sin fines de lucro que contribuye a reducir el hambre, mejorar la nutrición y evitar el desperdicio de alimentos.



Lo que hace es recibir donaciones de alimentos y productos de parte de empresas, productores agropecuarios y supermercados, que luego distribuyen entre organizaciones sociales que dan de comer en el lugar a personas que lo necesitan.



Los alimentos que recibe salieron del circuito comercial, pero están perfectamente aptos para ser consumidos. De esta manera, la organización colabora con la alimentación de más de 119.000 personas por día, llegando a ellas a través de 901 organizaciones sociales ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y 37 partidos del Area Metropolitana de Buenos Aires.



Bajo el lema "Menos hambre, más futuro", busca ser un puente entre los que sufren hambre y aquellos que desean colaborar a través de un canal transparente y eficiente que les garantice que su donación llegará a miles de personas que no tienen asegurada su alimentación.



El Banco de Alimentos de nuestra ciudad depende de Tandil, pero la idea es abrir esta organización en Olavarría. "Lo que hay que analizar, en primer lugar, es si podemos generar una capacidad de alimentos local para no tener que traerlos desde Tandil", explicaba Silvana Colman a este Diario semanas antes de comenzar la nueva colecta.



Desde Tandil, cada 15 días, llegan a la ciudad alimentos para unas siete instituciones. De ahí que la intención sea tener nuestro propio Banco de Alimentos, lo que ofrecería más comodidad para las instituciones locales. "La idea es generar nuestra propia entrega", definió.



Y contó que el Banco de Alimentos "tiene un sistema empresarial. Los supermercados donan aquellos alimentos que salen del circuito comercial y se entrega a las instituciones que así lo requieren a cambio de una colaboración de $3 el kilo/litro que sirve para sostener la Organización".



Los únicos alimentos que se entregan sin costo son los que pertenecen a esta colecta denominada "Sumá 1 más a tu mesa" que ayer tuvo su primera jornada de campaña. Los voluntarios continuarán hoy con esta tarea, también en Walmart y durante todo el día. En tanto que el próximo sábado irán a las sucursales del supermercado Tres Estrellas ubicadas en calle Alsina, Rivadavia, Colón y barrio CECO.