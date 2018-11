Edición impresa // La Ciudad

Ante la reiteración de fugas de chicos alojados en el lugar

Desde la Sociedad de Fomento de barrio AOMA solicitan el desplazamiento de la comunidad Cumelén

Walter Vega reclamó a las autoridades municipales una custodia policial en el lugar. Afirmó que en los últimos días se produjeron 17 fugas. Solicitó que las autoridades provinciales ubiquen a "20 ó 25 kilómetros de la planta urbana".

Ante el recrudecimiento de situaciones complicadas en el sector, desde la Sociedad de Fomento "Carlos Von Bernard" de barrio AOMA solicitaron a las autoridades municipales y provinciales el desplazamiento de la comunidad Cumelén de su actual ubicación.



Las reiteradas críticas ante la falta de seguridad por las fugas de chicos alojados en ese lugar fueron enunciadas por Walter Vega, presidente de la entidad, quien reclamó que sea desplazada a "20 ó 25 kilómetros de la planta urbana".



El dirigente expuso que "la verdad que estamos preocupados en el sector por algunos acontecimientos ocurridos en la ciudad y que han tenido como protagonistas a los chicos de Cumelén. Lamentablemente no quieren entenderlo y tal vez los directivos se pueden enojar conmigo pero han cometido hechos ilícitos", aseguró.



Desde ese punto de vista, Vega sostuvo que "los vecinos no están de acuerdo con esta comunidad en este sector de la ciudad. No queremos que se cierre definitivamente o sacarla de la ciudad. Desde la comisión consideramos, y lo hemos dicho ya en una oportunidad anterior, cuando había fugas masivas y ante el hecho que robaron el auto a una chica del barrio", recordó.



En ese momento, "nosotros dijimos que habría que colocar un alambre perimetral. Más allá que sea un lugar de recuperación de chicos con adicciones en forma abierta, ya acá habría que poner un alambre perimetral porque estamos hablando de chicos con causas penales", enfatizó el fomentista.



En ese sentido, consideró como "lógico que por ahí los jueces digan que estaban bajo los efectos de las drogas o psicotrópicos, y los mandan a una comunidad terapéutica. Pero no son chicos para estar en una comunidad terapéutica, tienen que estar en un lugar en donde después van a esperar una condena porque están por intentos de homicidio o robos calificados", opuso.



Con ese argumento, el presidente de la Sociedad de Fomento de barrio AOMA planteó que "Cumelén perdió la esencia en cierta medida; hay un alto porcentaje de chicos con causas penales que no pueden estar en este tipo de establecimientos, por más que alguien del lugar me diga que no porque sé cómo nació Cumelén".



Con el fin de evitar confrontaciones con los vecinos "se deberían hacer los respectivos estudios y llevar a este centro asistencial a 20 ó 25 kilómetros del ejido urbano porque barrio AOMA forma parte de la planta urbana y la gente se está empezando a preocupar nuevamente".



Por otra parte, advirtió que "la policía de Loma Negra no puede estar las 24 horas buscando a los pibes que se fugan: en tres días hubo 17 fugas, donde algunos reiteraron las fugas. Esto es tan peligroso como si quieren hacer una fiesta en una casaquinta privada donde puede haber 300 chicos".



Sobre la esencia de ese enclave, resumió que "estamos en un barrio muy tranquilo, no queremos que se desordene y no vamos a permitir que se desordene. Esto desde la comunidad terapéutica se ha desmadrado. Tengo un gran aprecio por el director de la comunidad (Eduardo Vera) pero eso no significa que tenga que decirle que está todo bien porque no es así", afirmó Vega.



Una de las cuestiones a modificar sobre el funcionamiento de la comunidad terapéutica es que "los chicos no pueden andar libremente como andan y si tienen que hacer algún trámite en Olavarría, la institución tiene que tener una movilidad y que salgan con un operario. Suben al transporte normalmente y no pueden hacerlo más, van a tener que poner una custodia, pido que pongan una custodia al establecimiento las 24 horas", demandó a las autoridades municipales.



En definitiva, el fomentista sentenció que "este establecimiento ya cumplió su ciclo en este sector, ya es planta urbana, hay mucha gente, hay muchos chicos. Hay que sacar esto y llevarlo a otro lugar; tendrá que hacerse cargo el Estado provincial".



Acerca de el funcionamiento de Cumelén, "entiendo que por cada internado reciben una plata pero por eso no vamos a poner en peligro la tranquilidad de la gente de barrio AOMA y las casaquintas. Se van a enojar conmigo pero estoy en un lugar donde tengo que poner la cara y decir las cosas como son", finalizó Vega.