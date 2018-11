Edición impresa // La Ciudad

Lo informó el concejal Alejandro Gregorini, de Cambiemos

Negociaciones avanzadas para evitar el cierre del Correo en Loma Negra e Hinojo

La oficina en Loma Negra se mudará a la Delegación Municipal. En Hinojo, que ya funciona en la Delegación, el Municipio dejará de cobrar alquiler. Reclamo a Vialidad Nacional por nueva tarifa de peaje desde diciembre para vecinos de Colonia Nievas. Pedido de mejoras en las calles de Colonia San Miguel.

Variadas temáticas vinculadas con las localidades se aprobaron en la última sesión de los concejales. Una de ellas tuvo amplia repercusión días pasadas a partir del reclamo de los vecinos: el potencial cierre de las oficinas del Correo Argentino en Loma Negra y en Colonia Hinojo. La novedad, expuesta por la bancada de Cambiemos, es que en ambos casos la situación está prácticamente solucionada. El lunes habrá una reunión clave tras la cual se conocerán las definiciones.



La cuestión había sido expuesta a mediados de este mes en EL POPULAR, confirmada por el delegado de Foecyt (Sindicato de Correos), Alejandro Kette. La empresa había definido el cierre de ambas oficinas a partir de enero bajo el argumento del costo presupuestario.



Los bloques Cuidemos Olavarría y de los Trabajadores impulsaron sendos proyectos en el Concejo Deliberante que se trataron en la última sesión. Desde el eseverrismo, Einar Iguerategui, expuso el pedido al Intendente de que interceda ante Correo Argentino para sostener el funcionamiento y que ofrezca la sede de las delegaciones municipales para ubicar las oficinas. En tanto, Juan Sánchez manifestó a través de su iniciativa el rechazo a la posibilidad de cierre e hizo hincapié en el perjuicio para los vecinos que implicaría tal medida.



"Pretendemos plantear una alternativa para solucionar el problema" expresó Iguerategui. "Sabemos que se han hecho gestiones" añadió luego Sánchez y señaló que las oficinas "funcionan históricamente en esas localidades e inclusive con un servicio que de otra manera los habitantes tendrían que venir a Olavarría".



La respuesta llegó por parte del presidente de la bancada de Cambiemos, Alejandro Gregorini, quien informó que había estado el jueves en contacto con autoridades del Ejecutivo. "En Loma Negra se solucionará con el traslado a la Delegación Municipal. Y en Hinojo se cobraba un alquiler, porque ya están en la Delegación, y se le deja de cobrar" resumió sobre el avance de las definiciones.



De esta manera, el concejal comunicó que en el caso de la oficina del Correo Argentino en Loma Negra se proyecta la mudanza para funcionar en la Delegación. Y en cuanto a Hinojo, permanecerá en el mismo lugar -en la Delegación- y el Municipio dejará de cobrarle alquiler a la empresa.



Gregorini aclaró que "el lunes hay una reunión con el delegado regional de Correos para que continúen los servicios en las dos localidades". Es decir, recién el lunes se confirmarán estas medidas.



Con este panorama, los vecinos de ambas localidades tienen muchas posibilidades de seguir percibiendo el servicio tal como se desarrolla hasta ahora.



Peaje



Tras el cambio de concesionario del peaje de Hinojo, nuevas reglas se pondrían en marcha para los usuarios que son vecinos del sector. Es decir, la empresa Vial Cruz del Sur, que asumió la concesión en los peajes del Corredor A que incluye al peaje del kilómetro 276 de la ruta 226, dispuso una nueva tarifa para los habitantes de la zona.



Los afectados especialmente son los vecinos de Colonia Nievas. La concejal Gabriela Delía (Radicales Convergentes) presentó en la última sesión la situación y pidió que se comunique a la Dirección Nacional de Vialidad el reclamo.



"Los vecinos de esa zona hasta ahora tenían un abono mensual con pasadas ilimitadas. Con los cambios que les dijeron que se implementarán desde diciembre, el nuevo régimen contempla el pago del 50% de la tarifa actual y un único vehículo por familia" explicó. Consideró que con ello, se producirá un "perjuicio económico para los vecinos por los pases reiterados" de quienes realizan sus actividades y trámites en Olavarría y puntualizó que "la localidad no tiene transporte público, con lo que las familias tienen mas de un vehículo".



El aprobado en el Concejo buscó llegar con el planteo a Vialidad Nacional, para que "se mantengan las condiciones y derechos adquiridos por los vecinos de Colonia Nievas y zona rural respecto al abono mensual para vecinos". Además, se pidió al Intendente su intervención con gestiones ante esa dependencia nacional.



Infraestructura



Eduardo Rodríguez (Foro Olavarría) expuso la "situación de abandono" de las calles en Colonia San Miguel. Sostuvo que "desde hace tres años se dejó de hacer el bacheo" y que los camiones que salen de las canteras de la zona "en los últimos dos años han transitado por la localidad y por el Camino de los Ancestros porque el Municipio ha dejado de mantener el Camino de la Piedra".



Pidió reparaciones para calles de tierra y repavimentación y bacheo en las calles pavimentadas. El pedido fue por diferentes tramos de Colón, Los Fundadores, Los Patricios, 9 de Julio, San Martín y Santa Rosa.



"Después no entendemos por qué la gente reclama con violencia que el Impuesto a la Piedra no vuelve a las mínimas obras" se quejó.



Por último, la concejal Delía también presentó un pedido al Ejecutivo para que "estudie y planifique el tendido de alumbrado público en Colonia Nievas". Tuvo en cuenta que hay unos 40 habitantes estables en la localidad y que la medida aportaría seguridad y embellecimiento. La propuesta resultó aprobada por unanimidad.