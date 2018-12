Edición impresa // La Ciudad

El concejal Emilio Vitale (Frente Renovador) habló sobre el análisis del Presupuesto 2019

"Nos preguntamos si tendremos recursos el año que viene para afrontar los servicios"

Su bloque hizo hincapié en el impacto de la inflación, la devaluación y las paritarias. Recolección de residuos, mantenimiento de espacios verdes y salud, las áreas clave de un presupuesto "incremental". En la mira, los gastos que podrían recaer sobre el Municipio.

El Concejo Deliberante analiza por estos días el Presupuesto 2019. Si bien el proyecto se presentó el último día de octubre, la falta de definición en la Provincia de Buenos Aires deja algunos aspectos en duda. EL POPULAR dialogó con el concejal Emilio Vitale (Frente Renovador) quien expuso su análisis del tema y apuntó centralmente al impacto de las variables financieras: "nos preguntamos si tendremos recursos el año que viene para afrontar los servicios" remarcó.



A su vez, fue consultado por dos gastos que podrían recaer sobre los Municipios: subsidios al transporte público y a la distribución de electricidad. Es que el presupuesto nacional -ya definido- volcó esas erogaciones a las provincias. En el caso de Buenos Aires, la Gobernadora y distintos funcionarios, expusieron la intención de trasladar los pagos a los municipios. ¿Cuáles subsidios y de cuánto monto se habla? Todo es duda entre los concejales y lo será mientras siga la discusión en la Legislatura bonaerense.



Se espera para mañana la aprobación del Presupuesto 2019 de la gobernadora Vidal. Para el día siguiente, los concejales invitaron por segunda vez a la secretaria de Hacienda, Eugenia Bezzoni, a asistir a las comisiones legislativas para explicar detalles del proyecto local.



"No se ha sancionado el Presupuesto de Provincia. Sancionado el nacional, hay una transferencia de dos subsidios importantes, de impacto al bolsillo del contribuyente. Por un lado, está el transporte público y por otro, la distribución de energía eléctrica. Hay una carga que se prorrateaba a todos los ciudadanos y hoy se transfiere de Nación a Provincia" señaló Vitale. Tuvo en cuenta que "no hay información, creo que nadie la tiene. Están viendo y ajustando qué se puede hacer y a qué se puede obligar". Planteó que el tema "lo tenemos sobre la mesa, aunque no forma parte del análisis" ya que no cuentan con informacion precisa.



Variables financieras



"El presupuesto se comporta de manera incremental, se toman estructuras programáticas de ejercicios anteriores y se va reasignando nominalmente las partidas para cada programa" describió Vitale la primera lectura del proyecto local.



En segunda instancia, explicó que se analizó la ejecución de gastos de este año en lo que se tuvo en cuenta que hay grandes diferencias a partir de junio. "En el segundo semestre hay impacto de tres componentes: la inflación, la paritaria y la devaluación" indicó.



La inflación impacta en todas las áreas de la gestión, pero la devaluación afecta especialmente a salud ya que se requiere allí la compra de insumos dolarizados. "Ahí aparece una alarma" dijo el concejal.



En cuanto a la paritaria, se aplicó en el segundo semestre de este año con lo que desde el Frente Renovador se apunta a su impacto en los gastos.



Por área



Vitale también consideró que en "tres áreas ponemos el acento: son recolección de residuos y limpieza de sumideros y espacio público; mantenimiento de espacios verdes y salud. Ponemos la alarma por el impacto de las tres variables que en el segundo semestre tuvieron un golpe fuerte".



Definió que "vemos una encerrona que tiene el presupuesto" al proyectar las variables financieras sobre las áreas.



"Nos centramos en la prestación de los servicios. Nuestro interés es que los servicios se sigan prestando y con los tres componentes del segundo semestre –inflación, devaluación, paritaria- nos preguntamos si tendremos recursos el año que viene para afrontar los servicios" cuestionó el concejal. Retomó la primera mirada sobre el tema: "lo incremental es trasladar de un año a otro el presupuesto, pero hay condiciones macro que van a ser distintas en 2019. De hecho este año tiene dos semestres diferentes".



De esta manera, mostró que aumentó 413% el gasto de mantenimiento y conservación de calles urbanas y 162%, mantenimiento de caminos rurales. "Lo vemos como positivo. Pero no sabemos si es que faltó coordinación con ejecución o si se está previendo algo para el año que viene" analizó.



"Hay un área para tener en cuenta: recolección de residuos y limpieza. Tiene 20 millones en el presupuesto, para 2019 aumenta un 15%. Y allí impacta un cuarto componente, el combustible" destacó. Con ello planteó que para su bloque "la preocupación, positiva, es si alcanzará la plata porque no es lo mismo comprar un litro de nafta o de gasoil en abril que comprarlo en octubre. Hay un cambio importante en el valor del litro y eso tiene un impacto seguro a la hora de prestar un servicio como el corte de pasto, por ejemplo. Son componentes que tomamos a la hora de analizar lo incremental".



Otros aspectos



El concejal se refirió al presupuesto para obras públicas, proyectado en 330 millones de pesos para 2019. En ese sentido, destacó las que llegarán con fondos provinciales y nacionales. "Creo que el Concejo sumó porque le dio un visto bueno y celeridad a tratar esos convenios que son cordón cuneta, entoscados, asfalto, extensión cloacal y luminarias" dijo.



A su vez, se refirió a un aspecto que llamó la atención en la asignación de recursos por áreas: "al mirar las secretarías, la parte de coordinación tiene una baja importante, en algunas más del 50%. No sabemos bien qué es". Señaló que sucede en distintas áreas, especialmente en Obras Públicas y en Desarrollo Social. Vitale prefirió esperar a consultar el tema a la secretaria Bezzoni, antes de pronunciarse y se limitó a manifestar que "nos llama la atención, cambió y no sabemos por qué".