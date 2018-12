Edición Anterior: 3 de Diciembre de 2018

Serán distribuidos entre algunas instituciones de la ciudad

Más de 800 alimentos fueron recaudados en el marco de la campaña "Sumá 1 más a tu mesa"

La iniciativa estuvo organizada por el Banco de Alimentos de Olavarría. Durante dos fines de semana, los voluntarios estuvieron en la puerta de algunos supermercados locales. La gente se sumó y donó. Desde la organización se mostraron conformes con el resultado.

"El valor de la solidaridad nos motoriza, mueve a la gente y a la comunidad", sintetizó la referente del Banco de Alimentos en nuestra ciudad, Silvana Colman, para decir que la campaña que ya va por su novena edición fue realmente "muy buena".



"Suma 1 más a tu mesa" recaudó este año más de 800 artículos, entre los cuales los fideos (423 unidades), el arroz (115 unidades) y el azúcar (62 kilos) encabezaron la lista de los más donados por la gente.



La colecta se realizó el 17 y 18, y 23 y 24 de noviembre en las puertas de los supermercados Walmart y sucursales del Tres Estrellas. También se pudieron obtener leche líquida larga vida y en polvo, enlatados, yerba, cacao, paté, galletitas y algunos artículos navideños.



Lo recaudado se llevó al salón que pertenece a la Asociación Veteranos de Malvinas de nuestra ciudad, donde se realizó la selección y se distribuyó a tres instituciones: Red Solidaria, Cáritas Monte Viggiano y la Ong. Sumando sonrisas. En tanto que en los próximos días se designará una o dos entidades más (dependiendo de si es comedor o merendero).



"La gente siempre responde muy bien. Por eso yo quiero agradecer a la comunidad y también todos los que aportaron desde su lugar para que esta colecta se pueda realizar nuevamente", expresó Silvana Colman agradeciendo a los dueños del Tres Estrellas y a la gerenta de Recursos Humanos de Walmart que ha hecho el nexo para que el Banco de Alimentos se instalara también en este local. También están los voluntarios que en esta oportunidad totalizaron seis personas que fueron rotando sus turnos durante los cuatro días. Y a José Trinchín y Ricardo Moreno, de Veteranos de Malvinas, "que nos prestaron el salón para poder acopiar allí la mercadería".



El valor solidario



"El valor de la solidaridad es el que nos da impulso a todos los que participamos de estas acciones", analizó la referente del Banco de Alimentos en nuestra ciudad.



En su reflexión, dijo que la solidaridad es un valor que no solo practica la comunidad, sino también que forma parte del Estado, por lo menos así debería ser. "Desde el ‘45 que Argentina es miembro fundador de las Naciones Unidas que declara un Día de la Solidaridad, por eso digo que este valor tiene una implicancia muy importante. Es un valor político, desde el Estado y no solo de la comunidad. No es solo de carácter moral, sino que constituye una garantía para la paz mundial".



En esta sintonía, expresó que "Las Naciones Unidas tiene como objetivos lograr la paz; la seguridad; el desarrollo económico, social y humanitario. Entonces mi reflexión es que construir desde todos los ámbitos nuestras acciones a través de la solidaridad sustentaría esos valores de Naciones Unidas".



En este camino, el Banco de Alimentos es una organización sin fines de lucro que contribuye a reducir el hambre, mejorar la nutrición y evitar el desperdicio de alimentos. Lo que hace es recibir donaciones de alimentos y productos de parte de empresas, productores agropecuarios y supermercados, que luego distribuyen entre organizaciones sociales que dan de comer en el lugar a personas que lo necesitan.



Los alimentos que recibe salieron del circuito comercial, pero están perfectamente aptos para ser consumidos. De esta manera, la organización colabora con la alimentación de más de 119.000 personas por día, llegando a ellas a través de 901 organizaciones sociales ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y 37 partidos del Area Metropolitana de Buenos Aires.



Olavarría, por su parte, depende del Banco de Alimentos de Tandil, aunque la intención es poder abrir en nuestra ciudad una sede propia. "La gente es muy solidaria, siempre está sumándose a estas campañas así que estoy muy agradecida", dijo Silvana Colman.



Y cerró con una frase de Eduardo Galeano que caracteriza a la solidaridad. " ‘La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba. En cambio, la solidaridad es horizontal e implica el respeto mutuo’. No puedo dejar de reflexionar desde mi formación, desde la psicología social; y creo que ser solidario es acompasar, es caminar al paso del otro, nunca delante ni detrás, sino junto al otro".





Banco propio



Bajo el lema "Menos hambre, más futuro", busca ser un puente entre los que sufren hambre y aquellos que desean colaborar a través de un canal transparente y eficiente que les garantice que su donación llegará a miles de personas que no tienen asegurada su alimentación.



El Banco de Alimentos de nuestra ciudad depende de Tandil, pero la idea es abrir esta organización en Olavarría. "Lo que hay que analizar, en primer lugar, es si podemos generar una capacidad de alimentos local para no tener que traerlos desde Tandil", explicó Silvana Colman.



Desde Tandil, cada 15 días, llegan a la ciudad alimentos para unas siete instituciones. De ahí que la intención sea tener nuestro propio Banco de Alimentos, lo que ofrecería más comodidad para las instituciones locales. "La idea es generar nuestra propia entrega", definió.



Y contó que el Banco de Alimentos "tiene un sistema empresarial. Los supermercados donan aquellos alimentos que salen del circuito comercial y se entrega a las instituciones que así lo requieren a cambio de una colaboración de $3 el kilo/litro que sirve para sostener la Organización".



Los únicos alimentos que se entregan sin costo son los que pertenecen a la colecta como la que tendrá lugar en noviembre.