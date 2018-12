Edición impresa // La Ciudad

Busca regularizar los casos detectados a nivel local

Continúan las gestiones en el marco de la campaña "Mi primer documento"

El objetivo era detectar si había o no personas indocumentadas para poder regularizar la situación. La campaña culminó el viernes pero los trámites continúan esta semana. Hay al menos 15 casos detectados que se canalizarán a través de los registros provincial o nacional; o a través de la Justicia. En el país estiman que el 1% de la población no tiene DNI.

"Mi primer documento" es la campaña que lanzó el Gobierno nacional para dar solución al estatus de los argentinos que se encuentran sin documentación en el país y que según datos oficiales alcanza al 1% de la población total. La iniciativa se llevó a cabo desde el 20 y hasta el 30 de noviembre pero se extenderá hasta esta semana para completar las gestiones. En Olavarría, el organismo a cargo de realizar el operativo fue el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ). Paola Alberdi, su coordinadora, indicó a EL POPULAR que "aún estamos completando datos, documentación y haciendo entrevistas" para cumplir con todos los pasos requeridos dentro de la regularización.



El objetivo de la campaña es brindarles una asistencia personalizada a quienes no tienen su DNI para modificar su situación y que puedan ejercer plenamente sus derechos.



Podrán acceder al beneficio los argentinos mayores de un año en adelante que no tengan documentación, por no haber conseguido su partida de nacimiento. En el caso de personas mayores de 12 años, la regularización de esta situación exige un proceso judicial para la obtención de la documentación que acredite la identidad.



La campaña es una iniciativa conjunta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Red de CAJ, el Renaper y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social. También cuenta con la cooperación de Colegios de Abogados, Facultades de Derecho y ONG de todo el país, unidos en la Red Federal de Patrocinio Jurídico Gratuito.



Trámites y asesoramiento gratuito



La referente del CAJ sostuvo al comienzo de la campaña que "el 1% de la población total se encuentra indocumentada" a nivel país pero que sin embargo esa estimación no sería proyectable al ámbito local. La intención era y es "identificar obstáculos y trabajarlos en conjunto una vez finalizado el operativo", planteó Alberdi.



La campaña está destinada a aquellas personas que por diferentes razones nunca pudieron registrar su nacimiento, y por ello no cuentan con partidas de nacimiento ni han podido obtener su documentación personal.



La identidad jurídica es un derecho humano básico y fundamental y para avanzar en esa meta se puso en marcha una iniciativa conjunta donde se va a asistir a todas las personas y familias que lo necesiten para realizar los trámites administrativos y judiciales de inscripción de su nacimiento y la registración de su identidad.



A través de esta iniciativa, buscan ayudar a superar todos los obstáculos que impidan y dificulten acceder a la identidad y gozar plenamente de los derechos de la ciudadanía.



Mediante los Centros de Acceso a Justicia, se brinda de manera totalmente gratuita asesoramiento integral, acompañamiento, facilitación de trámites administrativos y patrocinio jurídico para trámites judiciales, para quienes lo necesiten.



Esta campaña se dirige específicamente a personas que hayan nacido en el país, que nunca hayan tenido su DNI ni partida de nacimiento. Se realizó en todos los Centros de Acceso a Justicia (CAJ) del país y en distintos puntos territoriales distribuidos en 21 provincias.



Los equipos multidisciplinarios pusieron a disposición asesoramiento e información personalizada, integral y gratuita: sobre los trámites y requisitos que cada persona necesitará para resolver los obstáculos para registrar su nacimiento y obtener toda su documentación personal.



Hubo y hay acompañamiento y asistencia gratuita de equipos especializados y multidisciplinarios para realizar todos los trámites administrativos necesarios ante los registros civiles, reunir la documentación necesaria y resolver cualquier dificultad que se presente en la tramitación.



También ofrecen patrocinio jurídico gratuito, cuidado y asistido, para todos los casos en que deban hacerse trámites judiciales para obtener la "inscripción tardía" del nacimiento y obtener toda la documentación personal.



Casos locales



En Olavarría se habrían detectado unos 15 casos en situación irregular pero aún no se hizo el balance final de la campaña. Incluso hubo trámites que se iniciaron el viernes, el último día del operativo, y que quedaron inconclusos y deberán resolverse en el transcurso de estos días.



Por otra parte, en el marco del relevamiento detectaron casos que están judicializados y, en esas situaciones, desde el CAJ se articula con organismo que esté interviniendo para prestar colaboración y destrabar la gestión, o aportar datos que agilicen el proceso.



La mayoría de los casos que llegaron al organismo local corresponden a personas mayores de 13 años.



A partir de ahora, lo que se hará desde el CAJ será depurar el registro y definir con el Registro de las Personas de la Provincia o el Registro Nacional de las Personas (Renaper), cuando corresponda, o directamente con las defensorías intervinientes.



Para mayor información o consultas, el organismo funciona de lunes a viernes, de 8 a 16, en Belgrano 2414, teléfono 429819 o también se puede consultar por WhatsApp, al 011 2706 2855.