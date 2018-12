Edición impresa // La Ciudad

Aseguran que la potencial institución contaría con el aval del Municipio

Luego de la polémica en barrio 4 de Octubre, denuncian el armado de una Federación paralela

Con cautela, los dirigentes consultados plantean que "hasta que no la oficialicen, no se puede confirmar". Pero señalan la existencia de movimientos en ese sentido. Exponen que los disidentes "van a tener que pagar el costo político".

La polémica generada en torno de la conflictiva asamblea realizada el pasado jueves para la renovación de autoridades en la Junta Vecinal de barrio 4 de Octubre expuso que las relaciones entre los fomentistas locales distan de transcurrir en medio de la cordialidad. También que las heridas provocadas por el cisma en la Federación de Sociedades de Fomento y Juntas Vecinales de Olavarría, a poco de iniciar su nuevo mandato la actual conducción con el rechazo a la participación de Laura Sequeira, directora de Relaciones con la Comunidad, durante la primera asamblea, siguen abiertas con una importante merma de participación en las reuniones.



En la actualidad, en las reuniones mensuales de la entidad interviene un grupo de instituciones que fluctúa entre 15 y 20, pero permanecen al margen un buen número que se apartaron producto del rechazo a las autoridades municipales. Así, se perdió la relación de cercanía de la Federación con fomentistas de los barrios Trabajadores, Sarmiento Norte, 10 de Junio, Escuela 6, Facundo Quiroga 2, Pikelado, El Progreso, Luz y Fuerza, 4 de Octubre, San Lorenzo, Roca Merlo, Alberdi, Provincias Argentinas, CECO, 12 de Octubre, Hipólito Yrigoyen, Tiro Federal, Sociedad de Fomento El Maestro Argentino y Sociedad de Fomento Amoroso, que en su momento firmaron un crítico documento para avalar a Sequeira.



Sin embargo, lejos de aquietar sus gestiones, estos dirigentes estarían avanzando en el armado de otra entidad representativa del sector. Según dejaron trascender los fomentistas que vieron impedida su participación en la asamblea de barrio 4 de Octubre, "esto es más profundo porque además (Oscar) López está armando una Federación paralela y justo nosotros tocamos a la única Junta Vecinal de ese grupo que tiene sede", deslizaron. En consecuencia, "ellos arman una Federación nueva porque perdieron la conducción, donde López tiene contactos con los miembros de la Federación histórica y va a hacer su jugada".



Estas versiones no carecerían de asidero, dado que varios fomentistas consultados por EL POPULAR dejaron entrever esa posibilidad aunque sin mayores certezas sobre el grado de avance del proyecto. Desde la Junta Vecinal de barrio Los Robles, próxima a renovar sus autoridades esta semana, afirmaron que "no me consta y no la aprobaría. Ni creo que lo haría la mayoría de los fomentistas. Hay un rumor pero no mucho más que eso".



Por su parte, fuentes de la Federación marcaron su reticencia a reconocerlo, ya que "hasta que no la oficialicen, no se puede confirmar". De todas formas, dejaron entrever que saben de su existencia, "Navillat y Coronel -ambos referentes de barrio Sarmiento Norte- están a la cabeza de eso, justamente hoy me llamó un conocido que a él lo fueron a ver". También marcan otros indicios, ya que "el día de la asamblea de 4 de Octubre lo gritaba Calderón".



Mientras tanto, hasta el momento "ni Mariano Moreno ni Pueblo Nuevo se sumarían, pero están otras entidades medianas que al ser llamadas desde el Municipio, si les dicen que hay una Federación nueva y que se anoten, no descartamos que participen porque hay algunos fomentistas que quieren estar bien con la Municipalidad".



De concretarse los trascendidos, "van a tener que pagar el costo político. Además, si hubiera dos Federaciones, en cada barrio podría haber dos comisiones directivas, como en el caso de la lista que no pudo presentarse en barrio 4 de Octubre: nuclearíamos a las que no pueden presentarse. No estaría bueno dos comisiones por barrio, pero quienes generan esas condiciones no somos nosotros", opusieron.



Otro experimentado dirigente señaló "no tengo confirmación porque no estoy yendo, pero es el comentario generalizado entre varios. Yo no participé de nada paralelo. Es más, no estoy de acuerdo: la lista que gano debe cumplir su mandato", recalcó.



Por último, Walter Vega, titular de la Sociedad de Fomento de barrio AOMA, en relación con esas versiones recordó que "el Municipio armó la lista que ganó las elecciones frente a la que encabezaban Mariano Ciancio y Andrea Coronel; esa lista la armó Hilario Galli y que se haga cargo de lo que hizo", denunció.



En definitiva, "da la sensación que a los fomentistas que tenemos años y experiencia no nos quieren y no sé por qué. Cuánta mediocridad hay en la estructura política; esto ya empezó cuando (José) Eseverri puso a Juan Castelli como candidato", cuestionó Vega. "No puedo decir si hay una Federación paralela, pero a esto lo hace alguien del Gabinete".