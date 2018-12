Edición impresa // La Ciudad

El jueves 27 puede ser el día clave para que se destrabe el conflicto Cerro Negro - SOECO

Ese día se realizará la quinta audiencia entre los empresarios y los representantes del sindicato ceramista, luego de que Cerro Negro decidiera dejar cesantes a 40 trabajadores, tanto de esa planta como de Losa. La dirigencia de SOECO, encabezada por Pedro Garay, se mantiene firme en su postura lógica: no quiere que haya despidos y que sean reubicados. Si para el 31 no hay acuerdo en la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo, entonces ambas partes quedarían liberadas para actuar y el sindicato podría tomar medidas de acción directa.

Se llevó a cabo en la mañana del martes pasado nueva audiencia en la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires entre el Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Olavarría (SOECO) y la empresa Cerro Negro, para definir la situación de los 40 trabajadores ceramistas que hace alrededor de un mes habían sido despedidos de las plantas Cerro Negro y Losa, pero ante la gestión del secretario general Pedro Garay y su comisión directiva, respaldados por el Dr. Juan Sánchez (máximo referente de la Casas del Trabajador) fueron reincorporados.



En esta reunión, que se inició a las 10.15 y finalizó alrededor de las 11.45, estuvieron presentes Garay, Sánchez, y los dirigentes de SOECO Gustavo Bustamante, Marcelo Citati, Javier Damiano, entre otros, acompañados por varios trabajadores que pudieron ingresar al recinto donde esperaba el delegado ministerial Javier Orsi y los representantes de la empresa (Salvi Owens y el abogado Carlos Alem).



Ya se han realizado cuatro audiencias, con finalización de conciliación obligatoria incluida el 12 de diciembre pero luego fue extendida tres veces (hubo audiencias el 23 y 28 de noviembre, y el 11 y 18 de diciembre) y nunca se ha podido llegar a un acuerdo. Es que SOECO exige que no haya despidos, ya que considera que los trabajadores pueden ser reubicados en otras secciones, sobre todo teniendo en cuenta el conocimiento que la dirigente sindical tiene de las actividades que se desarrollan en Cerro Negro y en Losa, pero desde la empresa sostienen que no es así y entonces hay una disputa que no encuentra un camino para la solución.



La próxima reunión/audiencia entre ambas partes, junto con el delegado regional Javier Orsi, será el jueves 27 de diciembre a las 12 y se espera que finalice este conflicto que lleva más de un mes. En caso de que no haya solución al 31 de diciembre, entonces el Ministerio debería liberar a la empresa y al Sindicato por lo que la situación volvería a foja cero: ello quiere decir que la empresa puede ratificar los despidos y SOECO puede llevar a cabo medidas de acción directa para protestar y reclamar por los despidos.



Al finalizar la audiencia, Pedro Garay y Juan Sánchez explicaron a los demás trabajadores y también a la prensa cómo está el cuadro de situación, y esto fue lo que dijeron:



¿Cuál fue el balance de esta reunión?



PG: "Sigue siendo, para nosotros, el mismo. Sabemos que esto se define en los últimos días. Todavía hay negociaciones que se están haciendo; las posturas son rígidas, pero de alguna manera siempre hay conversaciones y uno tiene la esperanza de poder arreglar este conflicto. Buscaremos todas las alternativas habidas y por haber para la reubicación de la gente. Nosotros seguimos en que despidos, no queremos. La empresa, por supuesto, sigue poniendo su posición y seguimos en el medio de la negociación. Pero tenemos fe de que las cosas van a terminar bien.



¿La empresa sigue poniéndose inflexible?



PG: "Sí, por supuesto. Estamos en una negociación y dentro de esa negociación ellos pueden poner su postura, y nosotros tenemos la postura que tenemos. Eso sí, nuestra postura es real: lo que no queremos son despidos de trabajadores. Creemos que la empresa puede reubicar a un montón de compañeros que ya tendría que haber reubicado, así que estamos planteando eso y planteamos esa alternativa.



¿No hubo ninguna señal de avance, de intenciones de arreglar el conflicto o se ve muy trabado?



PG: "Lo vemos como está; está trabado. Pero el tema fundamental, más allá de las trabas, es que todo se define el último día de conflicto y lo que buscamos es la alternativa para que tener una buena relación y concretar la alternativa de que no haya despidos, y especialmente que haya reubicación de los trabajadores.



¿Cuándo será el último día para continuar hablando?



JS: "Se amplió el período de conciliación, como ya estaba pactado desde la primera reunión, hasta el último día hábil de este año, así que la próxima reunión será el jueves 27 de diciembre a las 12 horas.



¿Hay algún límite para esta situación, ya que se pasas de cuarto intermedio a cuarto intermedio?



JS: "El plazo de vigencia está estipulado hasta el 31 de diciembre de 2018. Hasta ese momento rige este compás de espera, donde intentaremos desde las dos partes llegar a una posición razonable que contenga a los trabajadores".



¿Después de esa fecha, el Ministerio de Trabajo debería liberar al Sindicato para que pudiera tomar medidas de acción directa?



JS: "Una vez vencido ese plazo las partes quedan liberadas a la decisión propia de cada parte. Nosotros mantenemos el estado de alerta, movilización y conflicto, y no sabemos qué decisión tomará la empresa el 1 de enero".



¿Mientras tanto los 40 trabajadores están incorporados normalmente en la empresa?



JS: "Hasta el 31 de diciembre, sí, todos los trabajadores -salvo los que se hayan desvinculado de manera voluntaria- están reincorporados. Vencido ese plazo se retrotraen los despidos a al momento original".