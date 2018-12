Edición impresa // La Ciudad

Persisten las quejas por el incremento tarifario del servicio

Sin certezas sobre la "contribución accionaria transitoria" aplicada sobre el consumo de agua

Desde Coopelectric habían anticipado que por ese ítem se cobrarían entre "30 y 45 pesos". Pero el decreto firmado por el Ejecutivo local no precisa el porcentaje a abonar por los usuarios. Desde el frente "Por Olavarría Todos" denuncian que es un "240 por ciento" superior al consumo.

Mientras persisten las quejas de vecinos debido al incremento de tarifas en el servicio de agua corriente y la falta de certezas acerca del origen de los montos denominados "contribución accionaria transitoria" aplicados desde Coopelectric, denunciados este mes desde el frente local "Por Olavarría Todos" (POT), este medio accedió al decreto Nº 3271/18, firmado por el intendente Ezequiel Galli, donde tampoco se precisa el porcentaje a cobrar pero se da vía libre para ser embolsado desde la Cooperativa.



El pedido de incremento contenido en el expediente 5046/18 fue decretado el 1 de noviembre y en su artículo 1º sólo se precisa: "tómase razón del ajuste de la contribución accionaria transitoria aprobado por el consejo de administración de Coopelectric, en su carácter de concesionaria del servicio público de agua potable y desagües cloacales, a incorporarse a partir de la facturación del mes de noviembre de 2018".



Cabe recordar que el 28 de mayo, en la previa al tratamiento de la Rendición de Cuentas en el HCD, se decidió por "mayoría" a través de un tratamiento muy breve la aprobación de un proyecto que generó polémica. El mismo fue presentado por Coopelectric, y pedía la "adhesión en todos sus términos al marco regulatorio de los servicios de agua potable y desagües cloacales de la Provincia". En otras palabras, que el tema tarifario lo administre la Autoridad del Agua bonaerense (ADA), la ex Ocaba. De esa manera, ya no tendrán el Municipio ni el HCD injerencia en el tema, tal cual ya sucede con la luz.



En aquel momento, Germán Aramburu (Unidad Ciudadana) pidió que el proyecto volviera a comisión, y lo rechazaron de manera contundente. En ese contexto, Federico Aguilera, compañero de banca, denunció que el tema se trató "a la ligera, con urgencia".



Y ante esa urgencia inexplicable, señaló que "con este proyecto de ordenanza se está quitando las facultades del DEM y el Deliberativo para tratar y tener potestad de discutir la suba de tarifas en el agua. Hay una tendencia política a quitarle facultades, tareas, a este cuerpo deliberativo. Lo vimos en el último aumento de tasas, en el pacto fiscal".



Por su parte, Gabriela Delía también pidió que se explique el apuro que tenía el oficialismo de aprobar esta ordenanza, aunque luego dijo que el motivo existe ("es el pedido de suba del agua dentro del HCD") e incluso acompañó la propuesta.



Alejandro Gregorini, de Cambiemos, llevó las razones. "Hay un proyecto de suba que entró hace tiempo y no se ha tratado. Al no haberse expedido, la cooperativa inició acciones judiciales en Azul, donde hace reserva de derecho por más de 4 millones de pesos, dado que no se trató el tema tarifario. Con este proyecto evitaríamos el tema judicial".



Juan Sánchez (Bloque de los Trabajadores) fue el más duro en los conceptos: "un tema tan importante no debe tratarse con esta premura. Sospechábamos un acuerdo implícito en el cual sometían democráticamente a esta trampa que nos encerraron hoy. No es el camino. No es el diálogo que se dice que hay que tener".



Por estos días, desde el POT denunciaron que se trata de "un aumento inescrupuloso, reflejado en la ‘contribución accionaria transitoria’ que cobra esta entidad a cada uno de los usuarios por ser socios". De esa manera, sostienen que "se paga más por ser socios que por el servicio que brindan" y desde ese punto de vista entienden que "como socios en vez de beneficiarnos nos perjudica".



Desde ese frente vecinalista reflotaron la disputa que mantienen con la Cooperativa: "Ser socios habilita a Coopelectric a cobrarnos contribuciones accionarias y contribuciones accionarias transitorias", cuyos montos "superan el 240 por ciento del valor real del servicio brindado".





"45 pesos"



Según había establecido a mediados de julio pasado Oscar López, gerente de coordinación ejecutiva de Coopelectric, el cobro de la contribución accionaria transitoria estaba destinado a paliar el déficit originado por la falta de respuesta del HCD al pedido de aumento tarifario por parte de la Cooperativa.



"Estamos esperando una readecuación tarifaria desde hace mucho tiempo y no hemos conseguido que las tarifas sigan el incremento de los costos. En nuestros servicio, el 50% del costo es mano de obra y ha aumentado en el último tiempo de acuerdo a los índices que todos conocemos. Se nos ha puesto muy difícil mantener el servicio, desde el año 2017 no tenemos ajuste".



En definitiva, "hasta que la Provincia dictamine el cuadro tarifario definitivo, el Consejo de Administración fijó la contribución que es el equivalente a 1 peso por día para los usuarios de agua y 1,50 por día para los que tiene agua y cloacas en el servicio domiciliario" resumió el directivo.



Ese monto alcanza al 80% de los usuarios, unos 27 mil medidores, del servicio. Se trata de quienes consumen hasta 30 metros cúbicos, que ven incorporada en la factura la "contribución accionaria transitoria" por 30 pesos o 45 pesos, según accedan al agua o al agua y cloacas. López dejó en claro que no se cobra IVA por este ítem.