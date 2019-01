Edición impresa // La Ciudad

En Olavarría, se patentaron 652 autos menos que en 2017

En 2018, la venta de 0 Km. cayó más del 26% y se espera una baja importante para este año

Desde el sector aseguraron que el impacto más fuerte se sintió a partir del segundo semestre del año que pasó. En Tandil, Azul y Olavarría, la caída en promedio de ventas fue del 30% contra un 10% en todo el país. Ofrecer planes de financiación más accesibles es la clave para reactivar la venta, coincidieron desde distintas concesionarias consultadas.

Inflación, pérdida de poder adquisitivo, tasas de interés elevadas respecto al incremento de los salarios e incertidumbre fueron las variables que marcaron un 2018 difícil para todos los sectores de la economía. La venta de autos 0 Km. no fue excepción, aunque desde el sector remarcaron que el impacto más fuerte de la recesión se notó sobre el segundo semestre del año que pasó.



En Olavarría, la venta de 0 Km. cayó un 26,62% y se patentaron 652 autos menos en comparación con lo registrado en 2017, según datos oficiales. Pero eso no es todo, se espera que en este 2019 la situación empeore y la caída en las ventas sea aún mayor.



Durante 2017, en la ciudad hubo 2.449 patentamientos de autos 0 Km. En tanto que 2018 registró 1.797, es decir, 652 autos menos (un 27% menos).



"La crisis, como siempre, a los que más afecta son a las personas de clase media. Y en estos casos la disminución en las ventas de autos 0 Km. se notó en ese sector de la sociedad", coincidieron Diego Ibarburen de Dalcros (concesionario oficial de Chevrolet), Daniel Suárez de Roas (concesionario oficial de Ford) y Emiliano Melo de Le Mont (Peugeot y Citröen).



Créditos UVA que se desplomaron por la disparada del dólar y los índices inflacionarios, planes de financiación con tasas elevadas respecto de los ingresos que no acompañaron este aumento y un panorama que no asegura estabilidad fueron factores que predominaron para que las ventas cayeran "abruptamente", según definió Daniel Suárez.



Azul, Tandil y Olavarría, por su principal actividad económica que es la industrial, se vio fuertemente afectada por la crisis. Entre las tres ciudades, "hubo una caída del 30% en las ventas de 0 Km. contra un 10% que se registró a nivel país", contó Emiliano Melo con datos precisos sobre el impacto que ha tenido la economía en el sector.



Desde las tres concesionarias consultadas, por su parte, aseguraron que el impacto se dio en la clase media y que la venta de automóviles de alta gama, con pago al contado, no sufrió variaciones tan notorias. "Las tasas de financiación se fueron muy altas respecto de los salarios y los créditos UVA ya no son opción para la gente", sostuvieron como parte del análisis de la situación.



Más facilidades



Con un mercado de 700 mil autos en todo el país, el 2019 no pareciera mejorar. "Se espera una caída del 50%", según pudo saber EL POPULAR. Y en este contexto, Olavarría, Tandil y Azul, con economías industriales "no tan pujantes actualmente" sentirá el efecto de manera especial.



No hace mucho tiempo, para este año se esperaba llegar al millón de ventas de 0 Km. pero en el contexto actual, "en 2019 se esperan vender unas 400 mil unidades", adelantó Emiliano Melo.



Como contrapartida, "muchos concesionarios y marcas se han stockeado", lo que quiere decir que pueden ofrecer determinados modelos a un precio más bajo. En algunos casos, "incluso un 20% menos". El problema, claro está, es encontrar los canales viables que permitan adaptarse a la realidad social. Un camino "sería el poder ofrecer tasas de interés más bajas. Hay que tener tasas lógicas. Con tasas al 50% nadie va a comprar", analizó el referente de Le Mont.



En este sentido, remarcó que Peugeot ofrece tasa cero hasta 200 mil pesos en 36 meses. "No es que el cliente no quiera comprar. La gente llega, pregunta, consulta y analiza".



Daniel Suárez se ubicó en la misma línea, "la clase media (que es la que busca financiación) es la que más sufre la crisis", sostuvo en diálogo con EL POPULAR.



De hecho, del total de patentamientos que se registraron durante 2018, solo el 30% corresponde a automóviles 0 km. adquiridos por planes de financiación.



En Dalcros, por ejemplo, "proponemos que durante un año haya cuota fija", para algunos modelos de Chevrolet. También se ofrecen facilidades, por lo que "eso ha hecho que se moviera un poco más el mercado", aseguró Diego Ibarburen. Además, destacó que también hay un seguro de desempleo que tiene una cobertura de seis meses" y que incluye a algunos modelos de la marca.



Daniel Suárez también apuntó que En Roas se está financiando en cuotas fijas, "es una forma de dar confianza a la gente".



Es que, en estos tiempos, "hay que dar más facilidades para que la gente pueda seguir accediendo a los 0 Km.", planteó Diego. Y en esa misma línea se ubicaron Emiliano y Daniel, quienes sostuvieron que lo que se necesita son "tasas lógicas".



Para Emiliano, "la crisis pega a la clase media. Se notó el impacto y creo que para este año hay cosas que corregir. Creo que hay que ofrecer tasas de interés acordes. Es un mercado en el que durante los primeros tres meses las agencias van a tener stock que incluso ofrecen por debajo del valor de reposición".



Expectativa



A nivel nacional, la cantidad de vehículos patentados a lo largo de 2018 se desplomó 10,9% con relación a 2017, según los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).



El informe precisó que el año pasado "se completó con una cifra total de 802.992 patentamientos", mientras que en 2017 el número había sido de 901.005 unidades.



"Completamos el año más cambiante de nuestra historia", consideró a medios nacionales el presidente de Acara, Dante Alvarez. Y evaluó que "fue un año complejo, pero preferimos enfocarnos en este que comienza y en que enero suele ser una buena muestra de lo que nos espera".



El informe de la entidad destacó que "las 28.271 unidades de diciembre permitieron superar las 800.000 unidades, una cifra, que en la medida que avanzaba el segundo semestre, se dudó en alcanzar".



La cifra de diciembre representó una caída de 28,8% ya que en noviembre se habían registrado 39.717 unidades. Si la comparación es interanual, la tendencia negativa se profundiza con una merma de 40,6%, porque en diciembre de 2017 se habían patentado 47.593 unidades.



Dante Alvarez, presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) expresó que el 2018 "ha sido muy complejo y cambiante" y apuntó que la expectativa "está puesta ahora en la actividad que tendrá el inicio del 2019".





Los UVA "no van más"



Corría el último mes de 2017 cuando Gustavo analizó la posibilidad de comprar un auto a través del crédito UVA. Pidió 190 mil pesos en diciembre y encaró la compra. Las primeras cuotas rondaban unos 5 mil pesos, pero al año exacto ya había aumentado a $7.500 mil. Frente a una economía nada estable, finalmente el mes pasado decidió saldar el crédito "porque además debía más capital que el que había sacado", contó a este Diario. Para saldar la deuda, tuvo que pagar 221 mil pesos más. Es decir, pagó 100 mil pesos más por ese crédito, en solo 12 meses.



A Leandro también se le hizo imposible poder sostener una cuota que aumentaba aceleradamente. Con un crédito UVA que adquirió en 205 mil pesos, Leandro ya había abonado 20 cuotas por un total de $135 mil pero decidió cancelar y pagó para eso $215 mil. Es decir, que el crédito le costó 350 mil pesos en total y en 20 meses aumento 145 mil pesos más.



"Los créditos UVA la gente ya no los quiere, no van más, ni siquiera analizan como una posibilidad", sostuvieron desde una de las agencias consultadas para este informe.



En todo caso, quienes no pueden acceder a las ventajas de la compra al contado, analizan los planes de ahorro que ofrecen las distintas concesionarias, aunque también hayan sufrido una variación que se siente en el bolsillo de la clase media.



En estos casos, algunas agencias optaron por ofrecer planes diferenciales, con promociones que permitan aliviar al comprador. Ese será el camino que tomarán durante 2019, además de ofrecer modelos más económicos gracias al stock que han logrado tener varias de las concesionarias, con la idea de poder plantear alternativas más viables en estos tiempos de crisis.





