Será el sábado a las 18.30 y es organizada en conjunto con la parroquia Luján de Sierra Chica

Red Solidaria se prepara para la fiesta de Reyes que realizará en Parque La Hormiga

Este será el cuarto año consecutivo de este evento que convoca a una importante cantidad de niños. Para ello, desde el mes pasado Red Solidaria comenzó con la colecta de juguetes que sortearán ese día. Habrá grupos musicales e inflables para que la fiesta sea completa.

El Parque La Hormiga de Sierra Chica se prepara nuevamente para recibir a cantidad de chicos, en el marco de la fiesta de Reyes que organizan en conjunto Red Solidaria y la comisión de la parroquia Luján de Sierra Chica por cuarto año consecutivo.



El evento tendrá lugar el sábado a partir de las 18.30. Habrá golosinas y jugo para entregar a los más pequeños, juegos inflables y grupos musicales que animarán el festejo. "Es una fiesta para toda la familia así que todos están invitados para sumarse", dijo el referente de Red Solidaria en nuestra ciudad, Ramón Leguizamón, en diálogo con EL POPULAR.



Para este festejo, desde la entidad comenzaron a realizar la colecta de juguetes el mes pasado. "Tenemos bastantes, pero todavía hay tiempo para que la gente que quiera se acerque y done", apuntó Leguizamón.



Contó que en su mayoría son juguetes usados pero que están en buenas condiciones. Además, se reciben donaciones de golosinas y jugo.



El sábado, "le vamos a entregar a los nenes una bolsa de golosinas y un número. Después, los Reyes Magos van a sortear entre los regalitos entre los presentes", explicó Ramón Leguizamón en referencia a cómo será la dinámica del evento.



Dijo, además, que "tenemos buenas expectativas. El año pasado recibimos más de 400 juguetes y recibimos a unos 700 chicos". Hasta el viernes hay tiempo de colaborar. Quienes quieran acercar un juguete pueden hacerlo a la sede de la institución ubicada en Independencia y San Martín de lunes a viernes de 9 a 11 y de 14 a 16.



"Lo que necesitamos son juguetes usados pero que estén en buen estado. Una vez que los recibimos nos encargamos de ver en qué estado están y los envolvemos para entregarlos en la fiesta de Reyes", contó el referente de la entidad en nuestra ciudad que el año pasado cumplió una década de vida en Olavarría.



Además de juguetes, la gente puede donar golosinas y jugos que también serán repartidos durante el evento que se desarrollará en Sierra Chica y que espera recibir a familias de la localidad, de Olavarría "y a aquellas familias que estamos asistiendo desde Red Solidaria".



Un año "difícil"



Después de una colecta navideña que no tuvo buenos resultados, Red Solidaria apuesta a recaudar la mayor cantidad de juguetes posible para la llegada de los Reyes Magos.



"Lamentablemente para Navidad no llegamos a asistir con la canasta a todas las familias", asumió Ramón Leguizamón en referencia a lo que fue la campaña que se llevó adelante en las sucursales del supermercado Tres Estrellas de nuestra ciudad.



El año pasado, la institución también había pasado por una colecta navideña que no fue de las mejores. Ahora, para Reyes "esperamos continuar recibiendo donaciones con las mejores expectativas", marcó el referente de Red Solidaria.



Para Navidad "pudimos entregar la bolsa a unas 30 familias así que estuvimos realmente muy complicados. Mañana (por hoy) entregamos la bolsa mensual, pero todavía no sabemos lo que vamos a poder llegar a juntar".



En este contexto, de las 300 familias que esperaban recibir la bolsa navideña, Red Solidaria tuvo que priorizar a aquellas familias con más integrantes, a quienes se les entregó un pan dulce, dos budines, dos garrapiñadas, un mantecol, una lata de duraznos y alimentos no perecederos.



En el balance de lo que fue el 2018, Ramón Leguizamón fue concreto: "fue realmente un año muy complicado. La gente que colabora con nosotros es gente de clase media, trabajadora, y no ha sido un año bueno para ellos. El aumento en los precios de los alimentos, el incremento en los servicios... todo influyó para que año haya sido difícil", planteó.



Red Solidaria tiene inscriptas a 270 familias que acuden a la Ong. en busca de alimentos, calzado y ropa. "Lamentablemente no podemos llegar a todas estas familias todos los meses, por lo que vamos rotando la ayuda", contó Ramón Legizamón a este Diario respecto de la situación actual que atraviesa la institución de nuestra ciudad.



Lo que más preocupa al referente de Red Solidaria Olavarría "es el tema de los alimentos. Calzado y ropa siempre tenemos para dar a las familias, pero nos faltan alimentos. Incluso tenemos colchones y hasta camas".



En este sentido, Ramón Leguizamón puntualizó en que "se siente una merma importante en la cantidad de donaciones. Hay algunas familias que todos los meses nos acercan leche y algún que otro alimento, pero son muchas las familias que nos vienen a pedir a una ayuda y lamentablemente no tenemos para todas, vamos dándoles en forma rotativa".



Con sus altibajos, Red Solidaria cumplió el 6 de enero 11 años de vida en la ciudad. Ramón Leguizamón trabaja en la Ong. desde su creación, primero como voluntario y desde hace siete años como presidente de la entidad. Con momentos complicados, dijo que "no podemos bajar los brazos porque las familias a las que asistimos realmente lo necesitan".



Ahora las expectativas están puestas en la llegada de los Reyes, el próximo sabado en el Parque La Hormiga.La llegada de los Reyes Magos es uno de los eventos culturales más destacados de comienzo de año y también uno de los más esperados por los niños. Es por eso, que cuando Melchor, Gaspar y Baltasar visiten la localidad de Sierra Chica el domingo 7 de enero será el motivo ideal para que las familias puedan disfrutar de la jornada que tendrá espectáculos y juegos.