Alberto Nievas, presidente del PIO, analiza la situación económica en Olavarría

Industria local: "No hay crisis en las empresas" porque "todos tenemos trabajo y hemos sabido achicarnos"

A un paso de reasumir la conducción del conglomerado industrial, el dirigente tuvo elogios hacia el gobierno actual, por sus promesas y sus obras. Cuestionó las gestiones anteriores, dijo no entender a la dirigencia que alienta el paro y planteó la necesidad de que "la sociedad se involucre". En cuanto a la industria local aseguró que "en el contexto general, está bien".

"La situación es muy difícil y si no nos involucramos todos no vamos a salir" de la crisis, respondió categóricamente Alberto Nievas, presidente electo de la Asociación de Propietarios del Parque Industrial de Olavarría (PIO). Con la lista Unidad y Transparencia se impuso de manera ajustada por 40 votos contra 32 votos de la lista Reencuentro, encabezada por José Tancredi.



Nievas, propietario de Metalúrgica Nievas y con experiencia previa en la conducción del PIO, asumirá el 1º de mayo y por dos años, en reemplazo de Carlos Laraigneé que ocupa el cargo desde abril de 2017. La lista ganadora es la más cercana al oficialismo actual.



"Uno a veces prevé y otras veces se da. Esta vez se dio. No tenía previsto volver la comisión directiva porque consideré que había cumpldo con mi ciclo pero se dieron algunas cuestiones, me invitó un grupo de amigos bastante interesante como para armar un buen equipo de trabajo y aquí estoy", admitió, con tono entusiasta en "Mejor de Mañana", que se emite por 98POP, de EL POPULAR Medios.



"No han sabido gobernar"



Hubo un primer intento de elección, el 25 de febrero para renovar autoridades por un ciclo de dos años pero las irregularidades detectadas en ambas listas obligó a suspender la votación hasta que resolvieron la situación, y, con todo en regla, se concretó el proceso electoral.



"Tuvimos algún pequeño problema de forma al principio, en la fecha inicial, producto de que el estatuto no esta bien hecho, es demasiado rígido, las diferencias eran porque había asociados que tenían pagas cuotas con valores diferidos y ese fue el punto en cuestión pero se resolvió fácil y ahora logramos muy buena participación. Arriba del 70% de los propietarios votó y acá estamos", destacó Alberto Nievas.



El dirigente puso en valor la posibilidad de aportar su experiencia pero en sinfonía con "gente joven, a la cual le puedo aportar mi conocimiento" para "desarrollar y así asegurarnos dirigencia en el PIO por al menos 10 años", pronosticó.



No llega en el mejor momento y la crisis genera condicionantes que exceden a una conducción local. "El país ha quedado tan mal que no se resuelve con una sola cosa sino con un paquete de medidas que el gobierno tiene que poder aplicar para que salgan bien y nosotros tomemos confianza de que lo que el Gobierno dice lo va a cumplir", analizó Nievas.



De ese modo, al recobrar la confianza "sabremos que podemos tomar riesgo, tomar gente. Pero uno va teniendo experiencia y lo ve cada vez mas difícil. En los últimos 40 años venimos en un proceso regresivo y no porque todos hayan sido malos sino porque no han sabido gobernar", planteó el dirigente.



De todos modos, y más allá de la clase política, consideró que "la sociedad tiene que acompañar a los gobiernos porque no es que el Gobierno me resuelva... Tengo que salir a resolver los problemas, a colaborar con el Gobierno. La situación es muy difícil y si no nos involucramos todos no vamos a salir".



Escenario local



¿Cómo analiza la situación en el plano local, qué dificultades presenta el sector industrial en Olavarría? El flamante presidente del PIO aseguró que "en el contexto general, está bien. No hay crisis en las empresas, prácticamente. Habrá algunos con más o menos trabajo pero todos tenemos trabajo. Hemos sabido achicarnos un poco para aguantar la crisis. Ahora todo el mundo estará buscando bajar sus costos, mejorar sus competencias y de esta manera salir".



A su entender, "el Gobierno ha dado todo lo que podía y no tiene más. Se la gastaron toda y no este Gobierno solamente sino todos. Eso es patrimonio obtenido por varios gobiernos. Dios quiera que todos entendemos que esto es grave y nos tenemos que involucrar. No puede ser que algunos digan ´hacemos paro´. Hacer paro es generar menos servicios, menos productos y tenemos cada vez menos para repartir. Es lo que no entiendo de alguna dirigencia".



"Creyeron que era más fácil"



Con respecto al balance que realiza de la administración de Cambiemos, Nievas señaló que "Macri arrancó con muy buenas ideas y con un mal diagnóstico. Al poco tiempo ya empezó a tener críticas y siguieron adelante como parte del proceso prometido. Tanto es así que se arrancaron muchas obras. Acá está el edificio del Polo Judicial, que es una fortuna. Hicieron rutas, hubo infraestructura y una de las primeras cosas que dijo Macri y me llamó la atención, porque es ingeniero y nadie las dice, lo primero que tenemos que hacer es tener energía. Si no hacemos inversiones nadie va a venir a ´producir a un país que no tiene energía´. Y es así", elogió.



En la misma línea, destacó las "inversiones importantisimas realizadas. Hay que andar afuera para darse cuenta de las cosas buenas que hay y también de las otras, no quiero tapar las otras. Pero creyeron que era más fácil o que el país no estaba como está. Esta destruida la educación, la formación de los recursos humanos y la cuestión financiera. Se largaron a hacer obras sin hacer diagnóstico", observó.



Aún así se mostró optimista y convencido de que "somos capaces de salir pero soy respetuoso de la situación critica" por la que atraviesa el país. "Esto no se supera con voluntarismo y mucho menos si nos mienten. Pero trabajando se puede salir porque hay recursos naturales, que hay que transformarlos en riqueza y no dejarlos adormecidos", analizó.



Finalmente, con respecto al acceso al crédito y la posibilidad de generar inversiones a partir de un préstamo, Alberto Nievas reconoció que "los trámites siempre son engorrosos porque el sistema financiero no va a prestarle a alguien que no tenga capacidad de repago. Siempre harán análisis hasta de saliva porque es lógico. No ha variado eso, sigue igual. Los créditos van saliendo pero a tasas que son impagables".





Mercado internacional: "Lo hemos perdido todo"



¿Qué perfil tienen las industrias del PIO, dependen del mercado externo? Alberto Nievas se puso como ejemplo. "En el caso nuestro perdimos todos los mercados afuera, con el Gobierno anterior. También los habíamos levantado pero los perdimos todos. Hicimos mucha inversión porque no es que tomás un mercado y le hacés creer a un mexicano que el producto Nievas es bueno. Se lo tenés que demostrar. Cuesta muchísimo tiempo y esfuerzo económico y físico. Y lo hemos perdido todo".



Ahora, en el plano local y más allá de su emprendimiento, "había pocas empresas que dependían del mercado externo, directamente. Pero indirectamente seguro que sí había muchas y un país que no compra y vende en el mercado internacional está condenado, no crece, no genera nuevas tecnologías ni puestos de trabajo", cuestionó.