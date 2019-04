Edición impresa // La Ciudad

El director del Equipo Argentino de Antropología Forense destacó el acuerdo con la FACSO

"Es un momento difícil para la ciencia", pero "tenemos que seguir haciendo alianzas"

El licenciado Luis Fondebrider admitió la crisis pero habla de dar pelea y trabajar en equipo para respaldar las investigaciones. Por eso, validó el convenio que ayer se concretó en Olavarría, con la Facultad de Ciencias Sociales y la UNICEN. Malvinas, la dictadura y los desaparecidos en democracia son parte de la tarea forense que realiza este organismo reconocido a nivel internacional.

"La ciencia es fundamental para el desarrollo y crecimiento y tenemos que seguir avanzando, haciendo acuerdos, alianzas, trabajar juntos haciendo proyectos y seguir peleando por poder hacer avanzar la ciencia y juntarnos a pensar en lo que hace importante a este proceso", destacó el licenciado Luis Fondebrider, director ejecutivo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). El experto, que permaneció siete semanas en las Islas Malvinas en el marco de la investigación, llegó ayer a Olavarría para firmar un acuerdo de colaboración científico tecnológica con la Facultad de Ciencias Sociales, de la Unicén. Luego, brindó una charla sobre el rol y la tarea que cumple el organismo vinculado con la ciencia y la Justicia.



El Equipo Argentino de Antropología Forense es una organización científica, no gubernamental y sin fines de lucro, independiente de cualquier partido o agrupación política.



A través de técnicas de la Antropología Social, la Arqueología, la Antropología Forense, la Informática y la Genética, el EAAF investiga casos de personas desaparecidas o muertas como consecuencia de procesos de violencia política en diversas partes del mundo.



En el caso de la Argentina, el EAAF trabaja desde hace 35 años en la búsqueda e identificación de los restos de personas detenidas-desaparecidas como consecuencia del accionar del Terrorismo de Estado entre 1974 y 1983. También realizó identificación de soldados enterrados como NN en el cementerio de Darwin.



El vínculo con Olavarría es a través de la Facultad de Ciencias Sociales, institución con la que el EAAF decidió "firmar un convenio con las autoridades de la Universidad para estrechar relaciones y poder trabajar en conjunto en algunos proyectos que tienen que ver con investigación de casos y con diferentes investigaciones que realizamos en el trabajo", explicó el licenciado Fondebrider en diálogo con "Mejor de Mañana", que se emite por 98POP, a través de El Popular Medios, en la previa de celebrar el acuerdo y brindar una charla general sobre las actividades que realiza el equipo desde hace más de tres décadas.



El acuerdo de colaboración se hará con el objetivo de desarrollar acciones conjuntas orientadas a la cooperación científica tecnológica. En este marco, se prevé la realización de capacitaciones, cursos, asesoramientos técnicos y otras actividades relacionadas con diferentes especialidades forenses, entre ellas, la antropología, la medicina y la genética, la violación de derechos humanos en Argentina y todo el mundo.



El acuerdo con la Facso y la Unicen se llevó a cabo en el complejo universitario, en presencia de autoridades de la Facso, la Unicen y el EAAF. Posteriormente, se desarrolló la charla "EAAF 35 años Ciencia y Justicia", en el SUM de aulas comunes de dicho complejo universitario.



Trabajo en red



Nacido a partir de un acuerdo entre la Argentina, Gran Bretaña y el Comité Internacional de la Cruz Roja en 2016, el proyecto Humanitario Malvinas tiene por objetivo la identificación de los restos de los héroes de Malvinas enterrados bajo la leyenda "Soldado Argentino solo conocido por Dios" en el camposanto construido en 1982.



De los 649 soldados argentinos caídos en el conflicto del Atlántico Sur 237 fueron enterrados en el cementerio de la isla Soledad y más de la mitad de ellos en una tumba sin identificación. "Nos quedan unos 10 soldados por identificar", indicó el referente de la EAAF.



Luis Fondebrider contó que "fui parte de la equipo, me tocó la parte de las Islas. Estuve siete semanas junto con colegas de diferentes partes del mundo en lo que fue la exhumación, recuperación y análisis de los cuerpos. Otra parte del equipo lo hizo con gente de Derechos Humanos de la Nación y otros organismos en la posterior entrega de resultados a cada familia, un proceso bastante largo pero muy satisfactorio que ha dado muy buenos resultados".



El EAAF es una institución reconocida internacionalmente por la labor desempeñada en la identificación de las víctimas de la ultima dictadura militar y con una participación similar en más de 50 países. De hecho, "seguimos trabajando en la Argentina en casos que tienen que ver con violencia del pasado, de los 70, en la campaña de muestras de sangre para que los familiares tengan la oportunidad de poder intentar identificar a sus seres queridos", precisó Fondebrider.



Pero, por otra parte, "también trabajamos en casos de desaparecidos en democracia" y "hemos creado una red para poder articular para que en todo el país funcione de manera coordinada y se puedan hacer de manera más ágil y segura las identificaciones", agregó el experto.



¿Qué diferencias existen entre las investigaciones en Malvinas y las realizadas en torno de la dictadura? "Son diferentes las características, a pesar del paso del tiempo que es similar, tuvo que ver con soldados exclusivamente pero, a pesar de las diferencias, el trabajo se hizo de la misma manera y muy satisfechos con los resultados. Ojalá podamos terminar con las últimas 10 identificaciones", planteó.



"Seguir peleando"



El ajuste del gobierno nacional ha dejado, una vez más, a la ciencia crisis, en medio de un contexto donde la investigación sufre recortes importantes y los científicos alzan la voz para dejar en claro que un país sin investigación no tiene futuro.



"Es un momento muy difícil para la ciencia, que es fundamental para el desarrollo y crecimiento. Tenemos que seguir avanzando haciendo acuerdos, alianzas, trabajar juntos haciendo proyectos y seguir peleando por poder hacer ciencia y juntarnos a pensar en lo que hace importante a este proceso", reflexionó Luis Fondebrider.



¿Cuál es el camino? "Hacer las cosas como corresponde, trabajar en conjunto con muchos sectores, tanto de la sociedad civil como desde el Estado. Tenemos una deuda que cumplir con la sociedad, desde la ciencia, pero es tarea de todos" y son tiempos de "ponernos a trabajar y de una vez por todas poder pensar en más adelante", concluyó el director ejecutivo del EAAF.