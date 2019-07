Edición impresa // La Ciudad

Desde el POT se presentó un pedido de tratamiento de la suba impositiva en el HCD

El Impuesto a la Piedra, uno de los ejes de la campaña electoral 2019

A poco del inicio de la campaña electoral en el plano local, al menos tres de los espacios que se postulan con precandidaturas expusieron propuestas sobre el tema. El viernes, la agrupación POT hizo una presentación en el Concejo Deliberante.

"De no tratarse quedará una vez más en evidencia que sólo les preocupa el bienestar de una minoría y no la de los vecinos en general" sostuvieron los dirigentes del POT (Por Olavarría Todos), la agrupación municipal, tras presentar un pedido al Concejo Deliberante para que se trate el proyecto de suba de la Tasa de Explotación de Canteras, más conocida como Impuesto a la Piedra. El tema se volvió un eje en esta campaña electoral local: varios de los candidatos de que se postulan han presentado propuestas sobre la tasa.



Desde el POT y a través de su candidato a intendente Guillermo Pérez, se planteó la presentación al Concejo para aprobar la suba de la alícuota y también se apuntó a la necesidad de reforzar los controles de la explotación.



En tanto, desde el Frente de Todos, el precandidato a intendente Federico Aguilera también viene haciendo hincapié en el tema: propuso igualmente la suba de la alícuota -que su bloque ha apoyado anteriormente en el Concejo Deliberante- y agregó que el aumento de la recaudación se destinaría a aumentar la inversión en obras y políticas públicas para las localidades.



Desde el Frente de Izquierda, en tanto, también se planteó la propuesta de la suba de la alícuota y criticaron al candidato del Frente de Todos a la pasada: "Aguilera ha llegado a un acuerdo con Eduardo Rodríguez, quien votó en el Concejo Deliberante contra el aumento del Impuesto a la Piedra, defendiendo los intereses de las patronales mineras" recordaron pocos días después del cierre de listas.



Desde Consenso Federal, José Eseverri también lanzó una propuesta sobre el tema, aunque apuntó a otro aspecto: "recuperar el Impuesto a la Piedra como un fondo destinado a la inversión y el desarrollo y no utilizarlo en gastos corrientes" expresó en crítica a la actual gestión municipal. La segunda propuesta del precandidato a intendente fue "destinar el 50% de lo recaudado en concepto del Impuesto a la Piedra al presupuesto de las localidades". En el detalle, explicó que alcanzará a Sierras Bayas, Sierra Chica, Loma Negra e Hinojo "en proporción a la cantidad de habitantes".



Pedido al Concejo



El viernes por la mañana, dirigentes del partido vecinal POT estuvieron en la sede del Concejo Deliberante. Presentaron una nota en la que pidieron que se trate el proyecto de ordenanza que tiene estado parlamentario desde 2016, impulsado por la banca de Renovación Peronista, para aumentar un punto la alícuota que se cobra a las grandes cementeras. Actualmente el proyecto está en la comisión de Legislación.



En tanto, a través de un video que difundió el precandidato a intendente de la agrupación, Guillermo Pérez, se planteó la necesidad de reforzar los controles a las empresas que se dedican a la explotación.



"La agrupación vecinal cree necesario que los concejales que son los encargados de velar y proteger los intereses y el bolsillo de los vecinos traten el pedido. Cabe destacar que en épocas de elecciones los concejales y el Ejecutivo realmente escuchan a los vecinos, y transitan los barrios, es por eso que se realizó esta petición" se explicó desde el POT.



En la nota presentada en el HCD "se les pidió de forma `urgente´ que estudien, analicen y traten una reforma a los artículos 95 y 96 de la ordenanza fiscal 2.460/99 para que propongan un cambio en el `método de control´ de la liquidación y pago de los derechos a la extracción de esos recursos no renovables". En este sentido, desde POT se profundizó al señalar que buscan que "no se efectúe más en base a una Declaración Jurada confeccionada de acuerdo a los totales que arrojan las planillas diarias de producción, sino que se establezca un sistema de control real más moderno y riguroso".



Pérez indicó que la propuesta es "colocar cámaras, balanzas y controles municipales en cada cantera", mientras que desde el POT se consideró que "el problema más grande que posee nuestra ciudad es la explotación indiscriminada de los recursos no renovables y la falta real de control sobre esas extracciones".



Fondo de urbanización



Más adelante, se recordó que el sábado 29 de junio se cumplieron 71 años desde la sanción de la primera ordenanza del Impuesto a la Piedra. Con ese recordatorio, "se les solicitó también a los concejales que estudien, analicen y traten de manera urgente la posibilidad de crear un `Fondo de Urbanización´ compuesto por el 50% del Impuesto a la piedra".



El objetivo de este fondo es "reanudar y reimpulsar el ambicioso proyecto de urbanización, `Plan Lara´, de la autoría del senador provincial Oscar Lara para culminar las obras que quedaron pendientes como la pavimentación de caminos rurales, la adquisición de un helicóptero-ambulancia para el Hospital".



Más adelante cuestionaron que "no se sabe con exactitud hacia dónde van esos fondos" y, tras plantear que "Olavarría es diferente a otras ciudades" en referencia a las características geopolíticas, se definió que "es un centro minero de la provincia" y "es el mayor productor de cemento a nivel nacional, ya que elabora el 60% de la producción anual total".



En el cierre, se recordó la definición de "la ciudad del cemento" para cuestionar que "el valor de pavimentación de una calle se encuentra entre los más altos de la provincia. ¿Cómo eso puede ser posible?"