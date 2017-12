Carrió pedirá la destitución del juez que eximió de Ganancias a los bingos de Angelici

105741

21.12 | Política

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Enrique Lavié Pico, le concedió a Angelici una medida cautelar que favorece al principal negocio del presidente de Boca. Carrió solicitó el juicio político.

Tras la resolución de Lavié Pico, los bingos del principal operador judicial del presidente Mauricio Macri ya no pagan el impuesto a las Ganancias que se aplica al resto de la economía argentina.

En este marco, la diputada Elisa Carrió y los diputados del bloque de la Coalición Cívica ARI, presentarán este viernes una denuncia en la que pedirán el juicio político y la destitución del juez Enrique Lavié Pico por mal desempeño, en los términos de los artículos 53 de la Constitución Nacional y 25 de la ley Nº 24.937 del Consejo de la Magistratura.

"Existen elementos contundentes para asegurar que el doctor Lavié Pico ha incurrido en la causal de remoción por mal desempeño, prevista en el artículo 53 de la Constitución Nacional, que remite el artículo 115 de la misma. Esto, por ´incumplimiento reiterado de la Constitución Nacional, normas legales o reglamentarias´ y ´realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones´, de acuerdo a las causales previstas por el artículo 25 de la ley de Consejo de la Magistratura Nº 24.937, segundo párrafo, incisos 2° y 4°´", sostiene el escrito.

"En efecto, el magistrado ha dictado medidas cautelares en los autos ´Bingo Ramallo SA y otros c/ en-AFIP y otro s/ proceso de conocimiento" (Expte. N° 33356/2017); y "Cámara Unión Argentina de Empresarios de Entretenimiento c/ en-AFIP s/ proceso de conocimiento´ (Expediente. Nº 21.949/2017), haciendo lugar a los planteos impetrados por ambas accionantes ´suspendiendo los efectos de la ley 27.346 en cuanto aumenta la alícuota al 41,50% del Impuesto a las Ganancias y en cuanto crea el Impuesto Específico sobre la Realización de Apuestas, como así también los efectos del Dto. PEN No 179/2017, hasta que recaiga sentencia definitiva en la presente causa o se cumpla con el plazo máximo dispuesto en el artículo 5o de la ley 26.854´" explica la denuncia presentada por los legisladores de la CC ARI.

Lavié Pico estimó que esa suba al 41,5% "aparecería como confiscatoria, violando así el derecho constitucional de propiedad", por lo que estimó que correspondía darle la cautelar a las empresas de Angelici.

Con esa medida cautelar a su favor, Angelici ya no tributará un piso de $ 14 millones anuales por sus bingos -como mínimo- y, a cambio, el juez Lavié Pico le ordenó depositar $ 1,5 millón como "caución" en Tribunales.

Los abogados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) apelaron la medida cautelar. Pero Lavié Pico se inclinó otra vez a favor del "Tano" Angelici y concedió el recurso con efecto "devolutivo". Es decir, que mientras se tramite la apelación, la medida cautelar seguirá vigente y, por tanto, los bingos de Angelici no tributarán el impuesto a las ganancias. (La Nación)