Gobierno bonaerense apartará a docentes suplentes sin título

105773

22.12 | Información General

Una reunión entre los gremios docentes y representantes de la dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) destapó un nuevo conflicto que tensa la paritaria salarial de cara a 2018.

Se trata de la intensión del Gobierno de aplicar los artículos 109 y 110 del Estatuto del Docente, por los que serían cesanteados maestros de grado suplentes y provisionales sin título habilitante.

El conflicto surgió en un encuentro de Cogestión, un ámbito estatutario del que participan representantes de la cartera educativa y de los sindicatos con personería gremial. Allí, ante el planteo de los funcionarios de hacer valer la normativa, los gremios mostraron su desacuerdo y pidieron una prórroga de un año.

"La DGCyE pretende dejar sin trabajo a miles docentes en pocos días, hecho que resulta inadmisible", advirtió la titular de FEB, Mirta Petroccini, quien exigió "plazos que permitan adecuar las situaciones de los docentes a la norma".

En tanto, desde Suteba señalaron que el rechazo de los sindicatos a tal medida fue "unánime" y advirtieron que la aplicación no se anunció con la necesaria anticipación. "Obviamente que para nosotros el título es fundamental, pero el trabajo de la gente a esta altura del año también", le explicó a DIB María Laura Torre, Secretaria Gremial del sindicato que conduce Roberto Baradel.

La gremialista explicó también que "hay docentes de escuelas técnicas que si los llegan a cesar no tienen reemplazo". "Ni siquiera cumplimentaron la revisión de los listados oficiales. No sea cosa que le den el cese a todos y el año que viene estemos en abril sin docentes que cubran determinadas áreas", apuntó contra el ministerio de Educación bonaerense.

Versiones distintas

A diferencia de la versión señalada por los gremios, desde el Gobierno explicaron que el cese de actividades abarcaría sólo a docentes que sin tener título hayan abandonado la carrera, y que se llevaría adelante a partir del 28 de febrero, y no del 31 de diciembre como circuló en una primera instancia.

"A todo aquel docente de grado que no tenga título, que no sea alumno regular o no esté cursando la carrera, se le vence el cargo suplente o provisional que antes se renovaba automáticamente", detallaron fuentes del Gobierno.

Asimismo, agregaron que la normativa "busca priorizar a los que estudian" y aclararon que sería una porción pequeña de maestros la que quedaría apartada. "Se está en conversaciones con los gremios y se aplicaría a partir del 28 de febrero", afirmaron.

En tanto, desde el sector gremial, según lo hablado en la reunión de Cogestión, desconocían que la aplicación de los artículos abarcaría sólo a quienes hayan dejado la carrera, así como la postergación de la fecha de aplicación.

Con este conflicto vigente y a falta de una nueva convocatoria a discutir en Mesa Técnica Salarial, la negociación de cara a 2018 ya comenzó a tensarse. Vale recordar que el último encuentro para dialogar sobre posibles aumentos fue a fines de noviembre, en dónde las partes esgrimieron sólo un acercamiento protocolar. Los sindicatos no descartan que pueda realizarse un llamado en enero. (DIB)