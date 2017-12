El mundo de los hobbies

105877

Información General

Desde mirar las nubes o encontrarles forma hasta pintar, bailar, armar rompecabezas, pescar o hacer artesanías. Todo vale y está permitido a la hora de bucear en nuestro interior y descubrir facetas desconocidas, incluso una nueva vocación. Este FINDE te invitamos a invertir en vos, en tus hobbies y quien no te dice, descubrir que se trata de mucho más que un simple pasatiempo".



Suplemento FINDE / Romina Reser



Algunas personas piensan que los hobbies son una forma de "matar" el tiempo, algo que se hace cuando no hay otra cosa mejor. Pero la realidad es muy diferente. De acuerdo con varios estudios y hasta la Organización Mundial de la Salud plantea que tener un pasatiempo no solo es bueno para la salud mental sino también para la salud en general. Y quienes tienen uno o varios, lo resaltan.



Pepe, que en el DNI figura como José Carlos Manuel Guazzone di Passsalacqua, pesca desde chico, por ejemplo. "Con 5 o 6 años en compañía de mis padres, hermanos y hermanas en el campo, una actividad era ir de pesca", cuenta.



"Después junto a los amigos de la infancia en época de clases los programas eran ir a las lagunas o arroyos acompañados de algún mayor y en las vacaciones era fija ir al mar con la familia y amigos, y esas salidas ya eran todo un ´evento mayor´ que se programaba entre tíos también", recuerda.



Mariana Jouanny, una joven contadora de nuestra ciudad empezó a armar rompecabezas como hobbie mientras cursaba su carrera en Tandil. "Ahora lo sigo haciendo en casa, cuando puedo, para matar la ansiedad" dice, mientras muestra uno que terminó hace poco de 1000 piezas, todo en blanco, negro y gris. Sí, un rompecabezas en todas las maneras imaginables.



"Yo hago esto para regalar porque además me ayuda a pasar el tiempo y lo que más me gusta es regalar", resalta Olga Vendimian, maestra de niños con capacidades diferentes ya jubilada. La encontramos justo terminando de hacer los adornos navideños que prepara en su casa, a toda hora, entre el cuidado de sus plantas, las reuniones con amigas y los sobrecitos con un presente que idea para todos los empleados del supermercado de su barrio. Sí, es un supermercado grande que tiene 38 operarios.



La receta ideal



Cuando una persona está haciendo algo que le gusta o le divierte, su cerebro segrega más de las llamadas "hormonas de la felicidad", como la endorfina y la serotonina, y menos de las conocidas como las "hormonas del estrés". El cortisol es una de ellas y contribuyen a debilitar el sistema inmunológico.



Pero más allá de los beneficios que reportan para la salud, los pasatiempos como la jardinería, lectura, bordado o cocina son una manera sencilla, divertida y por regla general, poco costosa de enriquecer la vida.



Las personas que viven "del trabajo a la casa y de la casa al trabajo" descubren una fuente de placer que las revitaliza y hasta las conecta con otras que tienen los mismos gustos y se generan nuevos lazos sociales.



Para bajar la ansiedad, para callar los ruidos de la rutina diaria, para reflexionar dentro de sí mismo, darse el tiempo y el espacio para conectarse con los deseos más profundos, o para encontrar la calma junto a la sensación de adrenalina inexplicable y conectar los cinco sentidos con la naturaleza, los hobbies siempre nos salvan.



"Pesco porque es un cable al agua", asegura Pepe entre risas. "Puedo compartir con quien sea momentos mágicos que sólo se viven en esos pocos instantes, que generan recuerdos y anécdotas que duran toda la vida", agrega como quien recuerda ese mundo ideal y vuelve con tan sólo revivir momentos plenos.



"Desde hace muchos años pesco y devuelvo. Y si no puedo devolver al pez a su medio en las mejores condiciones, me invade una sensación de culpa... Por eso aconsejo aprender a pescar para no ser un individuo destructor", aconseja, a conciencia.



Más que un pasatiempo



Relajarse. Eso es lo que uno busca casi siempre y es el hilo conductor de los testimonios. "Lo empecé a hacer por las noches, en la misma mesa donde estudiaba y comía. Tampoco podía colgarme tanto con el armado del rompecabezas", asume Mariana. El último lo armó en menos de un mes, cuando volvió de un viaje. Y suena tan contradictorio tener como hobbie el armado de rompecabezas para bajar la ansiedad... Parece imposible y sin embargo, le resulta a la perfección. El invierno parece ser la época ideal para lanzarse de lleno a un mar de piezas que toman forma por fuera, aunque en realidad todo está adentro.



Los pasatiempos enfocan tu mente en la labor a mano y, por lo mismo, te ofrecen unas sanas vacaciones mentales de tus problemas. Esto ayuda a reducir el estrés y a eliminar las tensiones. Después de media hora de disfrutar de ese hobbie, te sentís renovado a nivel mental y, muchas veces, incluso emocional. Los hobbies pueden hacerte descubrir (o desarrollar) una vocación o talento oculto.



La palabra "hobbie" proviene del inglés, y originalmente se refería a un pony o caballo pequeño. Luego pasó a denominar una bicicleta sin pedales y, eventualmente, a nombrar cualquier actividad que se hace por placer. En su acepción moderna, sin embargo, parece arrastrar un leve dejo negativo, como si una actividad que se hace sin fines lucrativos no revistiera importancia. Pero ya sabemos que sí, que es vital. Hoy se sabe que todos tenemos un abanico de intereses, y que recorrer más de un sendero no hace más que enriquecer el camino.



Lo cierto es que, sin importar la naturaleza de la actividad elegida -artística, intelectual, abstracta o material-, su energía revitaliza la tarea diaria.



Dijo Joseph Campbell, mitólogo y gran conocedor de la psiquis humana: "Debes tener un cuarto, o una hora del día, en que no sepas qué dicen los diarios, ni quienes son tus amigos, ni qué debes o te deben: es simplemente el lugar de la incubación creativa. Al principio puede parecerte que ahí no sucede nada; pero si tienes un lugar sagrado y lo usas, con el tiempo algo sucederá".



Un cuarto propio. Un tiempo aparte. Y un misterio que comienza.



Hacer lo que te gusta



¿Cuál es el pasatiempo perfecto para vos? La buena noticia es que solo tenés que seguir tu corazón.



¿Qué es lo que te gusta hacer? Tal vez la mente se te puso en blanco. Porque si sos como muchas personas que viven dedicadas a la familia y a las obligaciones, quizá olvidaste qué realmente es lo que te hace feliz. Todo lo que te haga bien puede ser un hobbie, porque es tuyo y de nadie más, no se juzga, en todo caso se comparte y se potencia. Siempre es AHORA el momento para empezar a hacer lo que te gusta.



Si son tan enriquecedoras estas exploraciones, ¿por qué no las abraza todo el mundo? dice Inés Olivero, psicóloga transpersonal, convencida de que "cada ser humano es único e irrepetible, y esconde en lo profundo de sí un vasto potencial. Pero es necesario tener cierta valentía para incursionar en lo desconocido, en campos que no dominamos, que nos plantean un desafío".



Elige tu propia aventura



A veces nos preguntan ¿cuál es tu hobbie? Y realmente no lo has pensado o descubierto. Acá te va una lista -incompleta- de las actividades que se consideran pasatiempos y quizás encuentres la tuya. Desde actuación, aeromodelismo, radioaficionados , animales/mascotas y astrología/astronomía hasta playa /tomar sol, beatboxing (imitar sonidos por la boca), tocar campanas, andar en bicicleta, filigranas (doblar papel o alambre), herrería, juegos de mesa y canotaje.



También están los disfraces, hacer cerveza, construir muñecas, coleccionar botones, mirar nubes, coleccionar monedas, postales o estampillas, componer música, cocinar, hacer crucigramas, bailar, reciclar, sacar fotos , dibujar, bordar. Y hay más opciones: esgrima, maquillaje artístico, jardinería, excursionismo, fabricar joyas, armar rompecabezas, hacer y remontar barriletes, tejer, el origami, el paracaidismo o narrar cuentos entre cientos y cientos de pasatiempos.