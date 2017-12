Convocan a una movilización contra el aumento de tasas

105905

Política El miércoles a las 8.30

Organizaciones políticas y sociales invitan a la comunidad a participar de una marcha frente a la Sociedad Española donde se realizará la sesión del HCD.



Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, la Unión del Pueblo y la Juventud Guevarista rechazan "los aumentos de tasas y de las tarifas del transporte público y el servicio de obras sanitarias que se propone discutir el Concejo Deliberante este miércoles". Será a las 8.30 cuando sesione el HCD en la Sociedad Española.



En un comunicado confirman la adhesión desde la Federación de Sociedades de Fomento, Socorristas Olavarría, Insurgente, Pillan Manke, Feministas Libertarias y La Revuelta. El objetivo es "expresarse en contra e invitamos a participar a todos los vecinos y demás organizaciones sociales, barriales, culturales, estudiantiles, sindicales y políticas".

El texto completo de la convocatoria

"La última sesión del año pretende discutir y aprobar un paquetazo contra el pueblo olavarriense, con aumento de impuestos y tarifazos del 80 % en el transporte público y del 72 % en el servicio de agua corriente. Emulando lo que sucedió en el Congreso y en la Legislatura provincial, la política de ajuste contra los sectores populares es impulsada por Cambiemos y garantizada por la oposición.

El intendente Ezequiel Galli cuenta con el acuerdo y la colaboración del eseverrismo para imponer un nuevo cuadro tarifario para dos servicios básicos e indispensables para toda la ciudadanía.

También se intentará aumentar en promedio un 30% las tasas municipales e, incluso, darle la potestad al intendente de realizar aumentos por decreto de aquí en más. Como siempre, el "impuesto a la piedra" no se toca: las patronales del cemento, la cal y la piedra seguirán pagando en base a lo que declaran, mientras que el pueblo trabajador soportará el peso del impuestazo.

Las empresas de transporte público pidieron aumentos de entre el 80% y el 100%. Conviene recordar que durante este año, los subsidios estatales que recibieron Ola Bus (con más de $21.000.000) y Nuevo Bus (alrededor de $35.000.000) totalizan una suma superior a 56 millones de pesos. Sin embargo, no han brindado un servicio de calidad como nos merecemos los usuarios, han incumplido parcialmente la ordenanza N° 3950/16 del Boleto Estudiantil Gratuito, al igual que incumplen con las frecuencias. Dan un servicio caro y de pésima calidad que solo ha servido para que los propietarios de las empresas concesionarias incrementen su patrimonio, con el respaldo de los gobiernos municipales de Eseverri y de Galli.

Respecto al agua corriente, durante el último año se aplicó un incremento del 80% a este servicio indispensable para el desarrollo de todos los olavarrienses. A pesar de esta suba exorbitante la falta de inversiones continúa. La empresa reclama un 73% de suba en cuatro cuotas pero no es capaz de solucionar la recurrente falta de presión en el verano. Las subas del transporte y el agua potable agravan aún más la delicada situación económica y social que viven los más vulnerables de nuestra ciudad.

¿A qué bolsillos irán los incrementos en tasas y servicios si la inflación proyectada por el gobierno nacional no supera el 20% y las paritarias serán negociadas con esos techos? A los trabajadores seguramente que no. Se trata de un ajuste aplicado únicamente al bolsillo de la familia trabajadora, los jubilados, los estudiantes. Los empresarios se benefician porque sus ingresos y sus intereses no son perturbados.

El Concejo Deliberante no ha tenido en cuenta el interés popular. Si con la movilización enfrentamos el robo a los jubilados, manifestándonos en el HCD podemos torcer este ataque al bolsillo trabajador. Por esto, convocamos a todos y todas a estar en la Sociedad Española en Rivadavia 3038, el miércoles 27 a las 8.30 en la sesión del HCD.

En el mismo comunicado exigen cuatro puntos: ¡Basta de ajuste contra el pueblo trabajador!, la suspensión de la sesión que trata la suba de tasas y los tarifazos, la inmediata realización de una auditoria independiente a las empresas de transportre y al servicio de obras sanitarias y municipalización del transporte público bajo control de trabajadores y usuarios".