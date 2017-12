"El que no se capacita, cada día es menos profesional"

105910

Lo dijo el abogado y profesor Rubén Aquila quien dictó por segundo año consecutivo la capacitación. Busca "que los policías tengan un criterio analítico".

"Les pido que cuando salgan a la calle se sientan orgullosos del trabajo que hacen y que tengan en claro que ustedes son muy importantes en esta tarea de prevención, de estar cerca del vecino para podamos darle esa seguridad y calidad de vida que merece" dijo el subsecretario de Seguridad municipal, Eduardo Simón, en su mensaje a los 46 miembros de la Policía Local que recibieron certificados en el marco del Programa de Capacitación Permanente.



El acto se desarrolló el jueves en el Salón Rivadavia donde estuvo el abogado y profesor en docencia superior, Rubén Aquila, quien dialogó con EL POPULAR Medios.



Explicó que este fue el segundo año que se dictó la capacitación al personal de la fuerza en Olavarría y que tanto en 2016 como en 2017 se hizo con la misma impronta. "Es un curso semipresencial, se dicta de manera presencial y virtual a través de una plataforma" indicó para detallar que junto a la abogada Wessner dictan las materias de Derechos Humanos y seguridad ciudadana, y Régimen Policial y Derecho Procesal Penal. "Queremos unificar el criterio en cuanto al trabajo policial, a los fines de no tener vicios en los procedimientos en la vía pública" sostuvo.



Aquila puntualizó que el curso se presenta como una "tracción hacia la realidad", posterior a la capacitación formal que recibe cada policía, "nosotros tratamos de bordar esa realidad con el acompañamiento tutorial de estas capacitaciones" agregó.



Manifestó que los participantes exponen dudas acerca de "cómo se aborda el procedimiento", tras lo que tuvo en cuenta que "los procedimientos siempre son diferentes. Tratamos de disipar esas dudas y que los policías tengan un criterio analítico, que no sea mecánico sino que ellos tengan base de diagnóstico cuando van a un hecho y poder actuar en consecuencia". En este sentido, subrayó la importancia de la capacitación del personal que permanece en funciones en una fuerza de seguridad: "el profesional que no se capacita, cada día es menos profesional" afirmó.



El doctor Aquila remarcó que Olavarría "es la única ciudad que tiene esta capacitación" y recordó que las actividades se desarrollaron en el Salón Blanco y en el Club Racing.

