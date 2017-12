"No es una enfermedad, no hay que buscarle cura"

105912

El mensaje de un niño con Síndrome de Asperger

Federico García es colombiano y tiene 8 años. "No soy loco, ni freak, ni raro. Soy un niño como cualquier otro".

Federico García es un niño colombiano de 8 años y tiene muy en claro de qué se trata el Síndrome de Asperger y así lo transmite a través de un video, donde se define como "un niño como cualquier otro" y pide que lo conozcan, lo entiendan y lo "ayuden a encajar en la comunidad".

El mensaje completo de Federico

"El síndrome de Asperger no es una enfermedad así que no hay que buscarle cura. Es parte de mí y lo seguirá siendo toda mi vida." Así comienza explicando Federico su condición como persona con Síndrome de Asperger. Lo que le hace diferente y especial, como lo somos todos y cada uno de nosotros.

"Soy diferente, soy como tú" es la asociación que su madre, Andrea Villegas, ha creado para ayudar a concienciar e informar sobre lo que realmente es el síndrome de Asperger y otros trastornos neurológicos del espectro del autismo. Este vídeo, que comenzó como un proyecto para explicar a los compañeros de clase de Federico en qué consiste el Síndrome de Asperger, ha terminado siendo viral con cerca de 38.000 visualizaciones en youtube, llegando a familias y personas con Asperger de todo el mundo.

"Mi mamá me explicó que si suponemos que nuestro cerebro está hecho de piezas de lego,la mayoría de las personas estarían armadas con las instrucciones, pero los Asperger están armados con las mismas piezas pero sin mirar el folleto". intenta explicarnos Federico. "¡Pero ey, ¿quién dice que no hay muchas maneras de llegar al mismo resultado?!".

"Por eso no soy ni loco, ni freak, ni raro. Solo mi manera de percibir las cosas es diferente y también la de procesar la información. Por eso puedo parecer diferente, pero soy un niño como cualquiera con sueños, ilusiones... Solo quiero que me conozcan, me entiendan y me ayuden a encajar en la comunidad".





El Síndrome de Asperger

Se trata de un trastorno perteneciente al espectro del autismo o Trastornos del Espectro Autista (TEA), por lo cual, su condición afecta a las habilidades sociales, comunicativas y los hace personas tremendamente inflexibles o comportamentales: "me cuesta entender las emociones de los demás y las mías también. Si quieres que sepa algo dímelo con tus palabras, ya que no entiendo bien el lenguaje no verbal." aclara el pequeño. Además: "Mi pensamiento es rígido así que me enojo cuando las cosas cambian o no salen como yo quiero".

De igual modo, las personas diagnosticadas con Síndrome de Asperger pueden presentar dificultades en la psicomotricidad. "A la mayoría de los niños les gusta el fútbol y yo no soy muy bueno corriendo, o usando mi parte motora y por esta misma dificultad tengo problemas escribiendo". Lo que no significa que no puedan participar con sus compañeros, solo debemos tener paciencia e intentar comprenderos.

Sufren de hipersensibilidad ante ciertos estímulos "Nuestros sentidos son más agudos, por eso los ruidos los siento insoportables. No puedo estar donde haya muchas luces, no puedo comer algunas cosas o alguna ropa no la soporto". Imagina percibir todo aquello que te rodea por 20 veces a como lo haces normalmente, es normal que esa cantidad de estímulos que llegan a tu cerebro te hiciera que entrar en shock.

Por último pueden presentar alteraciones cognitivas relacionadas con el procesamiento de la información. "Por eso me cuesta trabajo mantener la atención, ya que tengo dificultades para organizar lo que se necesita en mi mente para hacer algo y por eso estoy distraído". Y por lo general, "Solo me gustan ciertas cosas y temas". Por eso, personas con Síndrome de Asperger a veces desarropan increíbles habilidades en matemáticas, arte o cualquier otra actividad que les apasione. "El problema es que me gusta hablar de esos temas todo el tiempo y a la mayoría de los niños no les gusta lo que a mí me interesa".

Pero si algo hace a Federico igual a todos los niños de su edad es que le encanta tener amigos y es feliz. "¡Soy diferente soy como tú!" grita con entusiasmo a la cámara. (La Nación y El Mundo)