"El peso de José Eseverri depende de su capacidad y su apellido"

Política Andrés Malamud

El politólogo dialogó a solas con El Popular. "No me queda claro si José pretende estar en el gobierno o en la oposición", dijo.



El politólogo Andrés Malamud dialogó a solas con diario El Popular. Entre muchos temashizo referencia al ex intendente José Eseverri y su futuro polìtico y el actual jefe comunal, Ezequiel Galli.

-Al intendente le veo una gran capacidad de reconversión. Esto es de lo mejor que tiene el Pro. Capacidad de recalcular y aprender. Sobre todo haber cambiado su equipo. Hay personas que tiraban para abajo y él se encargó de, sin conflicto, sacárselas de encima. El peso de José sigue dependiendo de dos factores: su capacidad y su apellido. Sigue siendo lejos una de las personas más articuladas conceptualmente en Olavarría y conoce la ciudad como pocos. Unidad Ciudadana, una de dos: o es simplemente el hecho de que fuera ensombrecida por estos dos grandes nombres de la política, Galli y Eseverri y aprenderá, o es sólo el anticipo de lo que le espera al kirchnerismo fuera de la Tercera Sección Electoral. No son mucho más que Cristina. Con ella son mucho, pero no muchos más.



-¿Cómo ve esta posible alianza o acuerdo Eseverri-Galli? ¿Qué significaría que estas dos cabezas estén juntas? No se dice de manera abierta, pero...



-Lo veo bueno para la ciudad. Que las dos personas más destacadas de Olavarría se pongan de acuerdo sobre lo que esperan de Olavarría es bueno para la ciudad. No me parece que este sea el futuro del sistema de partidos en Olavarría. El sistema necesita oposición. No me queda claro si José pretende estar en el gobierno o en la oposición. En algún momento tendrá que decidir. Y si está en el gobierno, surgirá una oposición.