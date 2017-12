105956

26.12 | Información General

Uno de los organizadores de la Santa's, la fiesta que se realizó el domingo pasado en La Rural, evalúo los errores de la organización de la misma, pero aclaró que trabajan arduamente para lograr la habilitación para Año Nuevo.

Luego de que trascendiera que desde el Municipio se están revisando las habilitaciones de las fiestas que se realizarán para fin de año, sobre todo la que se realizó para Navidad en La Rural, donde estiman hubo entre 5 mil y 6 mil personas, los organizadores de la misma dialogaron con EL POPULAR Medios.

"Se hicieron las cosas bien pero no esperábamos esa cantidad de gente", expresó Jorge Consalvo, uno de los organizadores de la Santa's, que se llevó adelante en Nochebuena y que, de habilitarse, se realizará nuevamente el domingo 31, aunque con importantes modificaciones en la organización de los espacios.

Revisan la habilitación de fiestas de fin de año

La polémica por la realización de la fiesta el próximo domingo nació luego de que se se asegurara oficialmente que, por la gran cantidad de infracciones cometidas en la edición de Navidad, la misma se suspendería. Sin embargo, poco más tarde desde el Municipio se difundió a través del área de prensa que "los expedientes de habilitaciones correspondientes a los próximos eventos masivos de Fin de Año, se encuentran en sus respectivas etapas de revisión por parte de las distintas áreas involucradas".





Consalvo relató a EL POPULAR que Bomberos de Azul los había habilitado la semana pasada para 3800 personas, en un predio de casi 8 mil metros cuadrados. Sin embargo, mientras se daba la fiesta se dieron cuenta que "había 3500 personas adentro y la misma cantidad de gente afuera", ocupando toda la avenida Ituzaingó para ingresar por la única entrada habilitada.

Fue así que se decidió entre la organización y personal de Control Urbano abrir las puertas para que ingresen todas las personas que estaban hasta ese momento en la calle.

Por esta razón, en estos días están trabajando con diferentes dependencias municipales y con Bomberos de Azul, a cargo de la habilitación de predio, porque "queremos estar preparados para más personas que las 10 mil que nos exigen desde la Municipalidad". Es así que pedirán que se les habilite un predio de 26 mil metros cuadrados.

Además, entre otros puntos, solicitarán que se les habiliten dos entradas: una sobre avenida Ituzaingó y otra sobre Del Maestro.

Consalvo refirió asimismo que "lo importante el domingo es cuidarlos como se sintieron cuidados, que no haya peleas, no hubo peleas, no hubo accidentes. Lo más lindo es llegar al lunes y que nos quedemos todos tranquilos".