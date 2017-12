Los aumentos de tasas, boleto y estacionamiento medido llegarían, en algunos casos, hasta el 265 por ciento

105957

Política Aprobaron el Presupuesto 2018



Una amplia mayoría de concejales votaron la suba de Tasas Urbanas, de Seguridad e Higiene, Transporte Público y Estacionamiento Medido.

Todos los bloques que integran el Concejo Deliberante aprobaron, por mayoría, el aumento de tasas y la suba del boleto en la última sesión parlamentaria que se desarrolla en la Sociedad Española.

En el caso del boleto la suba será del 33 por ciento para Nuevo Bus y del 34 por ciento para OlaBus.

Por otro lado cabe recordar que además, los Mayores Contribuyentes votaron en consonancia con el resto de los ediles, excepto el bloque de Unidad Ciudadana, liderado por Federico Aguilera además de Germán Aramburu y Alicia Almada, quien ya había manifestado su rechazo a todo tipo de aumentos.

Mayores contribuyentes



La distribución de los Mayores Contribuyentes no será la misma que la de la actual configuración del HCD. Estas 20 personas integran una nómina que se renueva en los meses de mayo. Es decir, el último mayo el Concejo Deliberante tenía otros ediles y otra cantidad de espacios políticos, y se cruzará con los que asumieron el pasado 11 de diciembre.



Algunos bloques tendrán ventajas y otros se verán perjudicados. Quien tendrá menor cantidad es el oficialismo, que actualmente roza la mayoría: a los 9 concejales se les sumarán 5 Mayores Contribuyentes.



Después viene, en cantidad, el eseverrismo: si bien tiene 5 concejales, tendrá 6 mayores contribuyentes. La tercera fuerza, en tanto, será la de Unidad Ciudadana, con una particularidad, que es que son 3 concejales, 5 Mayores Contribuyentes, pero como mínimo dos son de espacios -y concejales- que no integran más el cuerpo. Se trata de los ex ediles Adriana Capuano y Saúl Bajamón. El de éste último votará junto con lo que decida Unidad Ciudadana (probablemente, en contra de los aumentos), y el de Capuano se estima que votaría, también, en conjunto con esta fuerza política.



Finalmente, el Frente 1País mantendrá los dos Mayores Contribuyentes y Radicales Convergentes, si bien tiene una sola concejal, Gabriela Delía, contará con el Mayor Contribuyente que le deja la ex concejal Fernanda Araneo, devenida en prosecretaria del cuerpo deliberativo.



Para entender la posible configuración, está claro que hay que tener en cuenta todas las variables.



Lo cierto es que las subas serán de un 97% de promedio suba en las Tasas Urbanas, 60% en la Tasa de Seguridad e Higiene, 34% promedio en Transporte Publico y 265% en la tarjeta de Estacionamiento Medido.

La sesión continuó con el tratamiento del Presupuesto 2018 que se aprobó por mayoría





