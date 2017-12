Detienen a un hombre por un intento de robo en una agencia de turismo

105966

Policiales Tras un operativo en Colón e Ituzaingó

Un hombre fue detenido esta mañana en el marco de la investigación por un intento de robo a una agencia de turismo ocurrido en noviembre.

Efectivos de la DDI detuvieron esta mañana a un hombre en el marco de una investigación por un intento de robo ocurrido en noviembre. La detención se produjo en Colón e Ituzaingó cerca de las 9.

El hecho que se le imputa ocurrió en noviembre, cuando un delincuente armado intentó asaltar una agencia de turismo del microcentro local. Aunque el delincuente escapó sin poder concretar sus propósitos ante la resistencia del titular del comercio y una empleada. Tanto es así que huyó no sólo sin cometer el hecho, sino que además dejó el arma en el lugar de los hechos.

El intento de robo fue en la agencia de turismo Emanuel Amado, ubicada sobre Rivadavia al 2400, entre Hornos y Bolívar, a pocas cuadras de la plaza Coronel Olavarría. Según lo que se logró conocer, un solitario delincuente armado irrumpió en el lugar y en primera instancia avanzó sobre una empleada, a quien logró reducir y comenzó a amenazar, exigiendo la entrega de dinero o elementos de valor.

Los gritos y exclamaciones de la víctima alertaron al titular de la firma, que se acercó a ver qué ocurría y accedido inclusive a entregar el dinero que llevaba encima, según trascendió. El delincuente no se habría conformado con ese dinero, pese a que las víctimas le refirieron en reiteradas oportunidades que no tenían más, que lo recaudado se depositaba automáticamente y que no suelen manejar importantes sumas.

Lo concreto es que esa conversación sirvió que Amado pudiera acercarse al delincuente e intentara arrebatarle el arma de fuego. Forcejearon por algunos instantes hasta que el desconocido desistió y buscó escapar lo más rápido posible, al punto de dejar el arma y el casco de moto con el que había llegado.