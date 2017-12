105972

Información General

Mario Daniel Gubitosi y Adolfo Rocha Campos iniciaron las testimoniales correspondientes a la causa LOSA. El Tribunal decidió el apartamiento del juicio de Bruno y Pappalardo. Se reduce el número de imputados a 26.

Cacho Fernández

Dos abogados olavarrienses declararon en el juicio Monte Peloni II que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata. Los letrados fueron el ex juez, Adolfo Rocha Campos y Mario Gubitosi, quienes prestaron declaración testimonial por la causa LOSA.



El juez Imas presidió el debate y se hicieron presentes María Ángeles Ramos y Juan Manuel Portela en representación de la Fiscalía y Mariana Catanzaro como parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).



Según dijo Rocha Campos, "no hubo ningún detalle relevante" en lo que le preguntaron, solo que quisieron saber cuál había sido su intervención que "fue la de conseguir un abogado en Capital para que lo defendiera (a Gubitosi)".



Durante la primera parte de la jornada fue el turno de la indagatoria de Héctor Rubén Rinaldi, quien no prestó declaración aunque manifestó que "no cometió errores ni delitos de ninguna naturaleza", manifestándose como inocente. Tras plantearse la continuación de la audiencia con el testimonio de Gubitosi, la fiscal Ramos advirtió sobre la no resolución del caso de Roque Ítalo Pappalardo ya que, según el código procesal, no corresponde avanzar sin resolver toda la instancia de indagatoria.



Tras un cuarto intermedio de 45 minutos, el Tribunal leyó la declaración en la que se resolvió el apartamiento de la causa de Roque Ítalo Pappalardo por motivos de salud que fueron evaluados. Junto a la exclusión de Carlos Rubén Bruno, el número de imputados se redujo a 26.

