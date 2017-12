Maju Lozano denunció que fue acosada por 5 hombres en un restaurante

105997

27.12

La conductora narró en su cuenta de Twitter una difícil situación que sufrió durante una cena con amigas. "Nadie hizo nada, (de) las otras mesas solo miraban", lamentó.

Lo que sería un encuentro divertido con amigas para despedir el año 2017 se convirtió en uno de los episodios más difíciles para Maju Lozano. Apenas llegó a su casa en la madrugada del martes, Maju escribió en su cuenta de Twitter cómo cinco hombres la acosaron en un restaurante. Y su relato, descarnado, conmovió e indignó a sus seguidores (casi medio millón en esa red social).

Ocurrió la noche del martes, cuando la conductora de "Todas las tardes", por Canal 9, se encontró con sus amigas. La mesa que les destinaron estaba ubicada junto a otra que ocupaban cinco hombres. "Cinco tipos", según el relato de Maju, que "empezaron a molestar". De inmediato llegó el pedido, "que nos dejen tranquilas que estábamos charlando". Fue en vano. Peor aún. "Uno de ellos me empieza a tocar la espalda", cuenta Lozano.

Reitera su reclamo: "Que no me toque". ¿La respuesta del hombre? "Lo vuelve a hacer". Maju insiste en su pedido, pero esta vez con un "por favor". El hombre no solo insiste con tocarle la espalda, sino que además cuenta con la complicidad de sus cuatro amigos, quienes "se ríen, obviamente". Las amigas de la conductora se suman al reclamo, y Lozano, a la indignación: "Me doy vuelta, le grito 'Lo volvés a hacer y llamo a la policía'". Para entonces, le "temblaban las manos".

Pero la explicación a ese "imbécil" para que cesara su acoso no era suficiente. "Juro que le estuve por partir una botella en la cabeza -recuerda Maju-. Sé que no es la forma, pero la impotencia de la invasión me superaba. Fue violento". "Intenta tocarme de nuevo". Y los amigos del hombre redoblan su complicidad, porque, como narra Lozano, "el pelotudo del amigo le dice: 'Pará que esta loca te denuncia por falso acoso'".

Indignación, bronca, impotencia: a Maju la desbordan las emociones. "¡Yo era la loca! ¿El tipo me tocó cinco veces la espalda de manera desagradable y yo era la loca?". Debió contenerse para "no explotar en llanto". "Nadie hizo nada. (De) las otras mesas solo miraban. Siento que nos falta un montón. No entiendo", escribió.

Maju y sus amigas se van del lugar, porque "la situación era insostenible". "No entiendo en qué momento algunos hombres piensan que pueden hacer cualquier cosa y a otros les parece gracioso", reflexiona. (Fuente: Infobae)