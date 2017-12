Un chico fue atropellado y abandonado en el barrio Nicolás Avellaneda

106011

Policiales El conductor escapó pero está identificado

El hecho ocurrió el lunes a la madrugada, pasada la Nochebuena. La familia de la víctima hablan de inacción de las autoridades. El angustiante testimonio del padre del chico.



Un olavarriense de 27 años, que fue atropellado por detrás por un automovilista que escapó y se presume podría haber salido de la ciudad, padece las secuelas de un fuerte traumatismo de cráneo y podría perder un ojo, según advirtieron los especialistas médicos que lo asistieron en el Hospital Municipal.

El caso fue expuesto por Rogelio Oroná, el padre de Juan Carlos, quien sufrió este dramático caso que no ha tenido la repercusión que debería tanto en el ámbito policial como en el de la Justicia, a juzgar por la ausencia de resultados en una investigación que se podría haber desarrollado rápidamente ya que el sospechoso de haber causado el incidente fue identificado ante las autoridades por los familiares de la víctima.

Rogelio Oroná contó como se dieron los hechos aquella noche: "Pasamos la Nochebuena juntos y a eso de la 1,20 Juan Carlos sale caminando para ir a dormir a la casa. Y ahí me lo agarran de atrás (en calle 16 y Saavedra, a una cuadra de la casa de sus padres), un Peugeot 504 blanco. Me lo agarró de atrás al chico. Y ahí unos malandras del barrio aprovecharon y le robaron todo".

El conductor del automóvil se escapó y Rogelio Oroná recuerda que "lo encuentro a la 1,30 y me volví loco, quería agarrar la camioneta y salir yo a buscarlo, porque cuando me dijeron de un 504 me di cuenta quien era".

Mientras tanto, unos vecinos habían llamado al Hospital Municipal: "Lo vienen a buscar y se lo llevan y me voy yo también al Hospital".



Aquella noche en que el joven de 27 años fue atropellado "estabamos en el Hospital y llega el Comando. Me tomó los datos y mi sobrino les dijo por qué no hacen algo, si el auto está ahí, estaba en la casa del tipo, y no hicieron nada".

Tras haber presentado la denuncia correspondiente en la comisaría Segunda, Rogelio Oroná recuerda que "fui a la comisaría y me dijeron algo de la fiscal de turno, pero la fiscal de turno está toda la noche, en cualquier momento, por eso yo quiero que se haga Justicia".