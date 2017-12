"Necesitamos la solidaridad de las organizaciones y la comunidad en general"

106073

Información General Zurita sobre Fanazul

Desde este jueves, los trabajadores cortan la ruta 3 después de que la empresa les impidiera el ingreso a la planta. La delegada gremial habló con El Popular Medios.



Desde el jueves a la tarde, la empresa Fanazul niega el ingreso de los trabajadores a la planta, por lo que estos últimos cortan la ruta 3 por segundo día consecutivo.

La delegada de ATE Azul, Vanina Zurita, dialogó con El Popular Medios y aclaró que "la situación es muy complicada. Ahora estamos con un corte en ruta 3 sin haber entablado diálogo con la intervención para saber lo que realmente pasa con nuestra fábrica".

"Anoche (por el jueves) estuvimos cortando hasta las once y el corte de hoy es hasta la una de la tarde. Después tenemos una actividad a las siete y media de la tarde en la plaza de la ciudad visibilizando lo que pasa", dijo.

Prosiguió diciendo que "son 258 puestos de trabajo" dentro de los que se encuentra al menos una veintena de olavarrienses. "No tenemos ningún tipo de voz oficial sobre lo que sucede con nuestra fábrica. Tampoco tenemos demasiado acompañamiento a nivel local porque han puesto condiciones para sentarse a hablar con los trabajadores, como por ejemplo que no me siente en esa mesa, cosa que los compañeros lo repudiaron y lo rechazaron", expresó Zurita a El Popular.

Consultada sobre quién pone requisitos previos para la negociación directamente la dirigente gremial apuntó al "Ejecutivo local" porque "no habrá demasiado interés en que esto se resuelva. En este contexto se tiene que priorirzar el trabajo y la vida de 258 familias. Se ponen otro tipo de cuestionamientos sobre la mesa. La verdad que no solamente es muy poco político sino de una bajeza absoluta. Serán las reglas de juego del Ejecutivo local".

Durante la entrevista fue categórica y manifestó "necesitamos que pongan todas las herramientas a disposición de los trabajadores para poder tener algún tipo de canal de comunicación con la intervención para saber qué es lo que pasa con Fabricaciones Militares, con Fanaizul y que pasa con el destino de 258 familias".

Respecto del acompañamiento recibido en el último tiempo aclaró que "han venido de otros sinducatos" como el Municipal y Suteba además de "partidos políticos" como el Partido Obrero del Frente de Izquierda "que desde el inicio siempre han estado y apoyando" y representantes del PJ. "Acá realmente necesitamos la solidaridad de las organizaciones sindicales, políticas y de la comunidad en general".

Sobre el impacto real en la localidad dijo que "es un cimbronazo muy fuerte para nuestra ciudad de 60 mil habitantes con esa cantidad de trabajadores en la calle. Son 258 puestos. Eso repercute para adentro de cada una de las familias y para nuestra ciudad. La economía que descarga Fanazul dentro de Azul es de alrededor de 9 millones mensuales".



Finalizó diciendo que aún no hay certeza de personas despedidas aunque el "impedimento de entrar a la fábrica" es considerado como un "lock out patronal".

El primer día de corte

La medida se tomó en las últimas horas del jueves tras una asamblea llevada adelante en la sede de ATE Azul. La protesta se desarrolló a la altura del Cristo, en la vecina localidad, después de una tensa jornada donde los trabajadores no tuvieron datos sobre la continuidad o no en los puestos laborales y donde se les prohibió la entrada a la fábrica.



La medida se debió a que la empresa, según trascendidos, no dejaría ingresar a la planta a los contratados hasta febrero y además los micros que diariamente los trasladaban a la fábrica fueron llevados a Córdoba.

La cúpula de Fabricaciones Militares habría decidido trabajar por el momento con 20 trabajadores, que son lo que figuran como planta permanente, por lo que quedarían afuera más de 200 empleados que se encuentran con contrato hasta fin de año.