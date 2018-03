Pedro Aznar se presentará en Olavarría

108590

01.03

El sábado 10 el ex Seru Giran estará en el Teatro Municipal, para presentar su nuevo show, en el que conmemora 35 años de carrera solista.

A casi 5 años de su último show en Olavarría, Pedro Aznar volverá el próximo 10 de marzo a presentarse desde las 21.30 en el escenario del Teatro Municipal, esta vez en el marco de la gira de "Resonancia", con la que recorrió varias ciudades de Argentina y Chile y estará también en Perú.

La noticia fue confirmada en las redes sociales del propio artista, quien publicó una serie de fechas para las próximas semanas. Además de Olavarría, anticipó shows en Necochea el 8 de marzo, en Tandil el 9 de marzo, en Bahía Blanca, el domingo 11, en Viedma y el 13 de marzo y el 14 en General Roca.

En "Resonancia" Pedro Aznar conmemora sus 35 años de carrera solista, haciendo un recorrido por las canciones mas emblemáticas de su trayectoria. Lo acompañan excelentes músicos: Alejandro Oliva en Percusión, Julián Semprini en batería, Coqui Ortiz en guitarras y Fede Arreseygor en teclados.

Aznar nació en Buenos Aires en 1959 y formó, en 1978, junto a Charly García, David Lebón y Oscar Moro, el grupo Serú Girán, considerado por público y crítica como un verdadero hito en la historia musical argentina, el que dejó un legado de 10 discos, récords de público y una influencia que trascendió generaciones.

En 1983 se incorporó al Pat Metheny Group como multiinstrumentista y vocalista. Esta formación del aclamado grupo realizó varias giras mundiales y ganó tres premios Grammy por los discos "First Circle" (1984),"Letter from Home" (1989) y "The Road to You" (1993).

Participa como productor, compositor, arreglador, instrumentista y cantante en sesiones de grabación y conciertos con algunas de las más importantes figuras del medio argentino e internacional. Desarrolla tareas de conferencista y dicta seminarios sobre grabación, mezcla y producción discográfica, así como de creatividad artística.

Desde 1993 dirige su propio grupo, imprimiéndole un personal y singular sello de contemporaneidad aportado, en igual medida, por su amplia experiencia y trayectoria en estilos como el Rock, el Jazz y la música popular de raíz argentina y latinoamericana, su constante apertura a las nuevas tendencias y su investigación de las antiguas tradiciones.

Cuenta con la edición de veinte discos como solista: "Pedro Aznar" (1982), "Contemplación" (1985), "Fotos de Tokyo" (1986), "David y Goliath" (1995), "Cuerpo y alma" (1998), "Caja de música" (2000) (Poemas musicalizados de Jorge Luis Borges), "Huellas en la luz" (2001) (Música de películas), "Parte de volar" (2002), "En Vivo" (2002), "Mudras-Canciones de a dos" (2003), "Aznar canta Brasil" (2005) (en CD y DVD), "Quebrado" (2008), "Quebrado Vivo" (2009) (en CD y DVD), "A Solas con el mundo" (2010), "Ahora" (2012), "Puentes amarillos - Aznar celebra la música de Spinetta" (2012) (en CD y DVD), "Mil noches y un instante" (2013) (en CD y DVD), "Contraluz" (2016), y "Resonancia EP" y "Esenciales" (2017).

Las entradas se encuentran a la venta en la boletería del Teatro Municipal a un valor de: $610 platea baja, $510 platea alta y $410 pullman (sin numerar).