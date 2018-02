Clínicas suspenden servicios por la falta de pago de IOMA

108928

26.02 | Información General

Tal como se había anticipado, tras no recibir los pagos solicitados, este lunes las clínicas privadas de la ciudad sólo atienden urgencias a través de IOMA. La medida afecta a otras 14 ciudades de la región.

La falta de pagos de parte de la obra social de la Provincia de Buenos Aires, IOMA, generó que desde las clínicas locales se tomara la decisión de cortar hoy el servicio. Solo atenderán urgencias. La medida no es solamente local sino que incluye a todo el Distrito VIII que son Azul, Benito Juarez, Bolivar, General Alvear, General Paz, Laprida, Las Flores, Lobos, Monte, Olavarria, Rauch, Roque Perez, Saladillo, Tandil y Tapalqué.

Las clínicas nucleadas en Fecliba informaron la semana pasada informal y formalmente que de no concretarse el pago de los meses de noviembre y diciembre, hoy cortarían el servicio a los afiliados de IOMA, salvo urgencias. Esperaron hasta el viernes 23 y el pago desde la Provincia no se concretó.

Las entidades locales firmaron una carta dirigida al presidente de Fecliba Central, (Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros Establecimientos de la Provincia de Buenos Aires), Lic. Néstor Osvaldo Porras.



Allí se comunica que el miércoles pasado se desarrolló la reunión distrital de todas las instituciones que componen el Distrito VIII para "analizar la gravísima situación que afrontamos como consecuencia de la falta de pago por parte del IOMA de las prestaciones vencidas del mes de Noviembre de 2017 y en período de pago de las prestaciones de Diciembre de 2017".

Aseguran que "ante la mora producida y la falta de confirmación de los pagos mencionados, se ha decidido iniciar un plan de lucha y declararse en sesión permanente el Distrito".

Así, las clínicas María Auxiliadora, Cemeda y el Instituto Médico tomaron esta decisión ya que, según informaron a El Popular, "los sueldos deben ser abonados con la correspondiente aumento y no solo que no se abona lo adeudado sino que tampoco se ha actualizan los costos de las prestaciones". Como no llego el pago prometido de parte del titular de la obra social de los bonaerenses, al menos hasta el viernes, se mantuvo la decisión de cortar los servicios.

La medida de la suspensión de servicios programados será por 24 horas y se concretará hoy, excepto urgencias. Además, el plan de lucha contempla la suspensión de servicios para los días 5, 6 y 7 de marzo en caso de no hacerse los depósitos de noviembre y diciembre al 2 de marzo.

Además "se solicita al Consejo Central, pueda adherir a esta medida a todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, de no ser así, este Distrito lo cumplirá de forma individual".

Los titulares de las clinicas María Auxiliadora, Instituto Médico de Olavarría, Cemeda, Sanatorio Azul, Clínica San Martín, Instituto Lobos, Clínica Saladillo, Sanatorio Tandil, Clínica Chacabuco e Instituto del Diagnóstico solicitaron también que se adecuen los aranceles modulados de IOMA en referencia a sus costos prestacionales "así como también se pueda recuperar la pérdida sufrida sobre los índices de ajustes aplicados sobre el 2017".

Desde IOMA el titular local ya había anunciado que la falta de pago no se debe a la escasez de recursos sino a un nuevo sistema operativo "y este cambio llegó a la obra social que tiene un nuevo sistema contable y administrativo que es informatizado". El titular del Instituto en nuestra ciudad, José Valenza, dijo que "algunos pagos ya están saliendo, en algunos casos ya están cobrando".

La preocupación de los titulares de las clínicas ya había sido manifestada en una solicitada en El Popular del domingo pasado. En esa texto contaron que la deuda existente "conlleva la imposibilidad de las instituciones sanatoriales de cumplir con el pago de los salarios a su personal, de las obligaciones impositivas, previsionales, a sus proveedores de insumos, etc". Y expusieron que "la participación del IOMA en la economía de las institucionales sanatoriales, al ser la principal obra social a nivel provincial y la segunda a nivel nacional, impacta sobremanera en su subsistencia actual, problemática que afecta a más de 40.000 familias, sin contar proveedores, médicos y demás dependientes".

IOMA tiene en la ciudad unos 26 mil afiliados y superan los 100 mil a nivel regional. Es una de las obras sociales más importantes y de ahí que el retraso en un pago afecta gravemente a las instituciones. A nivel local, el titular de IOMA dijo estar en conocimiento de cómo impacta esta situación en la realidad. La deuda que mantiene el Instituto es de noviembre, cuyo pago corresponde abonar en enero. Esto se debe a que durante la primera semana de noviembre las corporaciones presentan la facturación correspondiente y IOMA debería pagar durante los primeros días de enero. Lo concreto es que quien tenía un turno programa con la obra social IOMA nos erá atendido hoy en las clínicas locales debido a que la Provincia no ha girado el dinero adeudado.