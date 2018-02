Polémica por un resto bar en Pueblo Nuevo

109048

27.02 | Información General Propietarios aseguran tener habilitación que corresponde

Dos vecinos de un resto bar de Pueblo Nuevo manifestaron quejas por ruidos molestos y pidieron que se intervenga desde el Municipio para adecuar este tipo de situaciones.

Daniel Ferrari vive en la misma manzana donde funciona un resto bar y en diálogo con Cacho Fernández por 98Pop describió el panorama en el que se ven incómodos durante los fines de semana. El local se encuentra en Pueblo Nuevo



Ferrari adujo que hablaba en nombre de varios vecinos y expresó que "no es que somos irrespetuosos, hemos ido a hablar con ellos pero llega un momento en que no damos más".

"Te sentís desamparado" afirmó y comentó que "inicié un expediente en la Municipalidad en el cual ellos contestaron que van y controlan".

Aseguró que no están en contra del funcionamiento del local "y no queremos que se cierre" y explicó que segun la información que pudo obtener el lugar nabría sido"habilitado como resto bar hasta el jueves y después como una confitería". y opinó que es una locura en un terreno de corazón de manzana. "Aunque pongas una radio portátil se escucha de todos lados".

"Fui a la Municipalidad después de presentar el expediente y creía que me iban a informar". Ferrari comentó que no le informaron como está habilitado "porque somos terceros".

"Somos los terceros afectados" afirmó y adelantó que irán a presentar una nota "en la Defensoría del Pueblo, vamos a ir a Defensa del Consumidor" y señaló que "queremos encontrar una salida".



Norma es otra vecina del lugar y quiso también dar su opinión sobre lo que vive . "Por dichos de uno de los inspectores de control urbano, me explicaba que la habilitación que tienen es para funcionar como boliche viernes y sábado pero dentro del local" y comentó que los propietarios del local "en noviembre instalan cuatro parlantes en el patio. Más allá del volumen, cuatro parlantes en un patio pulmón de manzana es complicado".

La mujer pidió "que los multen y que los presionen a que cumplan" con la reglamentación y afirmó que "está clara la ordenanza, lástima que quienes nos tienen que cuidar y velar por el derecho de todos hacen la vista gorda".



El Popular Medios consultó al Municipio sobre el tema y las actuaciones correspondientes, desde donde se informó que por el momento no se van a expedir sobre el tema.



Además se consultó a los propietarios quienes explicaron que cuentan con habilitaciones municipales, controles de decibles y que no excede lo estipulado por la ley. Si bien no se brindaron mayores detalles, presentarán todo lo actuado ante escribano público. También explicaron a El Popular que no son un local bailable y que fueron habilitados como un resto bar.